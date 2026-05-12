+FT SUPREME.LA.LA.がビューティーワールドジャパン東京【フェムモアゾーン】に出展！

株式会社Dstyleホールディングス

株式会社Dstyleホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：徳田充孝）が運営するフェムテックファッションブランド「＋FT SUPREME.LA.LA.（プラスエフティ シュープリームララ）」は、2026年5月18日（月）から開催される日本最大級の美容見本市「ビューティーワールドジャパン東京」のフェムテックエリア「フェムモアゾーン」に出展いたします。

本出展では、“ココロとカラダの美と健康と豊かさ”をテーマに、日常に寄り添うフェムテック商品を提案いたします。

■＋FT SUPREME.LA.LA.

女性のライフステージに寄り添い、

「身にまとうことで整う」新しいファッションの価値を提案するフェムテックブランドです。

本展示では、インナーウェアからアパレルまで、

美しさと快適さを両立する商品を幅広く展開。

着用することで心地よさと自信をもたらす、

“機能性×ファッション性”を兼ね備えたアイテムを実際に手に取ってご体感いただけます。

さらに、新作商品や会場限定特典もご用意し、

来場者の皆さまにブランドの世界観をより深くご体験いただける機会となっております。

■出展の背景

近年、女性の健康課題に寄り添うフェムテック市場は急速に拡大しています。

＋FT SUPREME.LA.LA.は、

「着ることで整う」という新たなアプローチを通じて、

日常の中で無理なく美と健康をサポートする商品開発を行ってまいりました。

本展示を通じて、より多くの方にフェムテックファッションの可能性を届け、

新たなライフスタイルの選択肢を提案してまいります。

また今回、新たな補整下着の新ブランド

＋FT FORMEE （プラスエフティー フォルメ）をお披露目します。

■開催概要

イベント名：ビューティーワールドジャパン東京

期間：2026年5月18日（月）～5月20日（水）

時間：10:00～18:00（最終日は16:30まで）

会場：東京ビッグサイト 西3ホール

出展エリア：フェムモアゾーン

ブース番号：W3-H003

※ご来場には事前登録が必要です。

■株式会社Dstyle ホールディングスについて

持株会社として、グループの資産管理及び戦略とシェアードサービスを行っている会社です。

・会社名:株式会社Dstyle ホールディングス

・Dstyle group.代表 グループCEO 代表取締役会長兼社長：徳田充孝

・本社： 東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23 Dstyle group. Building

・カスタマーセンター（ご相談窓口）： TEL 0120-22-8866

・Dstyleホールディングス公式ホームページ: https://www.dstyleholdings.co.jp (https://www.dstyleholdings.co.jp)

【＋FT SUPREME.LA.LA.】

オンラインショップ：https://supreme-lala.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/supremelala_official

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社Dstyleホールディングス https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/

・株式会社D-LOGI LINKS