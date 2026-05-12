ホロラボ、大手前大学「情報学部（仮称）」（2027年4月開設予定）の「イノベーション・メンター」に就任

株式会社ホロラボ

株式会社ホロラボ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：中村 薫、以下「ホロラボ」）は、学校法人大手前学園 大手前大学（所在地：兵庫県西宮市、学長：平野 光俊）が2027年4月の開設に向けて設置認可申請中の「情報学部」において、学生の成長を支援する「イノベーション・メンター」に就任したことをお知らせいたします。

1. イノベーション・メンター制度について

「イノベーション・メンター制度」は、大手前大学情報学部が展開する大学ならではの教育プログラムの一つです。第一線で活躍するエンジニアやクリエイター等の専門家がメンターとなり、学生との交流を通じて最先端の知識や進路のヒントを提供するとともに、ロールモデルとの出会いを通じて学生の視野を広げ、挑戦する勇気を育むことを目的としています。

ホロラボは本制度の連携企業として、XR（VR／AR／MR）や空間コンピューティング、デジタルツインといった最先端技術を社会実装してきた知見を活かし、学生一人ひとりの成長を支援してまいります。

２. 授業における「torinome」活用について

実践的な学びの一環として、ホロラボが開発するXRデジタルツインプラットフォーム「torinome（トライノーム）(https://hololab.co.jp/services/packages/torinome/)」を同学部の授業内に導入する予定です。

校舎前に展開した景観シミュレーションを現実の世界でARで可視化し、その動画を確認している様子

「torinome」は、国土交通省が推進する「Project PLATEAU」の3D都市モデルをはじめ、GIS、画像、動画、3Dモデル、点群などの多様なデータを3Dの地球儀上にシームレスに重ね合わせ、Web・スマートフォン・XRデバイスから横断的に活用できるデジタルツインプラットフォームです。これまでに自治体の市民参加型まちづくりや都市計画、建築計画の現場で活用されてきた実績があります。

授業での活用を通じて、学生はオープンデータと3D空間情報、XR技術が交差する次世代の情報技術に実機で触れることができ、社会実装との接点を担う実践的な学びを提供してまいります。

3. 大手前大学 情報学部について

大手前大学情報学部は、現代社会学部 情報・コンピュータ専攻を発展させる形で2027年4月の開設を予定している新学部です（※設置認可申請中）。情報技術に感性やデジタル表現を融合させることで、人にやさしい未来のデザインを担う人材の育成を目指しています。

文系・理系を問わず学べる「文理複眼型」のカリキュラムや、学部を超えてチームで課題に取り組む「クロスオーバープロジェクト」など、中規模総合大学の強みを活かした特色ある教育体制が特徴です。

（※上記設置計画は予定であり、変更される場合があります）

■ 株式会社ホロラボについて

ホロラボはAR／VRなどのXR技術と、BIM／フォトグラメトリや3D都市モデルなど3D空間データや技術とそれらが生み出す新しい体験をテーマにしたテクノロジー集団です。目の前のWowな体験からまちづくりDXにおける都市のデジタルツインに至る、広がりゆく領域の最先端を常に学び、広く世の中の皆さんに発信、共に楽しみます。

正式名：株式会社ホロラボ

英語名：HoloLab Inc.

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田8-3-6

資本金： 93,940,000円

代表者：中村薫 (代表取締役CEO)

設立日：2017年1月18日

ウェブ：https://hololab.co.jp