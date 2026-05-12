株式会社パレットグループ、ヴァイスシュヴァルツ勝利の女神：NIKKE Vol.2 を取り扱い開始
株式会社パレットグループ
エンターテインメント業界に特化した総合商社 株式会社パレットグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役：新井貴雄、以下「パレットグループ」）のトレカ商事カンパニーは2026年月日発売予定の新弾の」に関する卸販売を開始することをお知らせいたします。
株式会社パレットグループ トレカ商事カンパニーでは、トレカ自販機の提供やオンラインガチャサイトの開発支援、トレカ専門店を集めたトレカモーールの運営やトレカショップ様向けのマーケティング支援など、トレカに関連する様々な事業を行っております。（参考：https://torecacorp.jp/business）
今回の卸取引事業開始を機に商材の幅を広げ、さらなる事業の拡大を図ってまいります。
◼️発売日
2026年9月19日
1BOX：4,400円(税込4,000円）
■会社情報
会社名：株式会社パレットグループ Palette Group Inc.（旧社名：株式会社Arii）
所在地： 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町３丁目３-１ 神田ノースフロント8F
設立： 2017年12月14日
資本金：1億円
代表者：代表取締役 新井貴雄
事業内容： アソビの総合インフラ企業群
事業URL：https://palettegroup.co.jp/
＜お問い合わせ先＞ 株式会社パレットグループ トレカ商事カンパニーhttps://palettegroup.co.jp/