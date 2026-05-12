THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE 2026（東京会場）にMOTONE CUSTOMSが今年も参加

株式会社プロト2025年にご参加されたMOTONE CUSTOMSパーツでドレスアップされたSCRAMBLERと参加者

クルマ・オートバイ・アウトドア用品の企画・輸入・販売を行う株式会社プロト（本社：愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5、代表：近藤芳光、以下プロト）が正規輸入代理店として扱っているMOTONE CUSTOMSが2026年5月17日（日）に行われるDGR 2026 TOKYO CENTRALにブース出展を予定しています。

ジェントルマンズライド（Distinguished Gentleman’s Ride、以下DGR）

画像提供：トライアンフモーターサイクルズジャパン(https://www.triumphmotorcycles.jp/)

DGRは、2012年にオーストラリアで誕生したシグネチャーイベントの一つです。クラシックバイクやカスタムバイクを愛する多くのライダーたちが、紳士的なスーツスタイルで参加し、街中を走る姿が特徴的です。

その始まりのきっかけは、テレビ番組の中でスーツ姿でクラシックバイクに跨る「粋な装い」にインスパイアされた一人のバイク愛好家が、バイクの文化をさらに広げるため、そして社会的課題を支えるためにスタートしたものだと言われています。

今年は2026年5月17日（日） 9:00～16:00を各地で予定。

MOTONE CUSTOMSはDGR 2026 TOKYO CENTRAL（会場：東京 カヌー・スラロームセンター）に出展予定。

＊参加は要事前予約のため、～5月16日（土）20:00まで下記よりエントリーしてください

THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE （DGR）2026参加フォーム (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLccrFgllBJSnm1-s3JDydTZARhCB2_SjuiD6Z8DkyQW4HeQ/viewform)

この世界的なクラシックバイクチャリティイベントにMOTONE CUSTOMS日本正規輸入代理店である株式会社プロトもこの活動に賛同し、イベントブース出展を予定しています。

2026年展示予定のMOTONE CUSTOMSパーツでカスタマイズされたSCRAMBLER900真鍮やロゴをあしらったカスタムパーツの展示・販売キャップやコーチジャケットも販売予定

当日のスペシャルアイテム

当日MOTONE CUSTOMSの商品をご購入いただくと5000円毎に限定モートーンオリジナルステッカーをプレゼント。

イベントコンテンツ

・パレードラン(葛西～ゲートブリッジ～お台場の湾岸エリア)

・コーヒーブレイクサービス

・チャリティオークション/ワンコインチャリティーライド

・プロフォトスタジオ/集合写真

・DGRのたしなみ講座

・用品ブランド出展等

当日はsonoda・oonoが担当させていただきます。

是非皆さまのご参加をお待ちしております。

◆ 株式会社プロト について



株式会社プロトは、1981年4月に創業。二輪・四輪パーツ、そしてオートバイメーカー（PEVシリーズ）、輸入車両販売（E-BIKE含む）へとフィールドを拡大。現在は、車両（オートバイ・E-Scooter・E-BIKE）・部品・用品の総合商社となりました。



近年は、オリジナル車両ブランドZERO ENGINEERINGから大型オートバイの「ロードホッパー」を製造・販売したほか、「安心・安全・快適」をテーマにしたポジション系自社商品（エフェックス）の開発や、中古車再生事業、国内外から選び抜いた一流ブランドを取り扱うことで、オートバイライフとカーライフをトータル的にサポートしています。



また、CSR活動の一環として国内最大規模の“ものづくり＝人づくり”の事業「学生フォーミュラ日本大会」への参加・サポート（スウェッジラインの提供）により自動車技術ならびに産業の発展・振興に資する人材を育成する。

プロト学生フォーミュラ応援サイト

https://www.plotonline.com/gakusei-formula/



【会社概要】

社名：株式会社プロト

本社所在地：〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

代表取締役：近藤芳光

事業内容：

1) オートバイ、四輪等の部品、用品の企画、開発、製造、輸入、卸販売

2) オートバイの車両・用品輸入販売

3) 新興用品メーカーのプロデュースおよびジョイント展開

4) E-Bike（電動アシストサイクル）の輸入、卸販売

5) その他上記に関わる全ての事項 愛知ブランド企業 0913

創業：1981年4月1日

設立：1984年2月24日

HP：https://www.plotonline.com/