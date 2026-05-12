TVアニメ『SHAMAN KING』より、オンラインくじ「ふんばりくじ」の再販が決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『SHAMAN KING』の豪華賞品が手に入る＜【再販】SHAMAN KING ふんばりくじ＞を、2026年5月19日(火)12時より販売します。

ふんばりくじの再販が決定！麻倉 葉やハオ等全７キャラ、それぞれの個性に合わせたスタイリッシュなオリジナル衣装を身にまとったイラストの他、フルーツパフェにちょこんと座る可愛いちびキャラや作中名シーンのグッズが当たります。

くじ販売開始後24時間限定で、【10連セット】をご購入頂いた方に、「ハート型缶バッジ」麻倉 葉かハオのいずれかが当たるキャンペーン実施予定!! また期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂の公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で３名様にフルーツパフェにちょこんと座る可愛いちびキャラを使用した「ハンカチ」をプレゼント!! この機会をお見逃しなく!!

＜【再販】SHAMAN KING ふんばりくじ 概要＞

販売期間：2026年5月19日(火)12:00～2026年6月9日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/shamanking3/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！等身大布ポスター（全7種）

A賞：ふわふわブランケット（全1種）

B賞：ハンカチ（全1種）

C賞：アクリルスタンドフィギュア（全7種）

D賞：ミニアクリルスタンドフィギュア（全7種）

E賞：アクリルキーホルダー（全7種）

F賞：75ｍｍ缶バッジ（全10種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様にフルーツパフェにちょこんと座る可愛いちびキャラを使用した「B賞 ハンカチ」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には、「ハート型缶バッジ」をもれなく1個プレゼント!!

※期間により絵柄は異なります。

※ランダムでの配布となります。

【対象期間】

■麻倉 葉／ハオ（全2種）

2026年5月19日(火)12:00～5月20日(水)11:59

※くじ販売開始後最初の24時間限定

■麻倉 葉／恐山アンナ／道 蓮／ホロホロ（全4種）

2026年5月20日(水)12:00～5月27日(水)11:59

※「道 蓮」の「蓮」は二点しんにょうが正しい表記になります。

■リゼルグ・ダイゼル／アイアンメイデン・ジャンヌ／ハオ（全3種）

2026年5月27日(水)12:00～6月9日(火)11:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

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