〈ラリン〉初夏の風にほどける肌と心を満たす「ROSE（ローズ）」コレクションを2026年6月12日（金）より発売。

Laline JAPAN株式会社 (株式会社TSIホールディングス)

ライフスタイルブランド Laline（ラリン）は、新作コレクション「ROSE（ローズ）」を、

2026年6月12日（金）より全国の店舗および公式オンラインショップにて発売いたします。

初夏の光に映える“品格ある可愛さ”。

今回のコレクションが届けるのは、朝一番の光を浴びた花びらのようにみずみずしく、フレッシュな魅力が弾ける新しいローズの世界。ふわりと風に乗って広がる華やかで軽やかな香りは、毎日のライフスタイルをよりハッピーに、そしてドラマティックに彩ります。

いよいよ本格的な肌魅せの季節。自分へのとっておきの「ご褒美」として取り入れたいこのラインナップは、死海のミネラルによる贅沢なケアで、思わず触れたくなるような透明感あふれる肌へと導きます。鏡を見るたびに気分が上がるつややかな仕上がりは、外出前の準備も、一日の終わりのリラックスタイムも、最高に楽しみな時間に変えてくれるはず。



ラリンの「ROSE」コレクションとともに、幸福感あふれる輝きのシーズンを。

＜フレグランスについて＞

チェリーとタンジェリンのやわらかな立ち上がりからはじまり、 中心には凛としたローズ。

また、ラズベリーとピオニーの繊細なレイヤリングが香りに奥行きを与えます。

朝露に濡れた花びらが光を浴びて輝くような、

みずみずしく華やかな香り。

◼️発売日 2026年6月12日(金)

全国のLaline店舗および公式オンラインショップ(https://www.laline.jp/)（午前10時～）にて

肌魅せの季節をランクアップさせる２つのマストハブアイテム

朝の仕上げも、外出先のリフレッシュもシュッとひと吹きで「品格」をオン。ボディミストは、ふわりと広がるみずみずしいローズの香りで心までハッピーにリフレッシュ。

肌魅せが増える季節の頼れる味方はなめらかなボディクリーム。ひじやひざ、デコルテまでつややかに整え、思わず触れたくなるような透明感あふれる肌へ。自分への「ご褒美」ケアで、どの角度から見てもキラキラと輝く、最高に可愛い自分を準備して。

ROSE

ボディミスト

60ml 2,640円(税込) / 100ml 4,620円(税込)

ふわりと香りをまとい、軽やかにリフレッシュ。

やわらかなミストが肌に広がり、さりげなく香りを添えます。香水よりも軽やかに使え、日中の香りの重ねづけにも。

持ち運びに便利な60mlと、毎日使いたい100mlの2サイズ展開で、シーンに合わせてお使いいただけます。

ROSE

ボディクリーム

60ml 2,530円(税込) / 200ml 4,620円(税込)

思わず触れたくなる、透明感あふれるツヤ肌へ。

やわらかなテクスチャーが肌になじみ、うるおいを保ちながらなめらかに整えます。

ビタミン*¹とカレンデュラエキス*²配合で、夏の乾燥から肌を守り、ひじ・ひざ・デコルテなど気になる部分を集中ケア。

*¹ ビタミンA・C・E（整肌成分） *² 整肌成分

＜その他のラインナップ＞

ROSE

フォーミングウォッシュ

330ml 3,960円(税込)

ポンプから出るきめ細かな泡でやさしく洗う。

手肌やボディをふわふわの泡で洗い上げるフォーミングウォッシュ。アボカドオイル*¹やビタミンE*²・ビタミンB*³などの美容成分を贅沢に配合し、肌をなめらかに整えます。泡立て不要でさっと使え、忙しい朝のケアにもおすすめです。

*¹ 保湿成分 *²*³ 整肌成分

ROSE

ボディウォッシュ

60ml 1,980円(税込)

みずみずしく洗い上げるボディウォッシュ。

初夏のシャワータイムを、ローズの香りで最高にハッピーなひとときに。みずみずしいジェルが軽やかな泡へと変わり、素肌を心地よく包み込みます。汗ばむ季節に嬉しいすっきりとした洗い上がりで、触れたくなるような透明感あふれる清潔美肌へ。持ち運びしやすいミニサイズのためトラベルにもおすすめ。

ROSE

ボディスクラブ

300g 4,620円(税込)

つるんとした輝く美肌へ。

流した瞬間、触れたくなるようななめらかさ。 古い角質をやさしくオフし、みずみずしい明るい素肌へ導きます。

グレープシードオイル*¹とアボカドオイル*²の潤いヴェールがつややかな質感へ導きます。

*¹*² 保湿成分

ROSE

バスソルト

310g 3,850円(税込)

巡りを感じる、心地よいバスタイム。

デッドシーソルトとヒマラヤンピンクソルトがやさしく溶け広がるバスソルト。ミネラルたっぷりの湯船に包まれるひとときは、一日の疲れをリセットして、自分を取り戻すご褒美タイムです。

フレッシュなローズの香りに癒されながら、入浴後も続くすっきりとした心地よさは、暑さを忘れて心まで満たされる特別なセルフケアに。

ROSE

ハンドクリーム

30g 2,090円(税込) / 60g 2,530円(税込)

べたつかず、日中も快適なローズの香り

なめらかなテクスチャーで手肌にすっとなじみ、べたつかずにうるおいを保ちます。手洗いや消毒、乾燥などによる水分の低下を防ぎ、日中の手肌をすこやかに整えます。外出先でも使いやすく、季節を問わず活躍します。

ROSE

ローズディフューザー

160ml 4,620円(税込)

インテリアを格上げするディフューザー。

ボトルの中に閉じ込めたローズの花びらが、インテリアに品格ある可愛さをプラス。ふとした瞬間に届くフレッシュな香りは、お出かけ前も、おうちに帰ってきた時も、あなたの気分をハッピーに底上げしてくれます。

ROSE

フレグランスディフューザー

360ml 4,620円(税込)

ボトルの中に花々が咲き誇るディフューザー。

ふわりと広がるのは、より深みと品格のある、上質なローズの香り。自分だけの特別なリラックスタイムをハッピーに演出します。 友達への特別なギフトや、明日を頑張る自分への「ご褒美」にもぴったり。

ROSE

センティッドキャンドル

198g 4,400円(税込)

ゆっくり眠りたい日の夜に。

やさしく揺れる炎とともに、空間に穏やかに香りが広がるキャンドル。

ゆったりとした時間の中で、心を落ち着かせるひとときをもたらします。日常に静かな余韻を添えるアイテムです。

自分を好きになるローズのトータルボディケア

洗う・磨く・潤す・纏う。

ステップを重ねるたび、輝きと自信が満ちていく。

トータルボディケアセット 11,000円(税込)デュオセット 7,700円(税込)トラベルセット 5,500円(税込)

■本件に関するお問い合わせ先

Laline JAPAN株式会社 (株式会社TSIホールディングス) PR 事務局

お問い合わせフォーム：mail:info@laline.jp

Laline〈ラリン〉

Laline 〈ラリン〉は 1999 年、死海の自然の恵みと香りをベースに誕生したイスラエル発のライフスタイルブランド。ボディケアを中心に幅広いアイテムを展開し、世界中で愛されています。確かな品質と洗練されたデザインで、女性たちのライフスタイルを彩ります。





公式サイト：https://www.laline.jp/