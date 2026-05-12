【梅雨の湿気で目立つうねりや薄毛】ママ友の視線が怖い…悩みを抱える女性の約3人に1人が外出をためらう

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リアスクリニック（所在地：東京都中央区）は、梅雨の時期に髪の悩みを持つ方、かつ髪の薄毛やボリュームダウンに悩みを持つ30代後半～50代の女性を対象に「梅雨時期の女性の髪の悩みと、薄毛・ボリュームダウンに対する自己流ケア」に関する調査を実施しました。

ジメジメとした湿気が続く梅雨の時期。

まとまらない髪と格闘する朝のヘアセットは、いつも以上にストレスを感じやすいでしょう。

さらに年齢を重ねると、髪質そのものの変化を感じることも増え、「若い頃とは違う髪の悩み」に直面して戸惑っている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回、リアスクリニック（https://riahsclinic.com/）は、梅雨の時期に髪の悩みを持つ方、かつ髪の薄毛やボリュームダウンに悩みを持つ30代後半～50代の女性を対象に「梅雨時期の女性の髪の悩みと、薄毛・ボリュームダウンに対する自己流ケア」に関する調査を実施しました。

調査概要：「梅雨時期の女性の髪の悩みと、薄毛・ボリュームダウンに対する自己流ケア」に関する調査

【調査期間】2026年4月24日（金）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press(https://www.prizma-link.com/press)）によるインターネット調査

【調査人数】1,004人

【調査対象】調査回答時に梅雨の時期に髪の悩みを持ち、かつ髪の薄毛やボリュームダウンに悩みを持つ30代後半～50代の女性と回答したモニター

【調査元】リアスクリニック（https://riahsclinic.com/(https://riahsclinic.com/)）

【モニター提供元】サクリサ

梅雨の朝の努力が水の泡に！？他の時期より長時間ヘアセットしても、約7割が午前中で崩れている

梅雨時期の髪の悩みは多岐にわたりますが、まずはどのような変化にストレスを感じているのでしょうか。

「他の時期と比べて、梅雨の時期に『他人に指摘されたくない・恥ずかしい』と感じる髪の悩み」について尋ねたところ、『うねりやくせ毛がひどくなる（76.0％）』と回答した方が最も多く、『うねりやアホ毛がボサボサと目立っている（51.7％）』『湿気によるボリュームダウンで髪の薄毛が目立つ（36.5％）』と続きました。

湿気の影響が顕著な梅雨は、うねりやアホ毛、そしてボリューム不足による薄毛の目立ちを加速させ、髪のコントロールを完全に奪ってしまうようです。雨続きでただでさえ気分が沈みがちな時期に、鏡を見るたび自信を損なうような髪の変化は、女性にとって心身ともに大きなストレスとなっている実態が浮き彫りになりました。

続いて、「梅雨の時期、朝のヘアセットにかける時間は、他の季節と比べて長くなるか」について尋ねたところ、6割以上の方が『かなり長くなる（15.4％）』『やや長くなる（46.1％）』と回答し、通常よりもヘアセットに時間を費やしていることが分かりました。

「他人に指摘されたくない悩み」をカバーしようと、忙しい朝の時間を割いて、アイロンやスタイリング剤で入念な対策を試みている様子がうかがえます。

「梅雨の時期、朝のヘアセットをした後にどれくらいのタイミングでセットの崩れを感じるか」について尋ねたところ、『外出後すぐ（37.1％）』と回答した方が最も多く、『午前中（1～2時間程度）（30.5％）』『お昼休み頃には崩れている（半日程度）（27.2％）』と続きました。

前問で6割以上の方が朝のヘアセットに通常以上の時間をかけているにもかかわらず、約7割の方が外出後すぐまたは午前中にはセットの崩れを感じています。念入りなスタイリングをもってしても、梅雨の強い湿気の前では理想の状態をキープし続けることがいかに困難であるかが浮き彫りとなりました。

■「朝の努力がなかったことに…」髪に関する悲しい変化や恥ずかしいエピソード

・どんなにふわっとさせてもすぐにぺたんこになってしまう（40代／女性／専業主婦）

・もともと前髪が癖毛なので、外出してから少しでも雨に濡れてしまうと、すぐさま変な方向にクルンとしてしまい、直しようがなく困っています。（40代／女性／専業主婦）

・くせ毛なので髪の毛が膨らんでうねります。それが嫌なので梅雨の時期は帽子を被ってしまう事が多いです。（40代／女性／会社員）

・アイロンで朝整えても、職場ですぐにうねりとアホ毛が目立つ。時間のない朝に一生懸命やってることは無駄な時間だった…と雨の日は常に思う。（50代／女性／パート・アルバイト）

