スクー×日置市「つながる学び合いカレッジ powered by Schoo Mesh」が修了

株式会社Schoo

インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を行う株式会社Schoo（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：森健志郎、以下「スクー」）は、2025年10月より提供を開始した地域共創型人材育成サービス「Schoo Mesh（スクー メッシュ）」の第一号の取り組みとして、鹿児島県日置市で開講した「日置市 つながる学び合いカレッジ powered by Schoo Mesh」を修了しました。

2025年10月から2026年3月までの半年間、生成AI活用をテーマにオンラインと対面を組み合わせて実施した本プログラムでは、参加者の生成AI活用に対する意識に変化が見られたほか、企業の枠を越えて学び合うことによる新たなつながりや気づきも生まれました。

■開講背景

スクーは2015年から地域創生事業に取り組み、地域の小規模事業者や住民に学びやリスキリングの機会を届けてきました。そのなかで見えてきたのが、金銭的な制約や情報格差により、地域では必要な学びにアクセスしづらいという課題です。

これを受け、スクーは地域共創型人材育成サービス「Schoo Mesh（スクー メッシュ）」を正式に提供開始し、その第一号の取り組みとして、「日置市 つながる学び合いカレッジ powered by Schoo Mesh」を開講しました。

■「日置市 つながる学び合いカレッジ powered by Schoo Mesh」実施内容

2025年10月から2026年3月までの半年間、「生成AIを活用した業務効率化とスキル向上」をテーマに、日置市職員および市内で働く45名にご参加いただきました。

10月から1月のオンラインプログラムでは、若手層・管理職層・経営層の3階層に分け、それぞれの階層に応じた生成AI活用の考え方や操作の基礎を学びました。

Schooのコンテンツを活用したインプットに加え、個人・グループワークを通じてアウトプットの機会を設け、日置市での活用や各自の業務に即したテーマで議論を行い、実践に向けた理解を深めました。

1月から2月には、「自社の“小さな生成AI活用”を見つける」をテーマに、学んだ内容をもとに各自で活用シーンを検討し、実業務での試行に取り組みました。

3月には2日間の対面合同研修を実施し、オンラインでの学びや各自の実践内容を持ち寄り、グループワークを通じて共有・対話を行うことで、自社だけでは得にくい視点や具体的な活用アイデアを相互に学び合う機会となりました。講師や参加者同士のフィードバックを受けながら取り組みをブラッシュアップし、実務での定着を見据えた振り返りと今後の活用検討を行いました。

対面開催の様子

こうした半年間の取り組みを通じて、参加者からは生成AI活用に対する抵抗感の軽減や、オンラインと対面を組み合わせた学びの有効性を実感する声が寄せられました。また、企業や市役所など職場の枠を越えて学び合うことで、地域内に新たなつながりや視野の広がりが生まれるなど、学習にとどまらない価値もうかがえました。

■日置市長のコメント

日置市長 永山由高 氏

今回の取り組みにおいて、私自身も全プログラムに参加しました。その中で実感したことは、学ぶことや働くことの面白さです。

学びや仕事を面白いと思い続けること、そして仕事を面白くできる人が、日置という街の面白さを生み出すことにつながっていく――そんな手ごたえを感じた半年間でした。

今回受講いただいた皆さんには、学ぶことや働くことの面白さをそれぞれの職場で伝えていき、広げていただきたいと思います。

本プログラムはあくまでもスタート地点です。参加者がそれぞれの職場に戻られてから、引き続き取り組みを続けていただき、今後も日置から日本の「働く」を一緒にアップデートしていきたいと考えています。

■株式会社Schooについて

「世の中から卒業をなくす」をミッションに、インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を進めている。オンライン生放送学習コミュニティ「Schoo for Personal」は2012年のサービス開始後、「未来に向けて、社会人が今学んでおくべきこと」をコンセプトとした生放送授業を毎日無料提供。過去の放送は録画授業として約9,000本公開中。法人向けには社員研修と自己啓発学習の両立を実現する「Schoo for Business」を提供し、累計登録会員数は約140万人、累計導入企業数は4,500社を突破。2021年には双方向授業型ラーニングマネジメントシステム「Schoo Swing」を提供開始。

2026年4月には、地域向け総合HRサービスを展開する子会社「LoLLL株式会社」を設立。大都市圏から地域への移住転職を支援する「LoLLLキャリア」、地域企業の人事機能立ち上げに伴走する「LoLLLビルド」、地域ごとに最適化した学びの場をつくる地域共創型人材育成サービス「Schoo Mesh」を展開。（事業開始予定：2026年夏頃 ※有料職業紹介事業許可の取得後を予定）

採用・組織開発・学びの仕組みづくりを一体で支援し、さまざまな資本が大都市圏に偏在するのではなく、地域と循環する社会の実現を目指している。

（※数字は2025年12月時点累積）

会社名 ：株式会社Ｓｃｈｏｏ（スクー）

代表者 ：代表取締役社長CEO 森 健志郎

設立 ：2011年10月3日

所在地 ：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町2-7 エクセルビル4階

事業内容：インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革

URL：https://corp.schoo.jp/（コーポレートサイト）・https://schoo.jp/（個人向けサイト）・https://schoo.jp/biz（法人向けサイト）・https://dx.schoo.jp/（高等教育機関向けサイト）・https://note.schoo.jp（公式note）