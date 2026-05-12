8 月 5 日 「選ばれるSNSデザイン術」～Canvaでらしさをアピール～講座を開催！【連続講座・第 3 回のみの参加可】

株式会社Zealox

株式会社Zealox（本社：東京都港区、以下 Zealox）は、女性限定Webデザインスクール「Find me!」を運営しています。

このたび、越谷市が主催する起業支援講座「私の好きなことで仕事を創る」（令和8年度）に参画し、第3回講座として「選ばれるSNSデザイン術」～Canvaでらしさをアピール～を開催いたします。

本講座では、SNSを活用して“自分らしさ”や“選ばれる理由”を伝えるためのデザインの考え方を学びながら、実際にCanvaを用いた投稿制作まで行います。初心者の方でも実践できる内容に絞り、「学ぶ」だけでなく「作る」ことを重視した参加型の講座です。

■講座の特徴

◆ SNSが“選ばれるための自己紹介ツール”に

InstagramなどのSNSは、趣味の発信にとどまらず、ポートフォリオや名刺代わりとして活用される時代です。

本講座では、自分の「好き・得意・世界観」を整理し、“誰に何を届けたいか”を明確にした上で、伝わる発信の土台を作ります。

◆ Canvaで“伝わる投稿”を実際に作成

講座後半では、デザインツール「Canva」を使用し、自分自身を表現するSNS投稿を1枚作成。

テンプレートを活用しながら、初心者でも再現できる形で「伝わるデザイン」を体験します。

◆ ワーク中心で“自分のらしさ”を言語化

講座内ではグループワークを多く取り入れ、参加者同士での共有やフィードバックを実施。

自分の強みや方向性を言語化し、今後の発信や活動につながる具体的な一歩を明確にします。

■本講座で得られること

・自分の「らしさ」を言語化できる

・SNSで“選ばれる理由”を伝える考え方が分かる

・Canvaで簡単な投稿を作成できる

・今後の発信の方向性が見える

■講座概要（第3回）

・日時：令和8年8月5日（水）10:00～13:00（オンライン開催）

・タイトル：選ばれるSNSデザイン術 ～Canvaでらしさをアピール～

・講師：初瀬 緑（Webデザイナー／Find me!講師）

・対象：働きたい・何かを始めたい女性

・定員：20名

・参加費：無料

・申込：https://koshigayaec.machikatsu.co.jp/course/detail.html?no=2042

・第3回のみのお申し込み：https://koshigayaec.machikatsu.co.jp/course/detail.html?no=2043

■講座内容（抜粋）

・自分の「好き・得意・届けたい人」の整理

・選ばれるSNSデザインのポイント（情報整理／世界観／ターゲット設計）

・投稿デザインの改善ワーク

・Canvaを使った投稿制作（1枚完成）

・発表および講師フィードバック

■講座スケジュール（全4回）

第1回：7月8日（水）

なにができる？～起業のイロハ、つよみ発見～

第2回：7月22日（水）

本当にやりたいことって？～軸を見つけて仕事につなげる～

第3回：8月5日（水）

選ばれるSNSデザイン術～Canvaでらしさをアピール～

第4回：9月9日（水）

仕事を創る～発表とふりかえり＆個人事業主超入門～

交流会：8月26日（水）

■今後の展望

本講座を通じて、SNS発信への心理的ハードルを下げるとともに、自分の強みや価値を言語化・可視化する力の習得を支援します。

また、地域イベントや実践の場への参加機会を提供することで、学びを行動につなげ、起業や副業への第一歩を後押ししてまいります。

主催：本件に関するお問い合わせ

越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」

（HP：https://hot.koshigaya-center.jp/）

登壇者

Web デザイナー 初瀬 緑

短大で服飾デザインを学んだ後、大手学習塾にて副教室長・専任講師として勤めながら小学生から大学受験生まで千人以上の教育に携わる。 塾講師として勤める傍ら、独学で Web デザインの学習を開始。 副業、ダブルワークを経てデザイナー・アートディレクターとしての経験を積み、コロナ禍を機に完全フリーランスとして独立。 現在は、女性の働き方の悩みを解消するため、女性専用 Web デザインスクール事業を立ち上げ、カリキュラムを監修。

行政が開催する求職者向けセミナーにも講師として登壇している。

このような方におすすめ

・将来に備えてスキルを身につけたいと思っている女性

・自分らしく自由に働きたいと思っている女性

・Web デザインに興味はあるがどのように始めていいか迷っている女性

・すぐに求職活動でアピールできる強みが欲しい女性

女性限定 Web デザインスクール Find me!

・徹底した寄り添い型スクールで、初心者から実務まで安心なマンツーマンサポート

・学習はもちろん、お仕事探し～準備～受注後の実務～納品まで質問・添削回数無制限

・講師は全て現役女性フリーランス Web デザイナー

・最短 1 ヶ月で副業開始、4 ヶ月で転職・独立など多数受講生の就業実績あり

・個別のカウンセリングは公式サイト(https://findme-school.com/)よりご予約ください