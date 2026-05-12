《活字離れ時代に、“本を作る体験”を子どもへ》ロングセラー絵本の製本会社が「福音館書店」の絵本の紙を再活用した製本キットを展開

■ 概要

株式会社清美堂左から時計回りに 「ヒツジの絵本製本」、『ねないこだれだ』（せなけいこ さく え 福音館書店）、ヒツジの絵本製本で小学5年生がつくった完成品

スマートフォンやタブレットで文章を読む機会が増える中、“本そのもの”に触れ、手を動かしてつくる体験は少なくなっています。

絵本の製本を手がける株式会社清美堂（本社：東京都板橋区）は、自社ブランド 「ju:tale（ジュテール）」より、“本をつくる体験”を子どもたちに届ける製本キットシリーズを展開しています。

このたび、株式会社福音館書店(https://www.fukuinkan.co.jp/)の許可を得て、印刷工程で生じる余白を再利用したサステナブルな製本キット「ヒツジの絵本製本」を発売いたします。あわせて、既存の製本キットシリーズの一部商品についても、仕様やパッケージを見直しました。

2026年5月13日～15日（金）開催の「第17回EDIX（教育総合展）」にて初披露し、6月の「文具女子博トーキョー2026」にて先行販売、その後公式オンラインストアでも販売を開始いたします。

■ 新商品「ヒツジの絵本製本」：本物の質感を教材に

第17回EDIX（教育 総合展）文具女子博トーキョー2026

“絵本をつくる体験”にフォーカスした、シリーズ最新作です。

- 本物の絵本用紙：福音館書店の実際の絵本と同じ用紙を採用。- サステナブル：印刷工程で出る余白部分を再活用。- 絵本らしい仕上がり：表紙に絵を描いた後、付属の専用フィルムを貼ることで、市販絵本のような光沢を再現。- 親しみやすいサイズ：『ねないこだれだ』（せなけいこ さく え 福音館書店）と同じ正方形フォーマット。- 教育現場での活用：大学や図書館での製本ワークショップで得た知見を反映。教育現場での活用も想定し、教育関係者向けの導入価格もご用意。授業指導案は以下からダウンロード可能。https://prtimes.jp/a/?f=d143076-4-7dbc9b3f4b4165b04774f273ef0e1c36.pdf

※本商品は、株式会社福音館書店の絵本に使用されている紙を活用し、当社が独自に企画・開発した製本キットです。

■ 「絵本の製本屋さんが作る製本キット」シリーズ について

印刷工程で出る余白部分。通常は処分する部分を製本キットに使用している表紙に絵を描き専用フィルムを貼ると市販の絵本のような光沢感が出る

絵本作家・いりやまさとし氏の「大学の授業で使える製本キットがほしい」という要望から生まれた本シリーズは、難易度別に選べる楽しさが特徴です。いずれも独自の“表紙シール”やガイドパーツを採用し、一般的には難しい表紙の設計を簡単にできるのが特長です。そしてこの度、教材向けとして「ヒツジの絵本製本」が加わりました。

ハリネズミのちょこっと製本

レベル：初級

仕様：A7（方眼・無地100P）

定価：1,650円（税込）

好きな布や紙でミニノートを2冊作成できます。

思い出の服やお気に入りの包装紙がオリジナルノートに変身します。

クマのてしごと製本【リニューアル】

レベル：中級

仕様：A6変形／方眼・無地100P／マルチログ52P）

定価：2,200円（税込）

本文は方眼・無地・マルチログの3種類から選択できるようになりました。マルチログは、記録や日記に最適なju:taleオリジナルフォーマットです。

パッケージは箱からOPP袋になりました。

ヒツジの絵本製本【NEW!】

レベル：中級

仕様：158mm×158mm／無地／32P

定価：2,200円（税込）

実際の絵本に使われる用紙を使用。白い表紙に絵を描き、本物の絵本のような1冊が作れます。

ゴリラの匠製本【リニューアル】

レベル：上級

仕様：B6／無地／60P

定価：3,300円（税込）

本格的な製本体験はそのままに、背ボール幅を見直してより自然な仕上がりに。

パッケージシールのデザインを変更しました。

■ 展示会・出店情報

「絵本の製本屋さんが作る製本キット」シリーズ全ラインナップを実際に手に取っていただける機会を設けております。

全4種のパッケージ完成品例１．第17回EDIX（教育総合展）

・日程：2026年5月13日（水）～15日（金）

・会場：東京ビッグサイト 東展示棟1～3 小間番号【ST-81】ju:tale

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.jutale.org-88a51398-029d-41d1-8a0f-a1cd3c429631.html#/

２．文具女子博トーキョー2026

・日程：2026年6月11日（木）～14日（日）

・会場：有明GYM-EX ブース番号【F-35】ju:tale

https://bungujoshi.com/stationery/jutale/

・企画：イベント限定「ハリネズミのちょこっと製本ビュッフェ」ではお好きな布とノートを自由に組み合わせ、自分だけの特別な１冊を作れます。

■ 販売スケジュールとご購入方法について

ハリネズミのちょこっと製本ビュッフェイメージ ※用意する布の種類は変更になる場合がございます

新商品の発売およびシリーズのリニューアルに伴い、以下のスケジュールにて販売を開始いたします。

■ 清美堂について

- ヒツジの絵本製本（教育関係者様のみ対象）：5/13よりEDIX会場および弊社お問合せフォーム(https://seibidou-ehon.com/contact/)から予約受付開始、５月末～出荷※教育関係者様とは学校・図書館・博物館・ワークショップ主催者等を想定しています※小売価格2,200円（税込）のところ、教育関係者向けの特別価格にて提供いたします- 全ラインナップ（一般のお客様向け）：6/11～「文具女子博トーキョー」会場にて先行販売、6/15～公式ストアにて販売開始※先行販売は6/10の文具女子博プレミアムタイムも含みます。

1958年創業。福音館書店の「こどものとも」シリーズなど、数多くのロングセラー絵本の製本を手がける板橋区の製本会社です。2024年に雑貨文具ブランドju:tale（ジュテール）を設立。

今後も清美堂は長年培ってきた絵本製本の技術を活かし、“つくる楽しさ”や“本の価値”を次世代に伝える活動を続けてまいります。

最後になりましたが、本商品の開発にあたり、用紙の活用をご許可いただきました株式会社福音館書店様に深く感謝申し上げます。

公式ページ：https://seibidou-ehon.com/

ju:taleブランドサイト：https://jutale.seibidou-ehon.com/

ju:tale公式ストア ：https://jutale-shop.seibidou-ehon.com/

Instagram：https://www.instagram.com/jutale_official/

X：https://x.com/seibidou_bb

展示会情報

・EDIX（教育総合展）出展情報：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.jutale.org-88a51398-029d-41d1-8a0f-a1cd3c429631.html#/

・文具女子博トーキョー2026 出展情報：https://bungujoshi.com/stationery/jutale/