株式会社パレットグループ、ヴァイスシュヴァルツ勝利の女神：NIKKE Vol.2 を取り扱い開始

写真拡大

株式会社パレットグループ

エンターテインメント業界に特化した総合商社 株式会社パレットグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役：新井貴雄、以下「パレットグループ」）のトレカ商事カンパニーは2026年月日発売予定の新弾の」に関する卸販売を開始することをお知らせいたします。






株式会社パレットグループ トレカ商事カンパニーでは、トレカ自販機の提供やオンラインガチャサイトの開発支援、トレカ専門店を集めたトレカモーールの運営やトレカショップ様向けのマーケティング支援など、トレカに関連する様々な事業を行っております。（参考：https://torecacorp.jp/business）


今回の卸取引事業開始を機に商材の幅を広げ、さらなる事業の拡大を図ってまいります。



◼️発売日


2026年9月19日


1BOX：4,400円(税込4,000円）



■会社情報


会社名：株式会社パレットグループ　Palette Group Inc.（旧社名：株式会社Arii）


所在地： 〒101-0045　東京都千代田区神田鍛冶町３丁目３-１　神田ノースフロント8F


設立： 2017年12月14日


資本金：1億円


代表者：代表取締役　新井貴雄


事業内容： アソビの総合インフラ企業群


事業URL：https://palettegroup.co.jp/


＜お問い合わせ先＞　株式会社パレットグループ トレカ商事カンパニーhttps://palettegroup.co.jp/