山中柔太朗のプロデュースブランド「CEL-CEL」から新コレクションをリリース｜ブランド名を象徴する「C」のモチーフが基調となったアクセサリーやブランド初の“バッグ”も登場！

株式会社エスモードアート

俳優として、映画「純愛上等！」（主演）、「BADBOYS-THE MOVIE-」、「君がトクベツ」、ドラマ「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（主演）、PrimeVideo「人間標本」、WOWOW×Lemino「北方謙三 水滸伝」など数多くの話題作へ立て続けに出演。今話題のM!LKのメンバーとしても活躍中の山中柔太朗がプロデュースするブランド「CEL-CEL（セルセル）」から、新コレクションが誕生。2026年7月の一般発売に先駆けて、5月12日（火）12:00より先行販売がスタートいたします。

山中柔太朗 コメント

この度、CEL-CELから

3rd Collectionが誕生しました！

こうして続けてコレクションを

みなさんのもとへ届けられること本当に嬉しく思っています。

いつも本当にありがとうございます。

今回はCEL-CELを連想するような「C」のモチーフをデザインとして落とし込み、

ブランドの象徴的なコレクションを作りました。

この「C」のモチーフをよく見てもらうと

華やかなデザインも施されているのに

気づいていただけると思います。

また僕がプロデュースブランドを展開するなら

いつか作りたいと思っていた

“バッグ”も展開しています！

バッグとアクセサリーを組み合わせて

コーディネートを楽しんでもらえたら嬉しいです。

デザインの細部まで、本当にこだわりました！

僕も日常でたくさん取り入れていきたい

と思うので、ぜひ、みなさんも

今回のコレクション楽しんでくださいね。

▼山中柔太朗プロフィール

映画『BADBOYS-THE MOVIE-』『君がトクベツ』や、2026年にはW主演映画『純愛上等！』が公開され大ヒット。NTV『黒崎さんの一途な愛がとまらない』、PrimeVideo『人間標本』、WOWOW×Lemino『北方謙三 水滸伝』などに出演。そして５人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとしても活躍中の山中柔太朗がプロデュースするブランド「CEL-CEL（セルセル）」から、バッグを含む新コレクションが誕生。

＜山中柔太朗オフィシャルSNS＞

IG：https://www.instagram.com/jyutaro_milk/

X：https://x.com/jyu_ta_ro

～CEL-CELがあなたの毎日に寄り添う～

春夏コーデに華やかさを添えるアクセサリーと、山中柔太朗がつくりたかったバッグが初登場。

CEL-CELとは、“C＝Charge（チャージ）”、“E＝Euphoria（幸福感）”、“L＝Luscious（甘美な）”という3つのキーワードの頭文字から命名されたブランド名で、日常に小さな幸せや自信、そしてほんの少しの特別な時間を届けたいという山中柔太朗の想いが込められています。



3rd Collectionでは、ブランドを象徴するような「C」のモチーフを基調としたコレクションが登場。これまでもこれからも、“CEL-CEL”を愛してくださる皆さんに向け、山中柔太朗から感謝をお届けするそんなコンセプトで展開するコレクションです。

前回に引き続き、華奢なのにどこか目を惹き輝きが特徴的なアクセサリーに加え、今回は山中柔太朗がブランドプロデュースをしたら作りたいと思っていたアイテム“バッグ”が初登場。ジェンダーレスにお楽しみいただけるようなラインナップです。

