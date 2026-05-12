「株式会社SCOグループ」様、新規パートナー契約締結

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーとして、「株式会社SCOグループ」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。

能登の復興支援を目的とした冠試合の開催や、復興支援サッカー教室・正しい歯磨き動画制作を共同で取り組みます。 また、6月6日（土）・6月7日（日）には能登復興支援サッカー大会も開催することが決定しています。

「株式会社SCOグループ」様、新規パートナー決定について

■契約内容

ゴールドパートナー

■法人名/代表者

株式会社SCOグループ / 代表取締役会長 玉井 雄介

■連絡先

所在地：東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F

公式ホームページ：https://www.scogr.co.jp/

■業務内容

メディカルテック事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

■代表取締役会長 玉井 雄介様コメント

この度、ツエーゲン金沢様とゴールドパートナーとして歩みを共にできることを大変光栄に思います。石川県、そして能登の皆様が前を向いて進む力に少しでもなれるよう、サッカーと歯科医療という一見異なる分野から、情熱を持って支援を続けてまいります。スタジアムで、そして能登のグラウンドで、皆様にお会いできることを楽しみにしております。