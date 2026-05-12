68ブランド集結、工具屋が仕掛ける“日本最大級”の「ギアフェスタ2026」が天王洲で開催 触れて、試して、納得して買える体験型イベント
日本最大級の工具体験イベント「ギアフェスタ TOKYO PALOOZA 2026」が、
5月31日（日）に天王洲アイルで開催されます。
68ブランドが集結し、工具を実際に触れて試しながら選べる本イベントは、プロから初心者まで楽しめる工具の体験型イベントです。
会場内では、メーカーと直接話せるブースに加え、会場を巡る参加型コンテンツなど、これまでにない体験も用意されています。
■68ブランドと直接出会える
過去最多となる68ブランドが一堂に集結。
カタログでは伝わらない使用感や、プロだけが知る選び方を、その場で直接聞きながら購入できます。
当日限定の特価コーナーや大型商品の予約販売も展開し、
「見て・触れて・納得して買う」という購買体験を実現します。
■工具イベントに“クエスト”という体験を（GEAR QUEST 26）
会場内を巡りながら、工具体験・ミッション・クイズに挑戦する
参加型コンテンツ「GEAR QUEST 26」が初登場。
来場者自身が“プレイヤー”として参加し、実際に工具に触れながらクエストを進行。
スタンプを集めてゴールに到達すると、特典や抽選に参加できます。
会場全体をゲームのように楽しみながら、工具を“遊びながら知る”新しい体験として、
子どもからプロまで楽しめる回遊型企画です。
■限定特価コーナー（当日限定・早い者勝ち）
イベント当日のみ展開される、数量限定の特価販売コーナー。
キャビネットや工具セットなどの目玉商品を含め、
“ここでしか手に入らない価格”で提供される特別企画です。
■フェスタセレクト（選べる特価企画）
赤・青・黄のワゴンに並ぶ厳選商品から、
好きなアイテムを3点選んで15,000円で購入できるイベント限定企画。
“選ぶ楽しさ”と“お得感”を同時に味わえるコーナーです。
■フェスタガチャ企画
会場内の各メーカーおよびファクトリーギアブースにて実施されるガチャ企画。
工具や関連アイテムが当たるイベント性の高いコンテンツとして、
来場者の回遊と会場の盛り上がりを創出します。
※一部有料コンテンツとなります
■購入特典・限定ノベルティ企画
購入金額に応じて特典が変化する仕組みを導入。
一定金額以上でノベルティ、さらに上位で抽選や限定特典を用意することで、
来場者の購買体験をより楽しめる企画となっています。
■〈代表コメント〉
「工具屋が、なぜお祭りをやるのか。
不思議に思う人もいるかもしれません。
でも、理由はシンプルです。
工具を好きな人を、もっと増やしたい。
私たちは、工具を愛する人を幸せにするために、
これからも挑戦を続けます。」
本イベントは、
「見て・触れて・体験して購入できる」リアルイベントの価値を最大化し、
工具を通じた新しい体験と出会いを提供する場として展開します。
■〈会社概要〉
ファクトリーギア株式会社
世界から、国内から、上質な工具を厳選して輸入販売するセレクトショップ
『ファクトリーギア』を国内13店舗、海外4店舗展開＆運営。
（ファクトリーギア株式会社 代表高野倉匡人）
https://f-gear.co.jp/
■〈開催概要〉
・イベント名：ギアフェスタ TOKYO PALOOZA 2026
・開催日：2026年5月31日（日）
・時間：13:00～19:00
・会場：天王洲アイルシーフォートスクエア（1F・2F）
・住所：東京都品川区東品川2-3-10天王洲アイルシーフォートスクエア
・アクセス：
- 東京モノレール「天王洲アイル駅」直結
- りんかい線「天王洲アイル駅」徒歩3分
・入場：無料（一部有料コンテンツあり）