《アイテムラインナップ》

▽ACCESSORY COLLECTION・SYMBOL “C” SHINE NECKLACE（シンボルシーシャインネックレス）

・COLOR：GOLD、SILVER

・TYPE ：LUXE（Silver925）、LIGHT（真鍮）

・PRICE ：LUXE（Silver925）19,800円（税込）、LIGHT（真鍮）9,900円（税込）

「C」のモチーフにストーンをあしらい、

キラッとしたトップが印象的なネックレス。

全長は50cmで、アジャスターチェーンのため

自在にサイズ調整が可能。

シルバーとゴールドの2カラーをご用意しています。



男女問わず使いやすいミニマルなスタイルで、

ギフトにもおすすめのアイテムです。

・SYMBOL “C” SPARKLE PIERCE／EARCLIP（シンボルシースパークルピアス／イヤ―クリップ）

・COLOR：GOLD、SILVER

・TYPE ：LUXE（Silver925）、LIGHT（真鍮）

・PRICE ：LUXE（Silver925）16,500円（税込）、LIGHT（真鍮）7,700円（税込）

「C」のモチーフにデザインを施した

華やかさを感じられるピアスとイヤリング。



直径約15mmのすっきりとしたフープタイプで

シルバーとゴールドの2カラーをご用意しています。

軽量で日常使いしやすく、

シンプルなスタイルにもアクセントを加えてくれるアイテムです。

・SYMBOL “C” LINE BRACELET （シンボルシーラインブレスレット）

・COLOR：GOLD、SILVER

・TYPE ：LUXE（Silver925）、LIGHT（真鍮）

・PRICE ：LUXE（Silver925）22,000円（税込）、LIGHT（真鍮）12,100円（税込）

複数の「C」モチーフを連ねた、

存在感のあるデザインチェーンブレスレット。

全長は約17.5cmで、手元や首元に上品なリズム感をプラス。

ゴールドとシルバーの2カラーをご用意しています。



重ね付けしても単体で着けても映える、

モダンでエレガントなアイテムです。

・SYMBOL “C” PROOF RING（シンボルシープルーフリング）

・COLOR：GOLD、SILVER

・TYPE ：LUXE（Silver925）、LIGHT（真鍮）

・PRICE ：LUXE（Silver925）18,700円（税込）、LIGHT（真鍮）8,800円（税込）

・SIZE ：Sサイズ（9号）、Mサイズ（13号）、Lサイズ（17号）

「C」のモチーフにもリングの前面にも

ストーンを贅沢にあしらった、華やかで存在感のあるリング。

シルバーとゴールドの2カラーをご用意しています。



指元を明るく見せるデザインで、

ファッションのアクセントとして抜群の存在感を発揮。

シンプルなコーディネートにも映える華やかさがあり、日常使いはもちろん、特別なシーンにもぴったりのアイテムです。

▽BAG COLLECTION

・SYMBOL “C” 2WAY BAG（シンボルシーツーウェイバッグ）

・COLOR：BLACK、PINKBEIGE、WHITE｜MEMBER COLOR（※先行期間限定）

・PRICE ：Sサイズ 19,800円（税込）、Mサイズ 24,200円（税込）

・SIZE：Sサイズ、Mサイズ

「C」のモチーフをプリントとしてデザインした

上品な印象で使いやすいツーウェイバッグ。

ショルダーストラップ付きで、手持ち・肩掛けの2WAY仕様。

内部にはポケットがあり、収納力と使い勝手の良さも魅力です。

サイズも2サイズでの展開で

ジェンダーレスにお楽しみいただけて、

底鋲つきで自立しやすく、

通勤・通学・日常使いまで幅広いシーンで活躍します。

先行期間限定でホワイトカラーもご用意。



定番色のブラック・ピンクベージュと合わせて選べる

上品で洗練されたアイテムです。

商品概要

商品価格 ：7,700円（税込）

商品種類 ：リング1種／ピアス1種／イヤリング1種／ネックレス1種／ブレスレット1種／バッグ1種

公式オンラインストア ：https://www.cel-cel.jp

販売スケジュール

先行発売：2026年5月12日（火）12:00～5月18日（月）23:59

一般発売日：2026年7月予定

先行販売特典

先行販売期間内にご購入いただいた方へ、この期間しか手に入らないブランドオリジナルグッズをプレゼントいたします。また、3rd Collectionの全アイテムをお得にお買い求めいただける限定セットもご用意。詳細は公式オンラインショップをご覧ください。

▽先行期間限定特典

（1）ブランドオリジナル“巾着”をプレゼント！

先行期間内にご購入いただいた方全員に、ブランドオリジナル“巾着”をプレゼントいたします。

（2）山中柔太朗直筆サイン入り“チェキ”をプレゼント！

先行期間内にご購入いただいた方の中から抽選で2名様に山中柔太朗直筆サイン入り“チェキ”をプレゼントいたします。

（3）山中柔太朗直筆プリントサイン入り“ポストカード”をプレゼント！

15,000円（税込）以上ご購入の方に未公開カットを使用した山中柔太朗直筆プリントサイン入り“ポストカード”をプレゼントいたします。

（4）ブランドオリジナル“パスケース”をプレゼント！

SYMBOL “C” 2WAY BAGをご購入の方にブランドオリジナル“パスケース”をプレゼント。ご購入いただいたバッグのカラーと同じカラーでお届けいたします。

（5）先行期間限定のお得なセット

＜LIMITED SET＞3rd colleciton COMPLETED SET（5点）

内容：SYMBOL “C” SHINE NECKLACE／SYMBOL “C” SPARKLE PIERCE or EARCLIP／SYMBOL “C” LINE BRACELET／SYMBOL “C” PROOF RING／SYMBOL “C” 2WAY BAG

・LUXE（Silver925）：84,700円（税込）

・LIGHT（真鍮）：51,700円（税込）

＜LIMITED SET＞ACCESSORY COMPLETED SET （4点）

内容：SYMBOL “C” SHINE NECKLACE／SYMBOL “C” SPARKLE PIERCE or EARCLIP／SYMBOL “C” LINE BRACELET／SYMBOL “C” PROOF RING

・LUXE（Silver925）：68,200円（税込）

・LIGHT（真鍮）：35,200円（税込）

＜LIMITED SET＞NECKLACE＆EAR ITEMS SELECT SET（2点）

内容：SYMBOL “C” SHINE NECKLACE／SYMBOL “C” SPARKLE PIERCE or EARCLIP

・LUXE（Silver925）：34,100円（税込）

・LIGHT（真鍮）：17,050円（税込）

＜LIMITED SET＞BRACELET＆RING SELECT SET（2点）

内容：SYMBOL “C” LINE BRACELET／SYMBOL “C” PROOF RING

・LUXE（Silver925）：35,750円（税込）

・LIGHT（真鍮）：19,800円（税込）

※発送は7月頃を想定しております。

※ノベルティは一会計につき一つです。

※3rd colleciton COMPLETED SETも先行特典のパスケースは対象です。

会社概要

会社名 ：株式会社エスモードアート

所在地 ：〒150-0002 渋谷区渋谷2-1-12 VORT AOYAMAII 7F

会社HP ：https://smode.co.jp/