管理職の戦略実行力を強化し、組織目標を完遂する「管理職向け 戦略実行力強化研修」を公開：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、管理職を対象とした「管理職向け 戦略実行力強化研修(https://www.recurrent.jp/listings/manager-management-execution)」の提供を開始します。本研修は、経営戦略を現場レベルの行動へと落とし込み、確実に成果へとつなげる実行力を養う内容です。

戦略の深い理解から、測定可能なKPIを用いた計画立案、周囲を巻き込むコミュニケーション、進捗管理の技術までを網羅しています。現場のリーダーが主体的にPDCAを回す手法を習得し、組織目標の完遂を目指します。

管理職向け 戦略実行力強化研修【現場で戦略を実現する】 - 社員研修のリスキル

戦略実行における現場の課題

優れた戦略が策定されても、それが現場で実行されず、成果に結びつかないという課題を抱える企業は少なくありません。その主な原因として、戦略の内容が現場に伝わっていないことや、日常業務の忙しさから優先順位が下がること、実行責任が曖昧になることが挙げられます。

現場を牽引する管理職には、戦略の背景や意図を正確に読み解く力が求められます。その上で、具体的なアクションプランへの落とし込みや、チーム全体の推進力を高める働きかけが不可欠となっています。本研修は、こうした現場の課題を解決し、戦略を確実に実装するために開発されました。

管理職向け 戦略実行力強化研修の紹介

研修タイトル

管理職向け 戦略実行力強化研修(https://www.recurrent.jp/listings/manager-management-execution)

受講対象

管理職

身に付くスキルや目的

本研修は、経営戦略を深く理解したうえで実行可能な計画に変換し、チームを巻き込み完遂する力を習得することが狙いです。具体的には、以下のスキルの強化を目指します。

- 経営戦略の背景を正しく読み解き、自部門の役割を明確にする。- 測定可能なKPIを設定し、実効性の高い計画を立案する。- 周囲への働きかけを通じてチーム全体の推進力を高める。本研修の特徴- 経営戦略の背景を読み解き自部門の役割を明確化表面的な言葉の理解にとどまらず、自社の競争優位や戦略の意図を深く考察し、納得感を醸成します。- 測定可能なKPIの設定と計画立案全社戦略と部門目標を紐付け、具体的なタスクやスケジューリングに落とし込む技術を理解します。- チーム全体の推進力向上メンバーへの適切な役割付与や対話により、組織全体で戦略を完遂するための土壌を整えます。管理職向け 戦略実行力強化研修【現場で戦略を実現する】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムを一部抜粋- 戦略実行力とは何か：戦略実行の重要性と自社の現状課題を認識する- 戦略を正しく読み解く：経営戦略の構造を理解し、背景と意図を探る- 計画立案力：戦略を測定可能な目標（KPI）と実行可能な計画に変換する- 巻き込み力：戦略の意義を伝え、メンバーの共感と当事者意識を醸成する- 実行推進力：PDCAを回し、進捗管理と障害への対処を行いながら成果を出し続ける

株式会社リスキルについて

株式会社リスキルは、「もっと研修を」をコンセプトに、ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格体系でサービスを提供しています。管理職研修(https://www.recurrent.jp/categories/manager)をはじめ、多岐にわたる研修ラインナップを揃えています。研修準備のフルサポート体制を整えており、企業の育成担当者の負担を軽減しながら、高品質な研修の実施を支援します。

※本プレスリリースの内容は、2026年05月時点のものです。