売れるネット広告社グループ(9235)、数十兆円規模の巨大市場を攻略する「中国現地マーケティング一体型越境EC支援」を本格開始！

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：植木原宗平、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）は、2026年４月30日に「株式譲渡契約締結（子会社化）に関するお知らせ」を公表し、2026年５月１日にADWAYS CHINA（愛徳威広告（上海）有限公司）の株式譲渡が完了いたしました。

このたび、同社のM&Aを契機として、世界最大級のポテンシャルを誇る中国市場向けに「中国現地マーケティング一体型越境EC支援サービス」を開始したことをお知らせいたします。

本サービスは、当社連結子会社である「売れる越境EC社」が国内で圧倒的な実績を誇る“D2C・EC支援ノウハウ”と、新たに売れるネット広告社グループにジョインした「ADWAYS CHINA」が保有する強固な“中国現地広告ネットワーク・SNSマーケティング基盤”を完全融合させる、前例のない画期的なソリューションです。日本企業の優れた商品・サービスを、国境を越えて中国市場へ投入し“現地での爆発的な集客から確実な購買獲得（LTV最大化）まで”を一気通貫で支援いたします。

１．巨大化する中国市場のポテンシャルと、日本企業が抱える「深い課題」

現在、中国のEC市場は数十兆円規模へと拡大し続けており、特に「RED（小紅書）」や「Douyin（中国版TikTok）」を中心としたSNS・ライブコマース市場は、世界の最先端を行くスピードで急成長を遂げています。質の高い日本の化粧品、健康食品、日用品等に対する中国消費者のニーズは極めて高く、日本企業にとって中国進出は「桁違いの売上成長」を実現するための最大のフロンティアです。

しかし、多くの日本企業が参入を試みるものの、「中国独自の複雑なSNSエコシステムへの対応」「現地の熱狂を生む広告運用ノウハウの欠如」「影響力のあるKOL（インフルエンサー）ネットワークの開拓」「高度なライブコマース展開」「現地ユーザーのインサイトを突くクリエイティブ制作」など、越境EC特有の高いハードルに直面し、多大な投資を行いながらも実際の販売拡大（マネタイズ）まで到達できずに撤退するケースが後を絶ちません。

２．売れるネット広告社グループにしか提供できない圧倒的な強み（参入障壁とシナジー）

売れるネット広告社グループは、この「日本企業の巨大な課題」を完全に解決する独自の仕組みを構築しました。従来型の「ただ翻訳して出店するだけ」の受動的な越境EC支援とは一線を画し、“実際に中国で売るため”の「成果直結型（ダイレクトマーケティング）」の仕組みを提供します。

●ADWAYS CHINAの現地ネットワークを独占活用！

中国現地の最前線で培われた、メガプラットフォームでの広告運用体制、KOLとの強力なリレーション、そして熱狂的な購買を生み出すライブコマース支援体制をフル活用します。

●「最強の売れるノウハウ(R)」の中国版ローカライズ！

売れるネット広告社グループ「売れる越境EC社」が強みとする、A/Bテスト等の徹底したデータドリブンに基づく“売れるD2Cノウハウ”を中国市場のアルゴリズムに最適化し、感覚に頼らない「科学的な売上拡大の仕組み」を現地のマーケティングに実装します。

３．提供する具体的なソリューション（ワンストップでの収益化支援）



本サービスでは、以下のソリューションを包括的に提供し、クライアント企業の中国市場における売上・利益の最大化にコミットしてまいります。

●RED（小紅書）のアルゴリズムをハックしたSNSバズマーケティング

●Douyinを活用し、瞬間的な爆発的売上を創出するライブコマース支援

●中国現地のトップKOL／KOCを起用した、成果直結型の商品PR展開

●A/Bテストに基づく中国市場向け最強広告クリエイティブの制作・運用

●中国ユーザーのコンバージョン率（CVR）を極限まで高めるLP・販売導線の最適化

●煩雑なインフラ業務を代行する越境EC運営支援

４．今後の成長ビジョン（中長期的な企業価値の最大化に向けて）



本件は単なる既存事業の延長ではなく、ADWAYS CHINAが有する中国現地マーケティング基盤と、売れるネット広告社グループの最強のD2C・ECノウハウを融合させることで、中国市場における「次世代の巨大な成長ドライバー」を創出するパラダイムシフトとなります。



今後は、日本企業の中国市場向け支援で圧倒的なシェアを獲得するのみならず、その逆となる「中国企業の優れた商品・サービスの日本市場への展開支援」や、「急拡大するライブコマース領域における全く新しいプラットフォームサービスの展開」なども強力に推進してまいります。



売れるネット広告社グループは「デジタルマーケティングの力を、すべての業種へ」の理念のもと、国内外におけるマーケティング支援領域を拡大させ、業績の向上と、企業価値・株主価値の最大化に邁進してまいります 。

本件による売れるネット広告社グループの連結業績に与える影響は現時点では軽微であると見込んでおりますが、中長期的には「中国市場向け支援案件の継続的拡大」および「グループ間の強力なシナジー創出」により、当社グループの連結業績にプラス寄与を見込んでおります。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

東京オフィス

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TEL：03-6459-0562 FAX：03-6459-0563

福岡オフィス（本社）

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階

TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540

代表者：代表取締役社長CEO 植木原宗平

設立日：2010年1月20日

URL ：https://group.ureru.co.jp

Facebook ：https://www.facebook.com/ureru

＜リリースに関するお問い合わせ＞

売れるネット広告社グループ株式会社 執行役員 後藤祐弥

E-MAIL ：goto@ureru.co.jp

TEL ：092-834-5520