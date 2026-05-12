一般社団法人mimamo設立のお知らせ｜子どもが安心して本音を話せる対話の場と、多世代が学び合うオンラインの居場所を全国へ

一般社団法人mimamo

一般社団法人mimamo（所在地：大阪府堺市、代表理事：寺田紫衣真、以下：「mimamo」）は、2026年4月10日に一般社団法人を設立いたしました。あわせて、公式Webサイトをリニューアルしましたので、お知らせいたします。

公式サイト：https://mimamo-mokumoku.com/

■ 設立の背景

家庭環境や出会う大人の違いによって、子どもたちの将来の選択肢が狭まってしまう。



この課題は、経済的な格差だけでなく、「安心して話せる大人」と出会えるかどうかにも大きく左右されます。

代表理事の寺田は、自身も母子家庭で育つ中で経済的な制約を経験しながらも、塾の先生やコーチ、大学の先輩など、信頼できる大人との出会いによって視野を広げ、可能性を切り拓いてきました。



「自分がもらった出会いを、今度は子どもたちに届けたい」



その思いが、mimamoの原点です。

子どもたちが本音を安心して話せる場、多世代がともに学び合える居場所、そして学びや参加・応援が循環しながら持続的に子どもの機会を支えていく仕組み。これらを社会に実装するため、継続性と公共性のある基盤として一般社団法人を設立いたしました。

■ mimamoの主な取り組み

mimamoは、子どもへの直接支援と、それを支える大人の育成・仕組みづくりの両面から活動しています。

１）1対1オンライン対話「きみのじかん」

月2～4回、1回30～45分。研修を受けたメンターが、子ども一人ひとりと向き合う安心・安全なオンライン対話の場です。日々の悩みや将来のこと、何気ない話題まで、子どもが「自分の言葉で話す」体験を大切にしています。

２）キャリア対話会

さまざまな職業の大人と少人数で直接対話できる機会を定期的に開催。子どもが多様な生き方・働き方に触れることで、自分の未来を考えるきっかけを届けます。

３）多世代交流型オンライン自習室「もくもく部屋」

週2回（木・日）、1回2時間のオンライン自習室。カメラONで作業目標を宣言し、終了時に振り返る形式で、学習習慣と集中力を育みます。子どもも大人も一緒に参加できる多世代交流の場です。

４）「study share」― 学びの循環で子どもを支える仕組み

「もくもく部屋」に参加する大人の利用料の一部が、子どもたちの対話・学び支援に回る循環型の仕組みです。個人の「学びたい」というアクションが、自然と誰かの機会につながる。mimamoが大切にしている、学び・参加・応援が循環する持続可能な支援のかたちです。

５）支援者・メンター育成

子どもとの対話に携わるメンターの研修・育成を行っています。対話力の向上を目指す講座やトレーニングを通じ、子どもを支える大人の層を広げます。

※事業の詳細は、リニューアルした公式Webサイトをご覧ください。

https://mimamo-mokumoku.com/

■ 今後の展開

法人化を機に、以下の取り組みを推進してまいります。

- 子どもへの対話・学びの機会のさらなる拡充- 支援者・メンターの育成と研修・講座の実施- オンライン対話の価値・効果に関する調査研究と知見の発信- 学び・参加・応援が循環する持続可能な支援モデルの構築- 企業・学校・自治体・支援団体等との協働

子どもへの直接支援にとどまらず、オンライン対話のあり方や子どもの変化に関する実践的な調査研究を行い、現場で得られた知見を広く社会に還元していくことを目指します。

■ 連携・協業のお願い

mimamoでは、子どもたちの対話・学びの機会を広げるため、以下のような連携・協業に関心をお持ちの企業・団体・個人の皆さまからのご連絡をお待ちしております。

- 社員参加型の学び・社会貢献プログラムの共同企画- 子ども向け対話機会の提供・協力- 支援者・メンター育成への参画- 調査研究・実証事業の協働- 寄付・協賛・プロボノによるご支援

ご関心をお持ちの方は、下記お問い合わせ先よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ：https://forms.gle/CPiZbP6ARR5euj9e7

※本件に関係のないご連絡は対応致しかねます。

■ 代表理事プロフィールおよびコメント

寺田 紫衣真（てらだ しいま）

一般社団法人mimamo 代表理事。大学在学中から子どもの相対的貧困問題に関心を持ち、奈良県立大学地域創造学部を卒業後、コンサルティング会社にて企業の経営課題解決に従事。同時に、自らの経験と課題意識をもとにオンライン教室「mimamo」を立ち上げる。コーチング資格・カウンセリング研修を通じて対話力を磨き、子どもの機会格差の解消に取り組んでいる。

