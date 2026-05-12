『テイルズ オブ』シリーズ×RAKU CAFE Collaboration Cafeを5月28日(木)より開催！

株式会社極楽湯ホールディングス

当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)および株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年5月28日(木)よりRAKU CAFEで、『テイルズ オブ』シリーズとのコラボキャンペーンを開催いたします。

コラボHP ：https://rakuspa.com/rakucafe/tales.pdf

▼予約＆利用のご案内

https://rakuspa.com/rakucafe/

コラボキャンペーン概要

『テイルズ オブ』シリーズ×RAKU CAFE Collaboration Cafe

〇開催期間：2026年5月28日(木)～2026年6月16日(火)

〇開催店舗：RAKU CAFE 池袋1号店・RAKU CAFE 心斎橋1号店

〇開催内容

- ご来店いただいた方に、コラボ限定ミニイラストカードをプレゼント- オリジナルコラボグッズの販売- コースターがもらえるコラボメニューの販売- イラストを使用したパネル・ポスターのコラボ装飾やARフォトフレーム- 店内装飾が当たるXキャンペーンの開催

1.来店特典 コラボ限定ミニイラストカードプレゼント

ご来店いただいた方に、コラボ限定「ミニイラストカード」をプレゼントします。

絵柄は全6種ランダムとなります。

※1回のご利用でお一人様1枚まで

来店特典

2.コラボグッズの販売

描き下ろしイラストを使用したオリジナルデザインのコラボグッズを販売します。

また、オンラインショップでも5月28日(木)12:00～販売いたします。

▼オンラインショップ(GK Store)

https://www.store-gk.com/

＜店舗限定 グッズ購入特典＞

店舗でグッズを2,000円(税込)ご購入ごとに特典で「スキット風和紙ステッカー」をプレゼントいたします。(全6種ランダム)

※在庫がなくなり次第終了となります。

※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。

グッズ購入特典

3.コラボメニュー販売

キャラクターや作品に登場する料理をイメージした限定メニューを店舗で販売します。

ご注文いただいた方に、オリジナルコースター(全12種)をランダムでプレゼントします。

コラボメニューオリジナルコースター

4.コラボ装飾・ARフォトフレーム

イラストを使用したパネルやポスターが店内に登場します。

また、専用二次元コードをスマートフォンで読み込むと、ARフォトフレームが出現します。

コラボ装飾・ARフォトフレーム

5.Xキャンペーン

RAKU CAFE 池袋公式XアカウントまたはRAKU CAFE 心斎橋公式Xアカウントをフォロー＋ハッシュタグ「#テイルズオブカフェ」をつけてコラボにまつわる内容をXで投稿し、退店時、フロントにご提示いただいた方に、描き下ろしイラストを使用したポスターが当たる抽選券をお渡しいたします。

※汚れや傷などがある場合がございます。また、絵柄は選べません。

▼RAKU CAFE 池袋(公式)X (@RAKUCafe__)

https://x.com/RAKUCafe__

▼RAKU CAFE 心斎橋(公式)X (@RAKU_CAFE)

https://x.com/raku_cafe

Xキャンペーン

▼公式X『テイルズチャンネル＋』

https://x.com/tales_ch

▼公式ポータルサイト『テイルズチャンネル＋』

https://tales-ch.jp/

▼『テイルズ オブ』シリーズ 30th Anniversaryサイト

https://happy-30th-anniv.tales-ch.jp/

▼極楽湯／RAKU SPA(公式)X (@gokurakuyu_spa)

https://x.com/gokurakuyu_spa

コラボキャンペーン注意事項

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

▼『テイルズ オブ』シリーズ×RAKU CAFE Collaboration Cafe

https://rakuspa.com/rakucafe/tales.pdf

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 ： 2017年1月

本社 ： 〒102-0083

東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ： 4,000万円

事業内容： 「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ： https://www.gokurakuyu.ne.jp/

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ： 代表取締役社長 山本 真司

設立 ： 2023年8月

本社 ： 〒102-0083

東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ： 1,000万円

事業内容： イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL ： https://gkmarketing.co.jp/

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