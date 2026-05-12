ガウディ最大の秘密が眠る”実験場”クリプタ・グエルの物語が紐解かれる!?ガウディ没後100年に知る新しいスペイン「大解剖！大地が語るスペインの驚異」ディスカバリーチャンネルにて5月19日(火)放送開始

ディスカバリー・ジャパン合同会社

世界中の人々の情熱や好奇心を満たす上質な体験を提供する『ディスカバリーチャンネル』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、新シリーズ「大解剖！大地が語るスペインの驚異」を5月19日（火）21時より放送開始します。本シリーズでは、サグラダ・ファミリアへとつながるガウディ建築の秘密をはじめ、スペイン全土に眠る土地・歴史・人々の営みの謎を、空撮映像と専門家の知見を通じて読み解きます。

「大解剖！大地が語るスペインの驚異」(新シリーズ)

Copyright: 2026 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

ドローン映像による空からの第一印象と地上での専門家による徹底検証、さらにはアーカイブ映像や最新技術による再現映像を交えながら、地形・気象・考古・産業・芸術・暮らしの秘密に潜む＜地上の驚異＞を解き明かす。

火山島の黒い大地からジュラ紀の海底が隆起した奇岩地帯、ローマ帝国最大の金鉱山、先史時代の巨石建築、そして塩や水をめぐって繁栄した中世の権力まで、スペインの壮大な自然現象と人類の創意工夫が交錯する瞬間を描写。

環境危機で揺れる欧州随一の湿地帯ドニャーナ、浸食により形成された大聖堂のような奇岩「ラス・カテドラレス」、人間と植物の共生が生んだオアシス「エルチェのヤシ園」など、今も形を変え続ける風景に迫りながら、人類が自然と向き合い、利用し、守ってきた歴史を掘り起こす。

また、サグラダ・ファミリアにつながるガウディ建築の秘密、内戦の記憶を刻む廃墟、風力発電の最前線、山を崩して金を採ったローマの巨大インフラなど、時代を超える技術・文化・ドラマも紹介。

視点を変えることで世界の見え方が劇的に変わることを示し、見慣れたスペインを＜驚きの国＞として再発見させてくれる、科学と歴史の探索ドキュメンタリー。

＜5月「大解剖！大地が語るスペインの驚異」放送エピソード＞

大地が刻むスペインの謎

放送日時：5月19日(火) 21：00

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カナリア諸島を覆いつくした火山噴火、地震で姿を変えたラ・リオハの村、宇宙を見つめる天文台、そしてバスクの海岸に刻まれた恐竜絶滅の痕跡。スペイン各地には、自然と人間が生み出した“地球の履歴”が静かに残されている。その知られざる歴史と科学を紐解き、地球が刻んできた時間の深さに迫る。

スペインの深層へ

放送日時：5月26日(火) 21：00

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巨大な陥没穴が連なるクエンカの森、恐竜が眠る化石の宝庫「ラス・オヤス」、豊かな生態系を脅かす気候変動と向き合うエブロ川デルタ、そして海中に広がる神秘の「ムセオ・アトランティコ」。自然が刻んだ壮大な物語と、人々が未来へつなぐ努力を、美しい映像とともにひも解く。

＜放送情報＞

■番組名：大解剖！大地が語るスペインの驚異

■放送日時：5月19日(火)21：00スタート

レギュラー：毎週火曜21：00

再放送：月曜19：00ほか

（60分・全8話・新シリーズ）

■ディスカバリーチャンネル

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