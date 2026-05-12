TVアニメ『傷だらけ聖女より報復をこめて Season2』が2026年10月より放送決定！ 特報ティザーPV・原作者 編乃肌先生コメント公開！さらにアニメ公式X開設
株式会社イマジカインフォス（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：前田起也、以下 イマジカインフォス）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：北島義斉、以下 DNP）との共同事業「Animation ID」作品として2025年7月より放送・配信されたTVアニメ『傷だらけ聖女より報復をこめて』について、2026年10月よりSeason2の放送が決定したことをお知らせいたします。
本作は、復讐と溺愛が交錯するロマンスファンタジーとして多くの読者・視聴者の支持を集め、2025年放送のSeason1は国内外で大きな反響をいただきました。
Season2では、ルーア自身の過去や家族にまつわる物語に焦点を当てながら、スウェンとの関係性の変化をより丁寧に描いていきます。
■特報ティザーPVを公開！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wsdW5YP9A_c ]
■原作者・編乃肌先生コメント
■アニメ公式X開設！
本日より、アニメ公式Xアカウントを開設いたしました。
最新情報や続報は、公式Xにて順次お知らせいたします。
公式X：https://x.com/animekizudarake
■原作情報
『傷だらけ聖女より報復をこめて』
原作：編乃肌
漫画：SORAJIMA
作品URL：https://piccoma.com/web/product/148818
コミックス1～3巻、一迅社より好評発売中！
編乃肌／SORAJIMA (C)一迅社
『傷だらけ聖女より報復をこめて』1巻
【ISBN】978-4758018753
編乃肌／SORAJIMA (C)一迅社
『傷だらけ聖女より報復をこめて』2巻
【ISBN】978-4758019323
編乃肌／SORAJIMA (C)一迅社
『傷だらけ聖女より報復をこめて』3巻
【ISBN】978-4758087476
■アニメSeason1作品情報
公式サイト：https://animationid.com/kizudarakeseijo/
公式YouTube：https://www.youtube.com/@AnimationID.project
＊映像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。
(C)編乃肌／SORAJIMA／「傷だらけ聖女2」製作委員会