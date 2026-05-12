創作寿司と日替わり入荷の地酒を楽しめる人気の寿司居酒屋が藤沢に登場！『寿司トおでん にのや 藤沢店』2026年5月15日(金)オープン

株式会社一家ホールディングス

株式会社一家ホールディングスの連結子会社である株式会社一家ダイニングプロジェクト（本社：千葉県市川市、代表取締役社長：武長 太郎）が運営する、創作寿司と日替わり入荷の地酒を楽しむことができる寿司居酒屋「寿司トおでん にのや」10店舗目となる『寿司トおでん にのや 藤沢店』を、2026年5月15日(金)16時にオープンいたしますのでお知らせいたします。オープン記念として、当店のOPENチラシをお持ちのお客様におすすめ日本酒をグラスで1杯サービスいたします。(2026年9月末まで)

■出店経緯・店舗特徴

『寿司トおでん にのや 藤沢店』は、JR藤沢駅南口徒歩3分という駅近の好立地にオープンいたします。藤沢市は湘南エリアの中心都市として、多くの通勤・観光客が行き交賑わいを見せる街です。江ノ島や鎌倉といった観光地へのアクセス拠点としても知られ、地元住民から観光客まで幅広い層が集まるエリアであることから、ビジネスシーン、休日の外食、観光後の食事など多様な利用が見込まれます。

外観イメージ

今回、「にのや」ブランドとしては神奈川県内2店舗目となります。大衆的な価格で気軽に利用できる居酒屋でありながら、本格的な和食や豪華食材を使用した創作寿司、季節を問わず楽しめる「あご出汁のおでん」を取り揃え、幅広い利用シーンに対応できる点が特長です。湘南・江ノ島の海鮮文化とも親和性が高く、鮮魚や旬の食材を活かした料理は、地元のお客様はもちろん観光で訪れる方にもお楽しみいただけると考えております。

内観イメージ

店内はカウンター席、テーブル席、ベンチシート席を備えた46席構成で、少人数からグループまで幅広く対応できるレイアウトになっています。

既存店舗で培った運営ノウハウを活かし、地域の皆様に愛される店舗づくりを目指します。

■『寿司トおでん にのや』メニュー特徴

・酒のつまみになる創作寿司

にのや藤沢店のご予約はこちら :https://gate.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_s/406f7CsLTTtQtig

豪華食材をふんだんに使用し贅沢を極めた「極み寿司」や、思わずお酒が進む個性的な具材を合わせたつまみにも〆にもなるバラエティ豊かな「あて巻き寿司」をご用意しました。厳選したブランド米を使用し、にのやオリジナルの赤酢を合わせたこだわりのシャリとともにお楽しみいただきます。1皿が少量でリーズナブルなため、おひとり様でもご注文いただきやすく、グループでご来店の際は、様々な種類をシェアすることができます。

極み寿司一例海老天巻き

430円(税込473円)

うな玉バター

450円(税込495円)

極みねぎとろ雲丹キャビア

580円(税込638円)

名物にのや巻き

780円(税込858円)

あて巻き寿司一例サーモンアボカド

380円(税込418円)

ずわい蟹柚子稲荷

380円(税込418円)

たこ海苔佃煮

380円(税込418円)

燻製すじことろたく

400円(税込440円)

・季節問わず楽しめる焼きあご出汁のおでん

あごだしの原料であるトビウオは、海上を飛ぶように泳ぐため、雑味の原因になる脂肪分が他の魚より少なく、スッキリとした上品な味のお出汁が取れます。焼くことで旨味が凝縮され、香ばしい香りもまとった深みのあるお出汁になり、季節を問わずお楽しみいただけます。定番のラインナップ以外にも、旬の食材を使用した季節限定メニューを揃えています。

1品100円(税込110円)～

・日替わりで入荷する様々な地酒

寿司や和食と相性が良い日本酒にフォーカスし、日替わりで全国から様々な銘柄を取り寄せ、半合でリーズナブルな価格でご提供しています。そのためおひとり様でのご利用でも、気軽に数種類の日本酒を楽しんでいただけます。

日本酒各種 半合380円(税込418円)～

・初来店や記念日におすすめのコースメニュー

・にのやコース 4,000円(お一人様/税込/飲み物代別途)

あご出汁おでんやあて巻きなど、にのやの人気メニューをバランスよく取り揃えたスタンダードコースです。初めてのご来店はもちろん、接待やご友人とのお食事など幅広いシーンにおすすめです。

