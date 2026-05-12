「【導入の境界線】～何をAIに任せる？残すべき仕事とは？」にWACULが登壇

株式会社WACUL

データと知見を核に、戦略から実行までマーケティングDXを一気通貫で支援する株式会社WACUL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大淵 亮平、読み：ワカル、以下当社）は、5/19（火）～5/22（金）に開催されるカンファレンス【『導入の境界線』～何をAIに任せる？残すべき仕事とは？(https://cm.marke-media.net/5041202?fm_cp=69d2feb2fa0bc734c192e8cd&fm_mu=69d30b49a3b03b40fa22ea0a&utm_campaign=69d2feb2fa0bc734c192e8cd&utm_medium=else&utm_source=wacul)】に登壇いたします。

■本カンファレンス「【導入の境界線】～何をAIに任せる？残すべき仕事とは？」について

お申し込みはこちら :https://cm.marke-media.net/5041202?fm_cp=69d2feb2fa0bc734c192e8cd&fm_mu=69d30b49a3b03b40fa22ea0a&utm_campaign=69d2feb2fa0bc734c192e8cd&utm_medium=else&utm_source=wacul

「AIツールは揃った。しかし、決断ができない」――。

そんな企業の停滞を打破し、AI活用の「次の一手」を明確にするためのカンファレンスです。

2026年、AI活用は「使うかどうか」の段階を過ぎ、「どこまで任せるか」という判断の精度が企業の勝敗を分けるフェーズに入りました。

本イベントでは、曖昧になりがちなAIと人間の役割分担について徹底追求します。

各領域の最前線を走る登壇者が、単なる事例紹介ではなく「なぜその判断に至ったのか」という意思決定の根拠を公開。AI活用の優先順位を迷わず決められる「実務直結の指針」を提供します。

▼こんな方におすすめ！

■本カンファレンス概要

- AI導入の意思決定を任されているが、最適な線引きに迷っている- PoC止まりを脱却し、現場に定着する導入を実現したい- 複数ツールの中から、自社に最適な投資判断を行いたい- AI活用と人材価値のバランスを取り、競争優位を築きたい- 部門ごとに分断されたAI活用を、全社戦略として統合したい[表: https://prtimes.jp/data/corp/11052/table/449_1_0ce1eab1e5f26f2d58a27cfc8af6209d.jpg?v=202605120251 ]

■当社登壇者プロフィール

AIアナリスト事業部 マネージャー 小粥 まや

WEB制作会社に入社後、WEBディレクターとしてデータを用いたUIUX改善を実践。サイトリニューアルにも多く携わり、企画構成からプロジェクトの進行を主導した。

広告担当も兼務し、広告戦略立案から各種広告媒体の運用を経験。現在はWACULのコンサルタントとして、基幹システムや工業用製品などのBtoB商材からEC等BtoCサイトに至るまで幅広く担当。

■当社の強みについて

当社の強みはデータとナレッジに基づき、戦略立案と実行実装の両輪をご支援できる点です。

当社の「AIアナリスト」は、これまで40,000サイトに導入され、12,000以上の施策実装と成果測定を行うなど、豊富なデータを保有しており、それらから生み出されたナレッジをもとに、クライアントの皆様に合わせて、効果的な施策の洗い出しから優先度整理、そしてその実行まで、無駄のないマーケティングDXの実現を支援します。

Webマーケティングに課題をお持ちで、より良いWebサイトをお望みのお客様はぜひお気軽に当社までご相談いただければ幸いです。

■WACULについて

WACULへのご相談はこちらから :https://wacul.co.jp/contact

WACULは、ビッグデータとナレッジで、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現するマーケティングDXカンパニーです。

2010年にデジタルマーケティングのコンサルティング事業を開始し、人工知能等を活用したデータアナリティクスの先進テクノロジーとコンサルティングを通じて蓄えた知見とを融合し、2015年から「AIアナリスト・シリーズ」を提供。さらに組織設計から戦略立案を行うWACUL DXコンサルティング、フリーランスのデジタル人材のマッチングなどを加え、マーケティング&セールスのDXを通じて、クライアントの売上最大化を効率的に実現します。

＜会社概要＞

会社名：株式会社WACUL（読み:ワカル）

Webサイト ：https://wacul.co.jp/

本社所在地 ：東京都千代田区神田小川町3-26-8 2F

代表者 ：代表取締役社長 大淵 亮平／代表取締役 垣内 勇威

事業内容 ：デジタルマーケティングのPDCA自動化を行う「AIアナリスト」、実装・実行を行う「AIアナリストAD」「AIアナリストSEO」、戦略立案など上流から戦術・施策設計まで行う「DXコンサルティング」、デジタルマーケティング人材のマッチングサービス「MarketerAgent」など、マーケティングDXの支援サービスを展開

X（旧：Twitter） ：https://twitter.com/wacul_jp

Facebook ：https://www.facebook.com/wacul.co.jp/

＜主要サービス＞

・デジタルマーケティングのPDCAを支援する自動データ分析・改善提案ツール「AIアナリスト」

データ分析を自動的に行い、改善提案から実行施策の成果測定まで、マーケティングのPDCAサイクルを自動化するマーケティングツール。マーケターは、データ分析作業や施策管理、施策の効果検証などの煩雑な作業ではなく、本来行うべき戦略的なタスクに集中できる



サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/

・「コンテンツ作成×外部対策×内部対策×CVR改善」をワンストップで支援する、オールインワンSEOサービス「AIアナリストSEO」

SEO対策の上流から下流までを網羅的に支援し、自然検索のCV数を最大化します。

サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/seo/lp/seo-consulting/

・Webサイトと一体運用で成果を出す広告運用サービス「AIアナリスト AD」

AIアナリストのノウハウを活用してCV獲得に効果的な広告媒体を選定、効率的な広告運用を代行する

サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/ad/

・フリーランスのマーケター人材紹介サービス「Marketer Agent」

専門ノウハウを有するフリーランス等のマーケティングDX人材と企業をマッチングし、企業の体制構築・成果創出を支援します。

1,000社超の企業支援を通じWACULが培った「課題特定力」と40,000サイトの分析に基づく成果を出すための「方法論」で、市場に存在する最適な人材で企業の課題を解決します。

企業の方はこちら：

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マーケターはこちら：

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