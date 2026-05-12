68ブランド集結、工具屋が仕掛ける“日本最大級”の「ギアフェスタ2026」が天王洲で開催　触れて、試して、納得して買える体験型イベント

ファクトリーギア株式会社

日本最大級の工具体験イベント「ギアフェスタ TOKYO PALOOZA 2026」が、

5月31日（日）に天王洲アイルで開催されます。

68ブランドが集結し、工具を実際に触れて試しながら選べる本イベントは、プロから初心者まで楽しめる工具の体験型イベントです。

会場内では、メーカーと直接話せるブースに加え、会場を巡る参加型コンテンツなど、これまでにない体験も用意されています。

■68ブランドと直接出会える

過去最多となる68ブランドが一堂に集結。

カタログでは伝わらない使用感や、プロだけが知る選び方を、その場で直接聞きながら購入できます。

当日限定の特価コーナーや大型商品の予約販売も展開し、

「見て・触れて・納得して買う」という購買体験を実現します。

■工具イベントに“クエスト”という体験を（GEAR QUEST 26）

会場内を巡りながら、工具体験・ミッション・クイズに挑戦する

参加型コンテンツ「GEAR QUEST 26」が初登場。

来場者自身が“プレイヤー”として参加し、実際に工具に触れながらクエストを進行。

スタンプを集めてゴールに到達すると、特典や抽選に参加できます。

会場全体をゲームのように楽しみながら、工具を“遊びながら知る”新しい体験として、

子どもからプロまで楽しめる回遊型企画です。

■限定特価コーナー（当日限定・早い者勝ち）

イベント当日のみ展開される、数量限定の特価販売コーナー。

キャビネットや工具セットなどの目玉商品を含め、

“ここでしか手に入らない価格”で提供される特別企画です。

■フェスタセレクト（選べる特価企画）

赤・青・黄のワゴンに並ぶ厳選商品から、

好きなアイテムを3点選んで15,000円で購入できるイベント限定企画。

“選ぶ楽しさ”と“お得感”を同時に味わえるコーナーです。

■フェスタガチャ企画

会場内の各メーカーおよびファクトリーギアブースにて実施されるガチャ企画。

工具や関連アイテムが当たるイベント性の高いコンテンツとして、

来場者の回遊と会場の盛り上がりを創出します。

※一部有料コンテンツとなります

■購入特典・限定ノベルティ企画

購入金額に応じて特典が変化する仕組みを導入。

一定金額以上でノベルティ、さらに上位で抽選や限定特典を用意することで、

来場者の購買体験をより楽しめる企画となっています。

■〈代表コメント〉

「工具屋が、なぜお祭りをやるのか。

不思議に思う人もいるかもしれません。

でも、理由はシンプルです。

工具を好きな人を、もっと増やしたい。

私たちは、工具を愛する人を幸せにするために、

これからも挑戦を続けます。」

本イベントは、

「見て・触れて・体験して購入できる」リアルイベントの価値を最大化し、

工具を通じた新しい体験と出会いを提供する場として展開します。

■〈会社概要〉

ファクトリーギア株式会社

世界から、国内から、上質な工具を厳選して輸入販売するセレクトショップ

『ファクトリーギア』を国内13店舗、海外4店舗展開＆運営。

（ファクトリーギア株式会社 代表高野倉匡人）

https://f-gear.co.jp/

■〈開催概要〉

・イベント名：ギアフェスタ TOKYO PALOOZA 2026

・開催日：2026年5月31日（日）

・時間：13:00～19:00

・会場：天王洲アイルシーフォートスクエア（1F・2F）

・住所：東京都品川区東品川2-3-10天王洲アイルシーフォートスクエア

・アクセス：

- 東京モノレール「天王洲アイル駅」直結

- りんかい線「天王洲アイル駅」徒歩3分

・入場：無料（一部有料コンテンツあり）