FeeKaa「マルチスチーマー」1台で朝食から哺乳瓶消毒まで。新製品予告・7月に販売予定

テークオフ株式会社

ベビー・キッズ家電ブランド「FeeKaa（フィカー）」より、『FeeKaa マルチスチーマー』を2026年7月の発売に先駆け、本日より製品概要を先行公開いたします。

本製品は、ゆで卵や蒸し料理といった日常の調理機能に加え、粉ミルクの温め直しや哺乳瓶のスチーム消毒、さらには卵焼きまでこなす、これまでの「スチーマー」の枠を超えた万能設計です。朝の忙しい時間帯から、デリケートな衛生管理が求められる育児シーンまで、現代の多様なライフスタイルに寄り添う新しいキッチン家電の形を提案します。

1台で何役もこなす「 FeeKaaマルチスチーマー」の5大機能

1. 【朝食の救世主】ゆで卵＆本格的な蒸し料理

朝の定番「ゆで卵」はもちろん、温野菜や肉まん、小籠包などもスチームの力でふっくら仕上げます。火を使わずにタイマーひとつで調理ができるため、忙しい朝の「あと一品」を自動で完結させます。

2.【驚きの多用途】スチーマーなのに「卵焼き」も可能

独自の加熱設計により、スチーム調理だけでなく「卵焼き」を作ることも可能にしました。お弁当のおかず作りにもこれ一台で対応できる、まさに「マルチ」な実力を発揮します。

３.【便利・安心】ミルクの温めから冷凍母乳の解凍、離乳食の準備までおまかせ4.【高温除菌】薬剤の残りが気にならない「スチームの力」

除菌液や専用の容器はもう必要ありません。水を入れて時間を設定するだけで、強力な高温スチームが哺乳瓶やおしゃぶりを隅々まで除菌。薬剤の成分が残る心配がなく、すすぎの手間も省けるため、デリケートな赤ちゃんにもより安心・安全にお使いいただけます。

5.【コンパクト＆スタイリッシュ】

FeeKaaらしい洗練されたミニマルなデザインは、どんなインテリアのキッチンにも馴染みます。出しっぱなしにできるから、必要な時にすぐ使えます。その「手軽さ」も大きな魅力です。

製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166854/table/37_1_e727c2a78f50539b664e9b5d6d8a7bdd.jpg?v=202605120551 ]

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