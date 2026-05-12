食品リサイクルループを通して生産された米（さすてな米）を店舗で提供を開始　～食べ物を捨てない社会へ～

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）は、店舗から排出された食品廃棄物を、食品循環資源として肥料（堆肥）にリサイクルし、生産された米(特別栽培米：さすてな米)を再びお客様に提供するリサイクルループを構築しました。一部店舗で提供される米飯の一部に「さすてな米」を使い、お客様に販売することで、食品廃棄物を可燃ごみとして焼却処分するのではなく、資源として循環させます。本取り組みは、2023年に食品リサイクル法に基づく「再生利用事業計画（食品リサイクルループ）」の認定を取得しました。今後は、他社との協働も模索し、取り組みを拡大させることで食品を資源として循環させ、食べ物を捨てない社会づくりに貢献します。

■食品リサイクルループ（再生利用事業計画）とは

今回の取り組みである食品リサイクルループ（再生利用事業計画）とは、食品関連事業者であるワタミの店舗から出る食品廃棄物を食品循環資源として、再生利用事業者にて製造した堆肥を、提携の農業生産者で施肥して、生産された米（特別栽培米）を買い取り、再びお客さまに提供する仕組みを構築する計画に基づき、3大臣からの認定を受けるものです。認定を受けることにより、廃棄物処理法の特例を受けることができ、食品循環資源（一般廃棄物）の広域での収集運搬が可能となることでより再生利用を進めることができるようになります。

本取り組みでは新潟の直営店舗2店舗で排出された調理くずや食べ残しなどの食品廃棄物を資源として、再生利用事業者である株式会社不二産業（本社：新潟県新潟市）の食品リサイクル工場で製造した堆肥を、提携の農業生産者である有限会社山波農場（本社：新潟県柏崎市）の農場に施肥し、生産された米を、店舗に納品して再びお客様に提供しています。

ワタミは、食品廃棄削減の一環として本取り組みを実施しています。まず、お客さまとのコミュニケーションを通し、食べ切りや食べ残しの持ち帰りを勧め、食品ロスをなくすことを目指します。それでも出てしまう食品ロスや食品残さは、計量し、発生原因を探り、抑制につなげるとともに、飼料へリサイクルしています。この活動を通し、SDGs12.3（一人当たりの食品残さを半減）、12.5（2030年までに廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減）、12.8（持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイル）への貢献をします。

【「さすてな米」提供店舗】

関東地方、北陸地方、東北地方、長野県、沖縄県のワタミグループ店舗

【「さすてな米」の提供】

5月5日（火）提供開始

※仕入れや在庫の状況によって、提供を中断または終了する場合がございます。

【リサイクル実施店舗】2店舗

「ミライザカ」新潟駅前東大通り店

「三代目鳥メロ」新潟駅前東大通り店

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 https://www.watami.co.jp