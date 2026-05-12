フィンランドのログハウスメーカー、株式会社ホンカ・ジャパン「いい家とは、何か。」をテーマにしたブランドプロジェクトを開始
株式会社ホンカ・ジャパン（以下、ホンカジャパン）は、2026年5月より、「いい家とは、何か。」をテーマとした新たなブランドプロジェクトを開始いたしました。
本プロジェクトでは、住まいを単なる“建物”としてではなく、日々の暮らしの中で感じられる心地よさや、時間の質といった観点から捉え直し、住まいの本質を問い直していきます。
その一環として、特設ランディングページを公開いたしました。
▼特設ページ
https://www.honka.co.jp/goodhome/(https://www.honka.co.jp/sp/goodhome/)
本ページでは、
「家は、どこまで自然とつながれるだろう。」
「家は、どこまで心地よくなれるだろう。」
「家は、どんな時間をつくるだろう。」など、
10の問いを通じて、住まいと暮らしの関係性を多角的に提示しています。
それぞれの問いには、明確な答えを提示するのではなく、訪れた方が自身の暮らしを重ねながら、考えを深めていく構成としています。ホンカの家づくりは、フィンランドの森で育った木を使用し、自然素材の持つ力を活かした住まいを提供してきました。
木のぬくもりや、やわらかな空気、時間とともに深まる素材の表情。
それらは、日々の暮らしの中で自然と感じ取られていくものです。
「いい家とは、何か。」
その答えは、ひとつではありません。
ホンカジャパンは、この問いを通じて、住まいのあり方を見つめ直すきっかけを提供し、
一人ひとりにとっての心地よい暮らしをともに考えていきます。
本プロジェクトでは今後、
●メールマガジンの定期配信
登録ページ→ https://www.honka.co.jp/mailmag/
●SNSを活用した情報発信
インスタグラム→ https://www.instagram.com/honka_japan/
●動画コンテンツの展開
YouTube チャンネル→ https://www.youtube.com/c/HONKAJAPAN
などを予定しております。
以上よろしくお願いいたします。