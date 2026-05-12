「時間を売ってお金を得る」時代の終焉へ。5年連続プラスのAI投資システム『スマイルシステム』の全貌を公開。

株式会社ウィンド





2026年5月

株式会社ウィンド





株式会社ウィンド（所在地：東京都）は、投資家「まり」が提唱する「引き算の投資術」を具現化したFX自動売買システム『スマイルシステム』の社会的普及を開始いたします。

4月に実施した電子書籍『資産億超えの女帝が作った世界一やさしいFXの教科書』の先行無料配布では「Amazon Kindle本の売れ筋ランキング」で1位獲得、他、各部門におきましては、「ビジネス・経済」部門売れ筋ランキング1位獲得、「投資・金融・会社経営」部門売れ筋ランキング1位獲得となりました。ありがとうございました。



これを受け、5月からは、本書でご案内している、

「お金の不安をシステムで解決し、夢を諦めない人生を送る」ための

「スマイルシステム」

のご紹介をYouTubeにて開始させていただきます。

『資産億超えの女帝が作った世界一やさしいFXの教科書』の著者「まり」は、本書でご紹介している「スマイルシステム」についての詳しい配信を行います

2026年 5月12日（火） 12：00 ～ YouTube にて配信

配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=nqdvU4Rhehg

「この先、私たち母子は生きていけるのか・・・」

借金400万円。シングルマザー。

今から20年以上前、小さな一人娘をかかえ、親にも、誰にも頼れず、孤立無援だった著者・まり。

絶望の淵に立たされた時、彼女がとった道とは・・・？

この度、まりが推進する「ワンスマイルプロジェクト」を支える「スマイルシステム」の全貌を明らかにします。

2026年5月12日：YouTube配信「スマイルシステム」の説明配信の1シーン2026年5月12日：YouTube配信「スマイルシステム」の説明配信の1シーン2026年5月12日：YouTube配信「スマイルシステム」の説明配信の1シーン

2026年4月に行ないました、『資産億超えの女帝が作った世界一優しいFXの教科書』Amazon Kindle無料配布「人生逆転！応援キャンペーン」 におきましては、多くの読者様からのご高覧を賜り、誠にありがとうございました。

🏆Amazon.co.jp Kindleストア「無料TOP100」1位

🏆Amazon.co.jp Kindleストア「ビジネス・経済」＞「投資」部門「無料TOP100」1位

🏆Amazon.co.jp Kindleストア「投資・金融・会社経営」部門「無料TOP100」1位

「スマイルシステム」に関する記述が掲載された電子書籍、

『資産億超えの女帝が作った世界一優しいFXの教科書』の入手先はこちらです

【URL】https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTQQJP1M(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTQQJP1M)

（現在は無料配布期間終了となっております）

Amazon.co.jp Kindleストア「無料TOP100」にてランキング1位を獲得※自社調べ：2026年4月11日19:02時点。Amazon.co.jp上の表示ランキングを確認。Amazon.co.jp Kindleストア「ビジネス・経済」部門中「投資」部門の無料TOP100」にてランキング1位を獲得※自社調べ：2026年4月11日19:08時点。Amazon.co.jp上の表示ランキングを確認。Amazon.co.jp Kindleストア「投資・金融・会社経営」部門の「無料TOP100」にてランキング1位を獲得※自社調べ：2026年4月11日19:02時点。Amazon.co.jp上の表示ランキングを確認。





【１】「努力」や「根性」では越えられない、現代の資産形成の壁

■ インフレ加速や賃金停滞が続く中、多くの日本人が「副業」や「投資」に活路を見出そうとしています。

しかし、その多くが日々の業務に追われ、投資の勉強やチャートの監視に充てる「時間」も「精神的余裕」も残されていないのが実情です。

本書の著者・まりは、「人間が頑張ることをやめる」ことでしか、「真の経済的自由」は得られないと断言します。

では、どうしたらその「真の経済的自由」を得ることができるのか...。

その答えは、先行利用ユーザーからの多くのご感想でも見てとることができます。

※「スマイルシステム」本格公開に先立ち、先行利用ユーザーとしてシステムをご利用頂いている方々からのご感想

※本プレスリリースに掲載しているお客様の声は、あくまでも個人の体験および感想であり、感じ方や結果には個人差があります。なお、今後ご利用開始頂くすべての方に同様の結果・効果を保証するものではありません。





