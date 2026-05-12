2026年度 外国人共生講座 「異文化理解（２） ベトナム＆インドの事例」、6月4日（木）14時～【BREXA CrossBorder / 建設技能人材機構】

株式会社BREXA CrossBorder

株式会社BREXA CrossBorderは、特定技能建設分野を管轄する一般社団法人 建設技能人材機構（JAC）とともに、全６回にわたり2026年度外国人共生講座を開催いたします。

▼お申込はこちら▼

https://jac-skill.or.jp/r/r.php?r=512

第２回は、異文化理解講座（２）ベトナム＆インドの事例。

「ベトナム・インドの異文化理解」をテーマに、ベトナム人と仕事をしている日本人スタッフ、就労サポートを行うベトナム人スタッフ、日本人と働くインド人スタッフなど多彩なゲストが参加します。

ベトナムやインドの文化の違いにより職場で起こりやすい問題や、誤解を減らすヒントを紹介します。

▼開催概要▼

名 称：異文化理解講座（２）ベトナム＆インドの事例

提 供：株式会社BREXA CrossBorder

日 時：2026年6月4日（木）14時00分～15時00分

内 容：１.異文化理解講座 / 参加型ケーススタディ

２.質疑応答 / 講師・外国人ゲストとの交流タイム

講 師：株式会社BREXA CrossBorder

白石 依子 ・ 河元 智美 （日本語教育資格保持者）

参 加 費：無料

参加方法：オンライン（Microsoft Teams）または 会場参加

会場詳細：丸の内トラストタワー本館 17階

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番3号

※東京駅 日本橋口から徒歩1分

定 員：オンライン 先着 1,000名 / 東京会場 先着 50名

お問合せ：株式会社BREXA CrossBorder 三浦 ・ 小川

e-mail: yu-miura@brexa.com（三浦） / sa-ogawa@brexa.com（小川）

Tel: 090-3150-0562（三浦）/ 080-7079-6778（小川）

▼お申込はこちら▼

https://jac-skill.or.jp/r/r.php?r=512

▼年間スケジュール▼

【申込受付中】5月21日（木）14時～15時：異文化理解講座（１）インドネシアとイスラム教＜東京会場・オンライン＞

【申込受付中】 6月 4 日（木）14時～15時：異文化理解講座（２）ベトナム＆インドの事例＜東京会場・オンライン＞

7月24日（金）14時～15時：外国人雇用の基礎知識 ＜東京会場・オンライン＞

9月17日（木）14時～15時：やさしい日本語講座（１）「基礎編」 ＜オンライン＞

10月15日（木）14時～15時：やさしい日本語講座（２）「応用編」 ＜オンライン＞

12月10日（木）14時～15時：生活 / 交通指導講座 ＜オンライン＞

▼主催者について▼

名 称：一般社団法人 建設技能人材機構（JAC）

設 立：2019年4月1日

理事長：三野輪 賢二

所在地：ヘッドオフィス

〒105-8444 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル9階

H P：https://jac-skill.or.jp/

一般社団法人建設着の人材機構（JAC）は、深刻化する人材不足を抱える日本の建設業界に、建設分野における外国人材の適性かつ円滑な受け入れを実現するために、2019年4月に建設された組織です。

主に評価試験の実施、無料職業紹介事業の実施および建設分野特定技能外国人の適正な就労環境確保のための適正就労監理業務を行っています。

▼運営元について▼



名 称：株式会社BREXA CrossBorder

設 立：2008年10月

代表者：山崎 高之

所在地：本社

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-2-3 オービック御堂筋ビル9F

H P：https://crossborder.brexa.com/

株式会社BREXA CrossBorderは外国人を含めた採用・労務・福利厚生・安全衛生など人事労務の専門的なサポートを行っています。人事アウトソースのベストパートナー、国内最大手の登録支援機関として、今まで培ってきたノウハウとグローバルな視野で、多様なお客様のニーズにお応えします。

ご質問等ございましたら、上記運営元までお気軽にお問合せください。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。