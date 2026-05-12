【卓球・金沢ポート】松下大星選手　新規契約合意のお知らせ

金沢ポート株式会社

日頃より金沢ポートへの温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、金沢ポートは松下大星選手と2026-2027シーズンの選手契約が合意したことを、お知らせいたします。



松下大星選手は両親ともに日本代表という卓球界のサラブレッド。叔父は初代Tリーグチェアマンの松下浩二さんという卓球一家に生まれ育ち、自身も2023年のアジア競技大会で日本代表を経験しています。



Tリーグでは2022-2023シーズンに琉球アスティーダから参戦すると、2023-2024シーズンからの3年間は、金沢ポートと同時参入の静岡ジェードのエースとしてチームをけん引。Tリーグ通算25勝(シングルス23勝、ダブルス2勝)をあげています。



松下選手の特徴は、ペンドラの星と呼ばれるように、近年では珍しいペンホルダーから繰り出す裏面バックドライブや台上技術です。

金沢ポートは、社会人になってもなお成長し続ける松下選手の卓球選手として姿勢に共感し、契約合意に至りました。

松下大星2025-2026シーズン個人スタッツ(https://tleague.jp/ranking/player.php?player=10108&year=2025)

【松下大星選手コメント】

金沢ポートに入団しました松下大星です。

このチームの一員として戦えることを嬉しく思います。

チームの勝利に貢献できるよう、全力で頑張ります。

ぜひ会場に足を運んで、応援していただけると嬉しいです。

今シーズンよろしくお願いします！



【西東輝監督コメント】

このたび、新規獲得選手として、松下大星選手と契約合意をさせていただきました。

何と言っても、ペンホルダーの名手であることが彼の魅力だと考えています。

金沢ポートに応援に来てくださる方々は、年配の方も多く、ペンホルダーの松下選手はヒーローのように映るのではないかと思います。

金沢ポートに新しい風を巻き起こしてくれることを期待しています。

応援のほど、よろしくお願いいたします。

【松下大星プロフィール】

生年月日：1996年8月5日29歳（2026年5月時点）

出身地：熊本県

戦型：右ペンドライブ型

戦績：2022年 全日本卓球選手権大会 男子シングルスベスト8

2023年 アジア競技大会 日本代表

2025年 全日本社会人卓球選手権大会 男子シングルス3位、ダブルス優勝

2026年 全日本卓球選手権大会 男子ダブルス2位

【松下大星・Tリーグでの所属チーム来歴】

2022-2023 琉球アスティーダ

2023-2026 静岡ジェード

2026- 金沢ポート