【２】『スマイルシステム』が提供する、お金をコントロールする技術

本プロジェクトの核となる『スマイルシステム』は、単なる利益追求のツールではありません。

【感情の排除】：24時間365日、AIが1ミリの狂いもなくルール通りに稼働。



【リスクの相殺】：独自の「自動両建て」と「24ポジションの網」により、相場の嵐の中でも資産を守り抜く鉄壁の防御力を実現。



【時間の創出】：チャート監視という「労働」から解放され、本来大切にすべき家族や趣味、自己実現に時間を充てることが可能になります。

「お金がないから夢を諦めるしかない」...

という負のループを断ち切り、自分自身の人生をコントロールする手段として、多くの方が『スマイルシステム』に注目しています。

イメージ画像イメージ画像

【３】「One Smile Project」お金の先にある笑顔のために

「お金の不安を消し去ったその先に、あなたは何をしますか？」

まりは、システムが稼ぎ出した利益の一部を、カンボジアの教育支援、国内の支援活動など、世界の笑顔を増やす活動（One Smile Project）に充てています。

それは、システムを利用することは、「自分の生活を潤わせる」「老後の不安をなくす」「自己実現」といった目先の目的だけではなく、

「世界をより良くする活動の一翼を担いたい」

という、まりの以前からの夢、つまり、カンボジアへの学校建設、教育支援、国内における子どもたちへの支援活動等々を行う 「One Smile Project」 の理念に基づくものでもあります。

本書『資産億超えの女帝が作った世界一優しいFXの教科書』に掲載されている「スマイルシステム」とは、単にマネーゲームを推進するものではなく、

「自分と家族が豊かになったら、次は社会へ、世界へ笑顔を広げる」。

稼ぐことの本質的な意味と、お金の不安から解放された先にある「人間らしい人生」の素晴らしさを問いかけ、読者の生き方そのものにも寄り添っています。

カンボジアにて：著者・まりが設立した小学校で学ぶ子供達とまり本人支援活動中の著者（国内）

【４】「スマイルシステム」の詳細はこちらから

『資産億超えの女帝が作った世界一やさしいFXの教科書』著者「まり」は、本書でご紹介している「スマイルシステム」についての詳しい配信を行います

2026年 5月12日（火） 12：00 ～ YouTube にて配信開始

配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=nqdvU4Rhehg

「スマイルシステム」に関する記述が掲載された電子書籍、

『資産億超えの女帝が作った世界一優しいFXの教科書』の入手先はこちらです

【URL】https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTQQJP1M(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTQQJP1M)

（現在は無料配布期間終了となっております）

【著者プロフィール：「まり」について】

投資歴20年以上。慶應義塾大学経済学部卒。

借金400万円の極貧生活、離婚、シングルマザーという逆境からFXの世界へ。

20年以上の歳月を経て総資産30億円を達成。最高月商1.5億。

「投資をわかりやすく伝える」ことを使命とし、これまでに3,500名以上を指導。

現在は、社会貢献活動「One Smile Project」を通じて、社会と世界の笑顔を増やす活動に尽力。

「かつての自分と我が子のような過酷な環境に陥る母親や子供たちをこの世から一人でもなくしたい」という長年の願いから、カンボジアでは複数の学校を設立、また、国内での支援活動を通じて、国内外の子供達への支援を行なっている。

カンボジアにて：著者・まりが設立した小学校で学ぶ子供達とまり本人著者近影：2026年





【本件に関するお問い合わせ先】

【会社概要】

社名：株式会社ウィンド

本社所在地：東京都

連絡先：lc.agent.office@gmail.com