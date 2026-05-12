【2026年7月オープン】埼玉県内3事業所目となる「ティーンズさいたま新都心」が新規開所！発達障害/精神障害のお子様向けに「将来の自立」を見据えた専門プログラムを提供。

株式会社Kaien

発達障害（ASD・ADHD・LDなど）や精神障害、グレーゾーンのお子様向けにキャリアデザイン教育を行う、放課後等デイサービス「ティーンズ」を運営する株式会社Kaien（本社：東京都新宿区、代表取締役：鈴木慶太）は、埼玉県内3事業所目となる「ティーンズさいたま新都心」を2026年7月に新規オープンいたします。

■ 「ティーンズさいたま新都心」開設の背景

「ティーンズ」は、発達障害・精神障害・グレーゾーンのお子様の将来の就職や自立に向けた専門プログラムを提供する放課後等デイサービスです。首都圏を中心に15事業所を展開し、これまで2,400名以上のお子様の学習・生活・進路をサポートしてきました。

埼玉県内では、これまで「ティーンズ北浦和」「ティーンズ川越」にて支援を行ってまいりましたが、より多くの方に専門的なサポートを届けるため、この度、交通の利便性が高いさいたま新都心エリアに県内3事業所目となる「ティーンズさいたま新都心」を開所いたします。

■ 「ティーンズ」が提供する支援

■ 「個別相談・体験セッション」開催概要

平日セッション週末お仕事体験

新規開所に合わせ、お子様の特性に合わせた個別の体験セッションと、保護者様向けの相談会を以下の通り開催いたします。

個別相談・体験セッションお申込み :https://91994c70.form.kintoneapp.com/public/teens-trial-session-consultation

【開催スケジュール・概要】

【会場】

■ 事業所概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/60005/table/31_1_64b81d10d55db4a08778459a2ed04f73.jpg?v=202605120251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/60005/table/31_2_980f30fd3551f3c5fb34c0d573480dfa.jpg?v=202605120251 ]

事業所名 ティーンズさいたま新都心

オープン 2026年7月予定

所在地 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区新都心4-12 ミツエビル202号室

アクセス

・JR「さいたま新都心駅」より徒歩7分

・JR「北与野駅」より徒歩1分

公式サイト https://www.teensmoon.com/

個別相談・体験セッションお申込み :https://91994c70.form.kintoneapp.com/public/teens-trial-session-consultation

株式会社Kaienについて

株式会社Kaienは、2009年の創業以来16年間、「ニューロダイバーシティ社会の実現」をミッションに掲げ、精神や発達の障害のある方の強みを活かす就労移行支援、自立訓練（生活訓練）、リワーク、放課後等デイサービスや法人向けコンサルティング、人材マッチングなどの事業を全国で展開しています。

本社：〒160-0023東京都新宿区西新宿6-2-3 新宿アイランドアネックス2階

各種サイト

コーポレート：https://corp.kaien-lab.com/

大人向け ：https://www.kaien-lab.com/

人材紹介 ：https://mlg.kaien-lab.com/

企業向け ：https://biz.kaien-lab.com/

子供向け ：https://www.teensmoon.com/