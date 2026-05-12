【Topawards Asia 2026 受賞】“飲める出版物”としての佇まいがアジアのデザイン賞を獲得。物語を紡ぐクラフトジン「ZINE GIN」が受賞記念キャンペーンを開催

合同会社F．A．R

合同会社F.A.R（本社：東京都渋谷区）が展開する、ZINEを愛する人々に寄り添うクラフトジンブランド「ZINE GIN（ジーン ジン）」は、アジア限定の招待制パッケージデザインアワード「Topawards Asia（トップアワードアジア）2026」を受賞したことをお知らせいたします。

本受賞を記念し、ZINEカルチャーの「開かれた表現」を分かち合うため、公式オンラインストアでご利用いただける「1,000円OFFクーポン」を先着50名様に限定公開いたします。

「Topawards Asia（トップアワードアジア）」とは

2016年に誕生した「Topawards Asia」は、アジア限定の招待制パッケージデザインアワードです。通常の応募制とは異なり、消費者目線で集められたアジア各国のユニークなパッケージデザインを、世界的に活躍する著名なデザイナーやクリエイターが審査するという独自のプロセスを採用。「みんなが選ぶパッケージデザイン賞」として国際的に高い評価を得ており、受賞作品は世界へ発信されます。

▼ Topawards Asia 公式サイト https://www.topawardsasia.com/

▼ ZINE GIN 受賞ページ https://www.topawardsasia.com/ja/winner-topawards/zine-gin

受賞の背景：“飲める出版物”を体現したデザインコンセプト

ZINE GINは、「物語は、グラスの向こうに。」をコンセプトに、お酒を通して人や物語を「紡ぐ」きっかけを作りたいという想いから生まれました。今回の受賞では、単なる飲料の枠を超え、プロダクト全体でひとつの「作品」として世界観を表現した以下のデザインコンセプトが高く評価されました。

■ 一冊の本のような佇まい 外箱は、本棚にひっそりと並ぶ一冊の「本」を模した設計です。表紙をめくるようにゆっくりと蓋を開くと、そこにはクリエイターとコラボレーションしたミニZINEと、ブランドの核となるメッセージが現れます。飲む前から物語が始まる、没入感のあるアンボクシング（開封）体験をデザインしました。

■ 物語に寄り添う、開かれたラベル

ボトルの側面にL字型に配置されたラベルは、「開かれた本」がそっと寄り添うような構成になっています。ジンの透明な液体を通した先にメッセージが浮かび上がる仕様は、様々な物語に浸る「余白」のひとときを提供したいというブランドの思想を体現しています。

■ クリエイティブチーム

Creative Director: Meito Shirasaki

Art Director / Designer: Kazuha Nakamoto

Director / Photographer: Takeshi Kudo

代表コメント

「このたびTopawards Asia2026の受賞作品に選出いただき、大変光栄に思います。ZINE GINは、ZINEカルチャーが持つ『開かれた表現』の精神を、クラフトジンという形で届けたいという想いから生まれました。パッケージを開く行為が、一冊のZINEをめくる体験と重なるように。グラスの向こうに、まだ見ぬ物語が広がるように。今回の受賞を励みに、これからもお酒を通じて人と物語を紡ぐきっかけをお届けしてまいります。」

ZINEカルチャーへのリスペクトを込めて。オープンな記念クーポンを発行

通常、プレスリリース上でのクーポンコードの一般公開は想定外の拡散リスクを伴うため控えることが一般的です。しかし、ZINE GINは「開かれた表現」を愛するブランドとして、この受賞のよろこびを、ZINEやデザインを愛するすべての方々にいち早く、そしてオープンにお届けしたいと考えました。先着50名様限定の特別な機会をぜひお楽しみください。

【クーポン詳細】

対象商品： ZINE GIN（500ml）

割引内容： 1,000円OFF

配布対象： 先着50名様（定員に達し次第終了）

クーポンコード： TOPAWARDSASIA2026

ご利用方法： 公式オンラインストア（https://zine-gin.com/）の決済画面にて、上記のクーポンコードをご入力ください。