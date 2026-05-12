TVアニメ『傷だらけ聖女より報復をこめて Season2』が2026年10月より放送決定！ 特報ティザーPV・原作者 編乃肌先生コメント公開！さらにアニメ公式X開設

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株式会社イマジカインフォス

株式会社イマジカインフォス（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：前田起也、以下 イマジカインフォス）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：北島義斉、以下 DNP）との共同事業「Animation ID」作品として2025年7月より放送・配信されたTVアニメ『傷だらけ聖女より報復をこめて』について、2026年10月よりSeason2の放送が決定したことをお知らせいたします。



本作は、復讐と溺愛が交錯するロマンスファンタジーとして多くの読者・視聴者の支持を集め、2025年放送のSeason1は国内外で大きな反響をいただきました。


Season2では、ルーア自身の過去や家族にまつわる物語に焦点を当てながら、スウェンとの関係性の変化をより丁寧に描いていきます。


■特報ティザーPVを公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wsdW5YP9A_c ]



■原作者・編乃肌先生コメント



■アニメ公式X開設！

本日より、アニメ公式Xアカウントを開設いたしました。


最新情報や続報は、公式Xにて順次お知らせいたします。



公式X：https://x.com/animekizudarake



■原作情報

『傷だらけ聖女より報復をこめて』


原作：編乃肌


漫画：SORAJIMA


作品URL：https://piccoma.com/web/product/148818


コミックス1～3巻、一迅社より好評発売中！



編乃肌／SORAJIMA (C)一迅社

『傷だらけ聖女より報復をこめて』1巻


【ISBN】978-4758018753



編乃肌／SORAJIMA (C)一迅社

『傷だらけ聖女より報復をこめて』2巻


【ISBN】978-4758019323



編乃肌／SORAJIMA (C)一迅社

『傷だらけ聖女より報復をこめて』3巻


【ISBN】978-4758087476


■アニメSeason1作品情報

公式サイト：https://animationid.com/kizudarakeseijo/


公式YouTube：https://www.youtube.com/@AnimationID.project




＊映像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。


(C)編乃肌／SORAJIMA／「傷だらけ聖女2」製作委員会