小鉢 本日のおばんざい

お造り お造り三種盛り合わせ

焼き物 特製月見つくね

酒の肴 三種盛り合わせ

蒸物 季節の茶碗蒸し

温物 おでん三種盛り合わせ

あて巻き 二種盛り合わせ

食事 極み寿司 うな玉バター＆あご出汁スープ

甘味 一口黒蜜ゆばプリン

・にのや贅沢コース 5,000円(お一人様/税込/飲み物代別途)

お造り三種や鮑の天ぷら、雲丹肉寿司など、ワンランク上の食材を楽しめる贅沢なコースです。

大切なお集まりや少し特別なひとときにふさわしい、満足度の高い内容となっております。

小鉢 本日のおばんざい

お造り お造り三種盛り合わせ

酒の肴 三種盛り合わせ

メイン 殻付きあわびの丸ごと天ぷら

温物 おでん三種盛り合わせ

寿司 うな玉バター

食事 贅沢雲丹肉寿司

お椀 季節の手造り真丈

甘味 一口黒蜜ゆばプリン

・にのや極贅沢コース 6,000円(お一人様/税込/飲み物代別途)

のどぐろの煮つけをはじめとする逸品を堪能できる最高峰のコースです。

記念日や接待、特別なご会食など、上質なおもてなしを求めるシーンに最適です。

小鉢 本日のおばんざい

お造り お造り三種盛り合わせ

酒の肴 三種盛り合わせ

メイン のどぐろ姿煮付け

温物 おでん三種盛り合わせ

寿司 海老天巻き

食事 贅沢雲丹肉寿司 キャビアのせ

お椀 季節の手造り真丈

甘味 一口黒蜜ゆばプリン

※仕入れにより内容変更がございます

生鮮魚介類や旬の食材を取り寄せ、料理長が趣向を凝らした個性溢れる逸品が日替わりで楽しめます。

日本酒の入荷情報や日替わりの逸品は、店舗Instagramで随時発信しております。

【店舗情報】

にのや公式HPはこちら :https://ninoya.kodawarimonikka.com/にのや藤沢店Instagram :https://www.instagram.com/sushitooden_ninoya_fujisawa?igsh=bHI1ZTc1MGhjZnhy&utm_source=qrにのや藤沢店WEB予約 :https://gate.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_s/406f7CsLTTtQtig

店名 ：寿司トおでん にのや 藤沢店

オープン日：2026年5月15日(金)

住所 ：神奈川県藤沢市南藤沢20-9 オセアン藤沢ビル 1F

アクセス ：JR藤沢駅南口徒歩3分

TEL ：0466-90-5600

営業時間 ：全日 16:00～23:00（LO 22:30）

定休日 ：不定休日あり(年末年始など)詳しくは店舗までお問い合わせください。

席数 ：46席（カウンター席6席、テーブル席18席、ベンチシート席22席）

面積 ：22.94坪

平均予算 ：4,000円～4,500円

【一家ホールディングス概要】

会社名：株式会社一家ホールディングス

所在地：千葉県市川市東大和田2-4-10

代表者：武長 太郎

事業内容：グループ会社の経営管理 / 多業種飲食店の経営 / ブライダル事業

店舗数：東京 千葉 埼玉 神奈川 直営89店舗(2025年12月末現在)

設立：2021年10月1日

資本金：50,741,650円（2025年12月末現在）

URL：https://ikka-holdings.co.jp/

一家ホールディングスは“おもてなし”を軸に飲食事業、ブライダル事業、レジャー事業を展開しています。「屋台屋 博多劇場」「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」「にのや」等の他業種飲食店を運営。2012年には飲食事業で培った「おもてなしの心」を武器にブライダル事業へ参入。東京タワーを目の前に臨む結婚式場「The Place of Tokyo」を設立し、ウェディング総合情報サイト「みんなのウェディング」の結婚式場口コミランキングでは、料理部門は7年連続第1位を受賞、ゲストハウス部門でも第1位を受賞(2023年10月1日時点)した人気式場を運営しています。2024年にはレジャー事業および宿泊事業の運営を目的とする株式会社一家レジャーサービスを設立。”おもてなし“のリーディングカンパニーを目指すため、様々な事業に挑戦し、グループミッションである『あらゆる人の幸せに関わる日本一の”おもてなし“集団』を目指してまいります。