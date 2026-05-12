68ブランド集結、工具屋が仕掛ける“日本最大級”の「ギアフェスタ2026」が天王洲で開催　触れて、試して、納得して買える体験型イベント

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ファクトリーギア株式会社

日本最大級の工具体験イベント「ギアフェスタ TOKYO PALOOZA 2026」が、
5月31日（日）に天王洲アイルで開催されます。


68ブランドが集結し、工具を実際に触れて試しながら選べる本イベントは、プロから初心者まで楽しめる工具の体験型イベントです。


会場内では、メーカーと直接話せるブースに加え、会場を巡る参加型コンテンツなど、これまでにない体験も用意されています。






■68ブランドと直接出会える


過去最多となる68ブランドが一堂に集結。
カタログでは伝わらない使用感や、プロだけが知る選び方を、その場で直接聞きながら購入できます。


当日限定の特価コーナーや大型商品の予約販売も展開し、
「見て・触れて・納得して買う」という購買体験を実現します。





■工具イベントに“クエスト”という体験を（GEAR QUEST 26）


会場内を巡りながら、工具体験・ミッション・クイズに挑戦する


参加型コンテンツ「GEAR QUEST 26」が初登場。






来場者自身が“プレイヤー”として参加し、実際に工具に触れながらクエストを進行。


スタンプを集めてゴールに到達すると、特典や抽選に参加できます。



会場全体をゲームのように楽しみながら、工具を“遊びながら知る”新しい体験として、


子どもからプロまで楽しめる回遊型企画です。


■限定特価コーナー（当日限定・早い者勝ち）


イベント当日のみ展開される、数量限定の特価販売コーナー。


キャビネットや工具セットなどの目玉商品を含め、
“ここでしか手に入らない価格”で提供される特別企画です。





■フェスタセレクト（選べる特価企画）


赤・青・黄のワゴンに並ぶ厳選商品から、
好きなアイテムを3点選んで15,000円で購入できるイベント限定企画。


“選ぶ楽しさ”と“お得感”を同時に味わえるコーナーです。


■フェスタガチャ企画


会場内の各メーカーおよびファクトリーギアブースにて実施されるガチャ企画。


工具や関連アイテムが当たるイベント性の高いコンテンツとして、
来場者の回遊と会場の盛り上がりを創出します。


※一部有料コンテンツとなります





■購入特典・限定ノベルティ企画


購入金額に応じて特典が変化する仕組みを導入。


一定金額以上でノベルティ、さらに上位で抽選や限定特典を用意することで、
来場者の購買体験をより楽しめる企画となっています。


■〈代表コメント〉


「工具屋が、なぜお祭りをやるのか。


不思議に思う人もいるかもしれません。


でも、理由はシンプルです。


工具を好きな人を、もっと増やしたい。


私たちは、工具を愛する人を幸せにするために、


これからも挑戦を続けます。」






本イベントは、
「見て・触れて・体験して購入できる」リアルイベントの価値を最大化し、
工具を通じた新しい体験と出会いを提供する場として展開します。




■〈会社概要〉


ファクトリーギア株式会社
世界から、国内から、上質な工具を厳選して輸入販売するセレクトショップ
『ファクトリーギア』を国内13店舗、海外4店舗展開＆運営。
（ファクトリーギア株式会社 代表高野倉匡人）


https://f-gear.co.jp/



■〈開催概要〉


・イベント名：ギアフェスタ TOKYO PALOOZA 2026
・開催日：2026年5月31日（日）
・時間：13:00～19:00
・会場：天王洲アイルシーフォートスクエア（1F・2F）
・住所：東京都品川区東品川2-3-10天王洲アイルシーフォートスクエア
・アクセス：
　- 東京モノレール「天王洲アイル駅」直結
　- りんかい線「天王洲アイル駅」徒歩3分
・入場：無料（一部有料コンテンツあり）