・せっかく整えてもアホ毛みたいのがパヤパヤ出てきて、年齢がいっているのもあり、ボサボサ頭のおばさんみたいになり電車の窓ガラスに写った自分がみすぼらしく見えたこと。（50代／女性／パート・アルバイト）

・髪がペタッと肌にくっついておばあちゃんのように急に老けこんだ姿にびっくりしました。少しでも若く見られたい願望があります。（50代／女性／専業主婦）

・前髪のクセやうねりが強いのだが､ただでさえここ数年で薄くなった前髪が梅雨時はクセうねりが増しておでこの生え際の数カ所で分かれてしまい､しかもおでこに張り付いて、禿げてるおじさんみたいです｡（50代／女性／パート・アルバイト）

思うようにまとまらない髪へのもどかしさが伝わってきます。せっかくの努力が無駄になってしまう徒労感に加え、「だらしない」「老けた」といったマイナスな印象を持たれてしまうことへの不安が、梅雨時期の悩みをより深くしていると考えられます。

バレたくない相手は「同年代の女性の友人やママ友」が最多―これって実はあるある？薄毛の隠し技

「湿気による髪の薄毛やボリュームダウンが原因で、『人に会いたくない・外出をためらう』と感じた経験はあるか」について尋ねたところ、約8割の方が『時々ある（48.1％）』または『よくある（32.8％）』と回答しました。

約8割が、外出や人に会うことをためらうほどの心理的ハードルを抱えていることが明らかになりました。朝のセットがすぐに崩れてしまう徒労感に加え、薄毛が目立つことへの恥ずかしさが、積極的な行動を制限している様子がうかがえます。

また、「湿気で髪のボリュームがなくなり、薄毛が目立つのを防ぐために、これまでに試したことがある隠し技」について尋ねたところ、『帽子などで隠す（45.1％）』と回答した方が最も多く、『分け目をジグザグにする（27.6％）』『地肌を隠すパウダーや黒スプレーを使う（21.9％）』と続きました。

手早く簡単にカバーできる帽子が最も多い結果となりました。また、分け目の工夫やパウダー、スプレーによる対処も一定数見られましたが、いずれもすぐ取り入れられる工夫な反面一時的なカバーにとどまるでしょう。

「不自然に見えていないか」「崩れてバレていないか」と気にしながら過ごすことは、日々の気疲れにつながってしまうのではないでしょうか。

「髪の薄毛やボリュームダウンについて、『この人にだけはバレたくない』と思う相手」について尋ねたところ、『同年代の女性の友人やママ友（35.0％）』と回答した方が最も多く、『職場の同僚や後輩（23.8％）』『夫や彼氏などパートナー（16.4％）』と続きました。

パートナーや異性よりも、『同年代の女性の友人やママ友』からの視線を気にする方が多いことがわかりました。同性で年齢の近い相手に対しては、「自分だけ老けて見られたくない」「同年代と比べてどうか」という自然な心理が働いていると考えられます。また、日常的に顔を合わせる『職場の同僚や後輩』が上位にきていることからも、身近なコミュニティの中で年齢を感じさせず、きちんとした印象を保ちたい思いがうかがえます。

自己流ケアの限界と「専門クリニックによる根本治療」という選択肢

悩みを解決しようと、これまでにも様々な方法を試してきたはずですが、その実態はどうなのでしょうか。

「これまでに髪の薄毛やボリュームアップのために試した自己流ケアで、『効果がなかった・お金の無駄だった』と感じたもの」について尋ねたところ、『高価な育毛シャンプーやトリートメント（20.6％）』と回答した方が最も多く、『ドライヤーの使い方などヘアケア方法の変更（20.3％）』『市販の育毛剤や頭皮マッサージ液（19.5％）』と続きました。

『育毛シャンプー』や『市販の育毛剤』など、日常に取り入れやすいケアを試したものの、期待した変化が得られなかった方が一定数いることがわかります。手軽に始められる反面、そのケアがご自身の髪質や頭皮の状態に本当に合っているのかどうか、自己判断での対策に難しさを感じている様子がうかがえます。

では、効果を感じられない自己流のケアに対して、これまでにどれほどの費用を費やしてきたのでしょうか。

「『効果がなかった・お金の無駄だった』と感じた自己流ケアに、これまでに総額でどのくらいの費用をかけたか」について尋ねたところ、『1万円未満（37.2％）』と回答した方が最も多く、『1万円～3万円未満（22.3％）』『わからない・覚えていない（18.7％）』と続きました。

『1万円未満』が最多となったことから、この金額がひとつの目安になっているようです。一方で『わからない・覚えていない』層も約2割存在し、少額のケアを繰り返して気づかないうちに出費が重なっているケースも考えられます。もし累計で1万円をかけても変化を感じられない場合は、ご自身に合ったケア方法を見直すひとつのタイミングと言えるかもしれません。

