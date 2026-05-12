管理職の戦略実行力を強化し、組織目標を完遂する「管理職向け 戦略実行力強化研修」を公開：社員研修のリスキル
株式会社リスキルは、管理職を対象とした「管理職向け 戦略実行力強化研修(https://www.recurrent.jp/listings/manager-management-execution)」の提供を開始します。本研修は、経営戦略を現場レベルの行動へと落とし込み、確実に成果へとつなげる実行力を養う内容です。
戦略の深い理解から、測定可能なKPIを用いた計画立案、周囲を巻き込むコミュニケーション、進捗管理の技術までを網羅しています。現場のリーダーが主体的にPDCAを回す手法を習得し、組織目標の完遂を目指します。
管理職向け 戦略実行力強化研修【現場で戦略を実現する】 - 社員研修のリスキル
戦略実行における現場の課題
優れた戦略が策定されても、それが現場で実行されず、成果に結びつかないという課題を抱える企業は少なくありません。その主な原因として、戦略の内容が現場に伝わっていないことや、日常業務の忙しさから優先順位が下がること、実行責任が曖昧になることが挙げられます。
現場を牽引する管理職には、戦略の背景や意図を正確に読み解く力が求められます。その上で、具体的なアクションプランへの落とし込みや、チーム全体の推進力を高める働きかけが不可欠となっています。本研修は、こうした現場の課題を解決し、戦略を確実に実装するために開発されました。
管理職向け 戦略実行力強化研修の紹介
研修タイトル
管理職向け 戦略実行力強化研修(https://www.recurrent.jp/listings/manager-management-execution)
受講対象
管理職
身に付くスキルや目的
本研修は、経営戦略を深く理解したうえで実行可能な計画に変換し、チームを巻き込み完遂する力を習得することが狙いです。具体的には、以下のスキルの強化を目指します。
- 経営戦略の背景を正しく読み解き、自部門の役割を明確にする。
- 測定可能なKPIを設定し、実効性の高い計画を立案する。
- 周囲への働きかけを通じてチーム全体の推進力を高める。
本研修の特徴
- 経営戦略の背景を読み解き自部門の役割を明確化
表面的な言葉の理解にとどまらず、自社の競争優位や戦略の意図を深く考察し、納得感を醸成します。
- 測定可能なKPIの設定と計画立案
全社戦略と部門目標を紐付け、具体的なタスクやスケジューリングに落とし込む技術を理解します。
- チーム全体の推進力向上
メンバーへの適切な役割付与や対話により、組織全体で戦略を完遂するための土壌を整えます。
管理職向け 戦略実行力強化研修【現場で戦略を実現する】 - 社員研修のリスキル
研修カリキュラムを一部抜粋
- 戦略実行力とは何か：戦略実行の重要性と自社の現状課題を認識する
- 戦略を正しく読み解く：経営戦略の構造を理解し、背景と意図を探る
- 計画立案力：戦略を測定可能な目標（KPI）と実行可能な計画に変換する
- 巻き込み力：戦略の意義を伝え、メンバーの共感と当事者意識を醸成する
- 実行推進力：PDCAを回し、進捗管理と障害への対処を行いながら成果を出し続ける
株式会社リスキルについて
株式会社リスキルは、「もっと研修を」をコンセプトに、ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格体系でサービスを提供しています。管理職研修(https://www.recurrent.jp/categories/manager)をはじめ、多岐にわたる研修ラインナップを揃えています。研修準備のフルサポート体制を整えており、企業の育成担当者の負担を軽減しながら、高品質な研修の実施を支援します。
※本プレスリリースの内容は、2026年05月時点のものです。