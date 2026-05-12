TVアニメ『桃源暗鬼』の一ノ瀬四季＆無陀野無人ちょこんと！おすわり ぬいぐるみマスコットセットの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『桃源暗鬼』の商品の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『桃源暗鬼』の商品の受注を4月30日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/1642?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼一ノ瀬四季＆無陀野無人ちょこんと！おすわり ぬいぐるみマスコットセット

一ノ瀬四季、無陀野無人のちょこんと座っているちびキャライラストを立体的なぬいぐるみに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\5,478（税込）

サイズ：（約）全長13cm

付属 ：ボールチェーン（銀色）

素材 ：ポリエステル

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/1642?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

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(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会