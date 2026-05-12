AI導入でも「成果を実感できない」――「KnowledgeDeliverSkill+」大幅刷新で、AI活用を“組織に定着させる”仕組みへ

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが 弘明）は、スキル管理サービス「KnowledgeDeliverSkill+」を大幅刷新し、「可視化・育成・評価」を通じて、AI活用が組織全体に広がり定着する仕組みへと進化させました。

また、本モデルの公開にあわせ、デジタルバッジご利用企業様を対象とした「10アカウント無料提供キャンペーン」を開始いたします。

背景と課題：「スキル管理」から「AI活用定着」へ

AIツールを導入したものの、「現場への定着が進まない」「具体的な成果につながりにくい」といった課題を抱える組織が増えています。こうした課題の背景には、個人の資質ではなく、“AIを活用できる人材が可視化されていない”という組織的な要因があると考えられます。

デジタル・ナレッジでは、こうした状況を受け、従来の「スキル管理」から一歩踏み込み、AI活用を組織全体に広げ、定着させる仕組みへと進化させました。

KnowledgeDeliverSkill+の刷新ポイント

新しいKnowledgeDeliverSkill+は、AI活用人材を「可視化・育成・評価」する仕組みとして再設計されています。

- 「可視化」：誰がどのレベルでAIを活用できるのか、組織の「現在地」を正しく把握します。- 「育成」：座学ではなく、日常業務に紐づいた課題を通じて実務で使えるAI活用スキルを習得します。- 「評価」：AIと共に生み出した価値をデジタルバッジで証明・共有し、正当な評価を通じて人材流出を抑止します。

これにより、一部の“できる社員”任せの活用から脱却し、全社員をAI活用人材へと引き上げる「DXの民主化」の実現を目指します。

製品詳細ページ :https://www.digital-knowledge.co.jp/product/skill-plus/

デジタルバッジご利用企業様限定キャンペーン

弊社の「KnowledgeDeliverSkill+」デジタルバッジ発行サービスをご利用中の企業様を対象に、今回新しくなった同システムを体験いただける10アカウントを無料でご提供いたします。本キャンペーンは期間などの制約なく、ご希望のお客様にはいつでもお試しいただけます。実運用を想定したAI活用定着の仕組みを、ぜひご体験ください。

お申し込み・お問い合わせ

本キャンペーンのご利用・お申し込みにつきましては、担当の弊社コーディネーターまでお気軽にご相談ください。

【展示会情報】ODEXで初公開・デモ実施

本モデルは、2026年5月13日より開催される「ODEX（オフィスDX・防災・総務EXPO）」にて初公開いたします。

会場では、すぐに導入・運用可能なAI活用人材育成の仕組みや実際の運用イメージについて、デモンストレーションを交えてご紹介いたします。

▼【5月13日-15日】第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）《展示会》詳細

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/47167/

【セミナー情報】連動セミナーで「最初の一歩」を解説

また、展示会にあわせて、オンラインセミナーも開催します。

AI導入の停滞要因を正しく理解し、自社でどこから始めるべきかを明確にする具体的なステップを提言いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1401_1_f391a39cea89b1de9a9093fab5f7f15b.jpg?v=202605120251 ]

今回の刷新は、AI活用が一部の企業・一部の人材に偏る“二極化”の進行に対し、教育と仕組みの両面から解決を図る取り組みと位置づけられます。

AI活用の“二極化”が進む中、株式会社デジタル・ナレッジは、これまで培ってきた教育設計のノウハウとデジタルバッジの仕組みを活かし、その格差解消に向けた実践的なモデルを提示することで、企業のDX推進に貢献してまいります。

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢や想いを共有しながら、私たちが「学びの架け橋」となり、学習環境を創造します。

私たちの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を、より効率的かつ効果的に流通させ、受講者に届けること。そして、より良い知識社会の実現に貢献することです。これは、日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任だと考えています。

デジタル・ナレッジは、教育機関様や研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

【会社概要】

株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

代表取締役社長 はが 弘明 ／ 代表取締役COO 吉田 自由児

本社：東京都台東区上野5-3-4 eラーニング・ラボ秋葉原

TEL ：03-5846-2131(代表)、050-3628-9240(導入ご相談窓口)

http://www.digital-knowledge.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社デジタル・ナレッジ デジタルバッジ推進事業部

担当：中田

E-mail：skill-plus@d-k.jp