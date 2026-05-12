BoutiqueResidence&Co. 代表 大木健人、九州大学大学院 BeCAT「プロジェクト・インキュベーター」に就任

BoutiqueResidence&Co.株式会社

BoutiqueResidence&Co. 株式会社（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：大木健人、以下「BR&Co.」）は、代表の大木健人が、2026年4月より九州大学大学院 BeCAT（Built Environment Center with Art & Technology）の プロジェクト・インキュベーター として参画したことをお知らせします。

BeCATは、OMA NYパートナーの重松象平氏がセンター長を務める九州大学大学院附設の研究・教育センターであり、「環境」をテーマにデザイン×エンジニアリング教育を牽引する国内有数の拠点で、2026年日本建築学会教育賞(教育貢献)を受賞しております。

大木は、九州大学および同大学院で建築・都市計画を学んだのち、野村不動産株式会社で約10年にわたり分譲マンション事業の企画・現場・新規商品開発を経験し、株式会社デジタルガレージ福岡拠点長としてベンチャー支援・スマートシティ・新規事業開発を約6年担当。2025年1月にBR&Co.を創業しました。今回の参画により、BeCATで組成されるプロジェクトのインキュベーション、社会実装を支援してまいります。

BeCAT について

BeCAT（Built Environment Center with Art & Technology）は、2021年春に九州大学大学院に設立された研究・教育センターです。「環境」をテーマに、デザインとエンジニアリングを横断する教育を行い、新しい都市計画・建築のあり方の調査・研究・社会実装を目指しています。

センター長：重松 象平氏

副センター長：末廣 香織氏

デザインラボ長：末光 弘和氏

公式サイト：https://becat.kyushu-u.ac.jp/(https://becat.kyushu-u.ac.jp/)

参画の背景と意義

BR&Co.は創業以来、福岡を起点に、単なる不動産取引・開発ではなく、循環を意識した建築・運営・コミュニティの社会実装を目指しており、九州大学 BeCATの研究領域である「環境を起点にした建築・デザイン・エンジニアリング」と高い親和性があり、これまでもレム・コールハース氏の講演会に協賛をするなど、協同して参りました。

大木は主に九州大学大学院BeCATに以下の領域での貢献を目指します。

1.学術知見の事業化支援

2.学生・若手建築家のキャリア形成への貢献

3.オープンイノベーションネットワークの拡張

4.新たな産学連携モデルの実践

大木健人 プロフィール

氏名：大木 健人（Kento Oki）

資格：一級建築士／宅地建物取引士

現職：Boutique Residence & Co. 株式会社 代表取締役

経歴：

2007年九州大学建築学科卒業

2009年九州大学大学院人間環境学府都市共生デザイン専攻修了

2009年4月 ～ 2019年7月 野村不動産株式会社（大阪支店・東京本社）／分譲マンション事業の企画・販売・現場管理・新規商品開発・アフターサービスに従事

2019年8月 ～ 2025年1月 株式会社 デジタルガレージ 福岡拠点長／ベンチャー企業支援・ベンチャー投資・スマートシティ・IT領域の新規事業開発に従事

2025年1月 BoutiqueResidence&Co. 株式会社 創業 代表取締役に就任

2026年4月 九州大学大学院 BeCAT プロジェクト・インキュベーター 就任

今後の展望

BR&Co.は、BeCATとの連携を深めながら、福岡を起点としつつ、国内外のヘリテージ・ラグジュアリー市場に向けた事業を立ち上げてまいります。

詳細は、BR&Co.公式サイトをご参照ください。 https://boutiqueresidenceandco.com/(https://boutiqueresidenceandco.com/)

会社概要

自社プロジェクトの開発・不動産プロデュース・感性に寄り添う不動産仲介を展開しております。

プロジェクトや不動産に関するご相談も個人・法人を問わず

幅広くお受けしております。

https://boutiqueresidenceandco.com/(https://boutiqueresidenceandco.com/)

お問い合わせ先

BoutiqueResidence&Co.株式会社 広報担当

Email：info@boutiqueresidenceandco.com