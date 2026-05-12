【秋田史帆引退】「ありがとうツアー」、6月7日愛知で開幕

株式会社テニスラウンジ

株式会社テニスラウンジ（本社：愛知県名古屋市）は、2026年3月に現役を引退した元全日本テニス選手権覇者・秋田史帆プロによる引退記念企画「ありがとうツアー」を、2026年6月7日（日）の愛知・西春を皮切りに全国で順次開催します。

本企画は「お世話になった方々へ、テニスで直接恩返しをしたい」という秋田プロの発案から生まれました。引退からわずか3か月、現役さながらのショットを間近で体感し、直接ラリーを交わせる特別な機会です。全国に約60のインドアスクールを展開する当社の強みを活かし、多くの方にプロとの交流を楽しんでいただける場を提供します。

■ イベントの3つの見どころ

2026年3月末に引退した秋田史帆プロ。現役さながらのプレーと笑顔を間近で体感できる特別なツアーが始まります。レッスンにゲリラ参加した際、ジュニア生徒とハイタッチファミリーコースの親子と楽しく記念写真1. 秋田史帆プロの明るく楽しいレッスン「サンクス枠」

秋田プロの丁寧なデモンストレーション。球出し練習をしっかりおこないますので、秋田プロと楽しく交流しながらアドバイスがもらえます。

2. プロと直接打ち合う「プレミアム枠」

定員8名のプレミアム枠では、参加者自身が秋田プロと直接ラリーを交わす時間を設けています。プロの球威を自分のラケットで受け止める貴重な体験です。

3. 1組限定のプライベートレッスン

60分間、秋田プロを独占できる特別な枠です。マンツーマン指導はもちろん、ご家族やご友人など最大4名まで参加でき、自由な時間を過ごせます。

■ プロジェクト担当者の想い・プロからのメッセージ

テニスを通じた交流が、地域のコミュニティと心身の健康を育みます。株式会社テニスラウンジ イベント事業部 部長 藤田雄大

「私が初めてプロ選手を招いたイベントをご一緒したのが秋田プロでした。当時、不安も大きい中でイベント当日を迎えましたが、コートに立った秋田プロの明るさと参加者に向き合う姿勢に、会場の空気が一気に和んだことをよく覚えています。引退という大きな節目に、再びご一緒できることを大変嬉しく思います。全国の皆様に、テニスを通じた笑顔あふれる時間をお届けします。」

秋田史帆プロ

「この『ありがとうツアー』は、現役中からずっと形にしたいと温めていた企画です。18年間で培ってきたテニスの経験と技術を共有しながら、皆様と心から楽しむ時間にしたいと思っています。これまで全国どの店舗に伺っても、テニスラウンジの皆様には温かく迎えていただきました。当日、コート上で皆様にお会いできるのを楽しみにしています。」

■ 開催概要

名称： 秋田史帆現役引退記念「ありがとうツアー」

協賛企業： 株式会社岐阜タンメンBBC ヨネックス株式会社

【第1回：愛知・西春会場】

日時： 2026年6月7日（日）17:00～（受付 16:30～）

場所： テニスラウンジ西春（愛知県北名古屋市徳重大日37）

スケジュール：

・17:00～18:00 サンクス枠

・18:15～19:45 プレミアム枠

・20:00～21:00 プライベート枠

【第2回：愛知・天白会場】

日時： 2026年6月8日（月）10:30～（受付 10:00～）

場所： テニスラウンジ天白（愛知県名古屋市天白区島田三丁目1020番地）

スケジュール：

・10:30～12:00 プレミアム枠

・13:00～14:00 サンクス枠

・14:15～15:15 プライベート枠

参加対象・定員（両会場共通）：

・サンクス枠：10 名様

・プレミアム枠：8名様

・プライベート枠：1組（1名～最大4名様）

※対象コース：ゆっくり、一般、Fa大人、St(中高生)などテニス経験者に限る。

参加費（税込）：

・サンクス枠：テニスラウンジ会員様 3,900円 / ビジター様 4,900円

・プレミアム枠：テニスラウンジ会員様 6,600円 / ビジター様 7,700円

・プライベート枠：テニスラウンジ会員様 20,000円 / ビジター様 22,000円

申込方法： 専用のお申込みフォームより受付

6月7日（日）テニスラウンジ西春 https://tennislounge.com/nishiharu/news/1776

6月8日（月）テニスラウンジ天白 https://tennislounge.com/tenpaku/akita_event/

※インドア開催のため雨天決行となります。

※今後の展開：7月に関東エリアで開催予定。年内は9月、10月、11月と継続し、12月にファイナルを予定しています。

■その他

秋田選手公式プロフィール：https://shihoakita.spo-sta.com

秋田選手公式SNS：https://www.instagram.com/shihoakita118

テニスラウンジ公式：https://tennislounge.com/