自己流ケアに限界を感じた際の有効な手段のひとつに、専門機関への相談があります。クリニックでの治療に対しては、どのような期待が寄せられているのでしょうか。

最後に、「髪の薄毛やボリュームダウンを専門のクリニックに相談するとしたら、どのような点に期待するか」について尋ねたところ、『根本的な原因解明（41.3％）』と回答した方が最も多く、『専門的な治療・ケア（41.1％）』『費用対効果の高い解決策（25.5％）』と続きました。

クリニックに対しては、自分の頭皮や髪の現状を正しく把握し、納得のいくケアを受けたいという前向きな姿勢がうかがえます。また、『費用対効果の高い解決策』への期待も寄せられており、かけた費用に対してきちんと変化を実感できるかどうかを重視していることがわかります。

まとめ：梅雨の湿気がもたらす大人の髪の悩みと、自己流ケアから根本治療への意識変化

今回の調査を通じて、30代後半から50代の女性が抱える梅雨時期の髪の悩みの実態が明らかになりました。全体の6割以上の方が他の季節以上に朝のヘアセットに時間を費やしているものの、約7割の方が外出後や午前中にはセットの崩れを感じています。

また、湿気による薄毛やボリュームダウンの目立ちに悩む方の約8割が、外出をためらうことがあると回答しました。同年代の友人やママ友の視線を気にして、帽子で隠したり分け目を工夫したりと、周囲に気づかれないよう日常的に気を配っている様子がうかがえます。

そうした悩みをケアしようと、シャンプーや育毛剤といった身近なアイテムを取り入れても、なかなか期待通りの変化を感じられなかったという経験を持つ方も多いようです。大人の髪質変化に対しては、手軽な対策だけでは根本的な改善が難しい現状がデータからも読み取れます。

専門クリニックに対して、根本的な原因解明や専門的な治療・ケアを期待する声が多いことは、自分に合った正しいケアを知りたいという女性たちの自然な思いの表れといえます。一人ひとりの状態に合わせた専門的なアプローチを取り入れることが、梅雨の湿気を気にせず、毎日を心地よく過ごすためのひとつの選択肢になるのではないでしょうか。

梅雨時期のうねりや薄毛に悩む女性の味方に。女性専門の薄毛治療『リアスクリニック』

リアスクリニックは、加齢・体質変化に伴う薄毛・ボリュームダウンに悩む女性に向けた、女性専門の薄毛治療クリニックです。

「効果がわからない自己流ケアに限界を感じている」「自分の髪質や頭皮の状態を根本から知りたい」という女性の思いに寄り添い、専門的な原因解明と医学的アプローチによる治療をご提供しています。

■パーソナルメディカル発毛の4つの特長

・Personal1 毛髪診断士による無料の頭皮診断

日本毛髪科学協会認定「毛髪診断士」の有資格者が発毛・育毛のプロとして頭皮を診断します。

・Personal2 毎月受けられる無料血液検査

毎月無料で血液検査を実施いたします。

・Personal3 オリジナル治療薬＆メソセラピー

より安心して発毛を実感してほしい、という想いから検査結果をもとにオリジナル発毛薬やオリジナルメソセラピーの成分配合を変え、より最適な治療をご提供しています。

・Personal4 秘密厳守で完全予約・完全個室制

不安やストレスなく安心感をもって通っていただきたいという想いから、通っていることが周囲にも知られず、安心して治療に臨める環境面のケアにも十分な配慮を行っています。

医師紹介

リアスクリニック 人見 佳代

当院ほど真摯に発毛治療と向き合っているクリニックは他にないと自負しています。

私たちはAGA分野の国際学会にも参加し、常に世界最新の情報に基づいた最適な治療を提供することを目指しています。

クリニックで皆様にお会いし、真心を込めた治療を提供できることを心から願っています。

所属学会

日本抗加齢学会、再生医療抗加齢学会、日本臨床毛髪学会、日本精神神経学会、アジア毛髪外科学会（AAHRS）正会員、国際毛髪外科学会（ISHRS）準会員

・治療内容の詳細はこちら：https://riahsclinic.com/treatment/

・無料カウンセリング予約URL：https://riahsclinic.com/counseling/

・無料カウンセリング予約LINE：https://page.line.me/658fxjgt?openQrModal=true

■リアスクリニック 銀座院

所在地：東京都中央区銀座2-10-11 マロニエ通り銀座館6F

TEL：0120-822-877

診療時間：平日 11：00～20：00

土日 10：00～19：00

休診日：不定休

■リアスクリニック 横浜院

所在地：神奈川県横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル26F

TEL：045-577-0608

診療時間：平日 11：00～20：00

土日 10：00～19：00

休診日：不定休

■リアスクリニック 名古屋院

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4-８ エニシオ名駅4F

TEL：0120-00-8661

診療時間：平日 11：00～20：00

土日 10：00～19：00

休診日：年末年始