一般社団法人mimamo 代表理事 寺田紫衣真（てらだ しいま）

コメント

「mimamoは、子どもたちの対話と学びの機会を、持続可能なかたちで社会に届けていくことを目指し、一般社団法人を設立しました。

子どもが安心して本音を話せる大人と出会い、自分の言葉で未来を考えられる場をつくること。そして、その場を一時的な支援ではなく、学びや参加・応援が循環しながら続いていく仕組みとして育てていくこと。それが、mimamoの目指す姿です。

今後は、これまでの実践に加えて、オンライン対話の価値や子どもの変化に関する調査研究にも取り組み、現場の知見を社会に広げてまいります。教育・福祉・地域・企業など、さまざまな分野の方々と連携しながら、子どもたちの未来の選択肢を支える基盤を、一歩ずつ育てていきたいと考えています。」

■ 理事プロフィールおよびコメント

常 桂（じょう けい）

東京都在住。心理カウンセラー・スクール講師。民間校で傾聴や心理学を修め、多様なコーチング手法も習得。個人カウンセリングのほか、厚労省認定のSNS自殺防止相談員としての活動経験あり。現在は一児の母。自身の原体験や育児を通じ、子供が安心して自分らしく生きられる社会を目指す。次世代へ安心を循環させる仕組みを築くべく、mimamo理事に就任。

コメント

学生時代、大人との出会いで世界ががらりと変わる宝物のような経験をしました。対話を通じ「こんな生き方もあるんだ」と気づく瞬間は、子どもの未来を広げる大きな希望となります。しかし、こうした機会は環境に左右されやすく、自らチャンスを掴むことが難しい場合も少なくありません。だからこそ、この出会いを「仕組み」として届けることに、mimamoの大きな意義があります。

カウンセラーの現場では親子のすれ違いも多く見てきました。親が子を思うゆえの言葉が、意図せず齟齬を生むこともあります。どちらも悪くないからこそ、その隙間に必要なのは、評価も誘導もしない「ただ聴く」場所です。

私は専門知を活かし、この傾聴を仕組みとして社会に実装したいと思いました。ありのままを受容される体験の積み重ねは、子どもが自分を信頼し、望む姿を見つける力に直結します。この取り組みを通じ、どの子も自分らしく安心して育っていける社会の土壌を築きたいと願っています。

柘植 七海（つげ ななみ）

臨床心理士・公認心理師。愛知県在住。放課後等デイサービスでの就労支援や、デンマークの教育・福祉との出会いを経て、支援の枠を超えた日常的なつながりの中にこそ、子どもの力を育む場があると感じるようになる。社会教育士取得や居場所づくりの実践を重ねながら、子どもが自分の言葉で話せる安心な場をつくることを大切にしてきた。その思いがmimamoの目指す姿と重なり、理事に就任。

一般社団法人mimamo 理事 柘植七海（つげ ななみ）

コメント

子どもの発達や心理的な支援に関わる現場で日々向き合っていると、「特別なことがなくても、ただそこにいられる場があれば」と感じる場面に何度も出会います。多くの子どもが抱えているものは、見えにくい、でも確かにある。まだ言葉になっていない何かです。

「親でも先生でもない大人」と話せることの意味は、思った以上に大きいと感じています。特定の関係性を持たない第三者だからこそ、子どもは本音を出しやすく、自分でも気づいていなかった気持ちに触れることができる。問題が起きてから対処するのではなく、日常の中で子どもの心を支える予防的なアプローチとして、mimamoの取り組みはとても大切なものだと感じています。この仕組みを、一緒に育てていきたいと思っています。

■ 法人概要

法人名：一般社団法人mimamo

設立日：2026年4月10日

代表理事：寺田紫衣真

所在地：大阪府堺市堺区南花田口町２丁２番３号 オプレント堺東ビル3A

事業内容：

・子ども向けオンライン対話支援

・多世代交流型オンライン学習支援

・キャリア対話・体験企画運営

・支援者／メンター育成研修

・オンライン対話・子ども支援に関する調査研究・情報発信

・企業・学校・自治体・支援団体等との連携事業

公式サイト：https://mimamo-mokumoku.com/

公式LINE：https://page.line.me/675iogmi

お問い合わせ：https://forms.gle/CPiZbP6ARR5euj9e7

※本件に関係のないご連絡は対応致しかねます。