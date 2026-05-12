オフライン施策を“感覚”から“データ”へ ～NTT西日本グループの広告通信社が「われどこ」を導入、統合マーケティングの高度化を支援

株式会社miraNEX

株式会社frame and surface（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：正司真大、以下FAS）と株式会社miraNEX（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：中村聡、以下miraNEX *システム開発担当）は、紙媒体を含むオフライン施策の効果測定を可能にするサービス「われどこ」において、NTT西日本グループである株式会社広告通信社（本社：広島県広島市、代表取締役社長：宇山賢）とライセンス契約を締結したことをお知らせします。

■背景

広告・プロモーションの分野においては、デジタル施策の進展により、ユーザー行動の可視化やデータ分析が高度化しています。一方で、チラシやDM、交通広告などのオフライン施策については、依然として効果測定が難しく、「感覚」や「経験」に基づく判断に依存する場面も少なくありません。

その結果、オンラインとオフラインのデータが分断され、マーケティング全体としての最適化が難しいという課題が顕在化しています。

こうした背景を踏まえ、FASはオフライン施策の反響データを取得し、マーケティング全体の検証・改善を可能にする「われどこ」を提供しています。

■取り組み内容

「われどこ」は、紙媒体にQRコードを付与することで、これまで可視化が難しかったオフライン施策の反響データを取得し、マーケティング施策全体の検証・改善を可能にするサービスです。

本取り組みにより広告通信社は、

・紙媒体を含めた統合プロモーションにおける効果測定の高度化

・オンライン／オフラインを横断したデータ分析

・クライアントへの提案における定量的な裏付けの強化

といった価値提供が可能になります。

これにより、オフライン施策も含めた一貫したPDCAサイクルの構築が実現し、より精度の高いマーケティング戦略の立案と実行が可能になります。

FASは今後も、「われどこ」を通じて、企業のマーケティング活動におけるデータ活用を推進し、より効果的なプロモーションの実現を支援してまいります。

■「われどこ」について

『われどこ』は、紙媒体にQRコードを貼付することで、Webへの誘導と反響データの取得を可能にする反響効果可視化ツールです。株式会社frame and surface（FAS）が提供し、miraNEXが開発・運用を担っています。

チラシ・DM・名刺・ポスターなどに対応しており、QRの読み取り場所やタイミングを分析することで、紙媒体を用いたプロモーションでも、デジタルと同様の“情報の届き方”を把握することができます。

Google Analyticsなどに見られる煩雑な設定やダッシュボード構築は不要。QRコードを設置したその瞬間から、どの地域で・どのタイミングで・どんな媒体経由で読まれたかがすぐに分かります。

https://fas.co.jp/waredoco/

■株式会社広告通信社について

NTT西日本グループである株式会社広告通信社は、広告・プロモーションの企画立案から制作、実施までを一貫して手がける企業です。クライアントの課題に応じたコミュニケーション設計を強みとし、オンライン・オフラインを横断したプロモーション支援を行っています。近年では、データ活用を踏まえたマーケティング施策の高度化にも注力しており、より精度の高い提案と成果創出に取り組んでいます。

・会社名 ：株式会社広告通信社

・所在地 ：〒730-0011

広島市中区基町6-78 NTTクレド基町ビル12F

・代表者 ：代表取締役社長 宇山 賢

・事業内容：電柱広告、交通広告、屋外広告、マス媒体広告(テレビ・ラジオ・新聞・雑誌等) 、WEB広告・ホームページ作成、セールスプロモーション、販売スタッフ支援、イベント・展示会等の企画・運営、NTTクレドホール(広島市中区)運営、映像配信、ホテル等での音響・照明、商業空間の企画・施工

・ URL ：https://www.cocots.jp

■会社概要

株式会社frame and surface

・所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい

2-2-1 横浜ランドマークプラザ5階

・代表取締役：正司 真大

・URL：https://fas.co.jp

株式会社miraNEX

・所在地：神奈川県横浜市西区北幸1-11-1

水信ビル7F

・代表取締役：中村 聡