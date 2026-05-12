【おてつだいメダルが毎月追加】　～知育アプリ「アンパンマン おてつだいできた！」リニューアル～

株式会社日テレWands

日テレWands（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、アンパンマンの幼児向け知育アプリ「アンパンマン おてつだいできた！」のリニューアルを実施致しました。

あそびほうだいコースに加入することで、おてつだいをクリアするとゲットできる「おてつだいメダル」機能がさらに充実します。

■App Store（対応OS：iOS 12.0 以降 iPadOS 12.0 以降）

https://apps.apple.com/jp/app/id1574306929

■Google Play（対応OS：Android OS 8.0 以降）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.forecast.otetsudai

＜「おてつだいメダル」機能のリニューアル内容＞

あそびほうだいコース加入で、おてつだいをクリアするとゲットできる「おてつだい」メダルがボリュームアップします。

・【全30種類】あそびほうだいコース専用メダルの獲得が可能！

あそひぼうだいコース加入でゲットできるメダルの数が、今回のリニューアルで20種類から30種類に増量となりました。

メロンパンナちゃんやクリームパンダなど、今までメダルに登場しなかったキャラクターのメダルが追加されます。

・たくさんのなかまたちのメダルが毎月1枚づつ追加！

あそびほうだいコース限定で、おてつだいメダルが毎月1枚追加されます。

今後もたくさんのなかまたちが登場予定となりますのでご期待ください。

■ 「おてつだいメダル」機能とは

「おてつだいメダル」とは、アプリ内での疑似的なおてつだい体験や、

実際のおてつだいを促す「チャレンジモード」を体験、クリアした際にゲットできるご褒美アイテムです。

おてつだいメダルの中にはキラキラ光るメダルもあり、ご褒美要素とコレクション要素でお子さまのおてつだいへの関心を継続します。

※どのキャラのメダルが出るかはランダムとなります。

毎月メダルが追加される「あそびほうだい」コースが、今なら初回1週間無料で遊べます。

この機会にぜひご体験ください。

■「あそびほうだいコース」に関して

特徴

1.アプリ内すべてのおてつだいがあそびほうだい！

アプリ内のゲームは、無料で体験できるおためしパックを含め80種類以上。

あそびほうだいコース登録中は、アプリ内の全てのゲームが何度でも楽しめます。

2.毎月新しいおてつだいを追加！

四季のイベントに応じたゲームや、新しいなかまたちが登場するおてつだいを今後追加予定です。

※次の内容はこれまでの「あそびほうだいコース」と同様にお楽しみいただけます。

・コース専用のフォトフレームが使用可能です。

・おてつだいの記録が期間制限なく残せます。

■「アンパンマン おてつだいできた！」に関して

【サービス紹介】

本アプリは、アンパンマンやなかまたちが登場するゲームを通じて、親子で一緒に楽しみながら、

生活力の基礎となる「おてつだい」への関心を育むアプリです。

ゲームに興味を持ったら実際のおてつだいへのチャレンジを促し、おてつだいの記録を残すこともできます。アプリ内での疑似的なおてつだいに留まらず、親子で一緒におてつだいをしてみることを応援する知育アプリとなっています。

【アプリの遊び方】

1.お掃除などのおてつだいゲームをアプリで体験

2.アプリでおてつだいが出来たらアンパンマンやなかまたちが褒めてくれる！

3.実際のおてつだい体験を促す「チャレンジモード」も挑戦！

4.アプリの中の「おてつだい」や「チャレンジモード」をクリアすると、

アンパンマンたちの「おてつだいメダル」がもらえます！

5.おてつだいの記録をつけて成長の記録を残したり、オリジナルフォトフレームで写真を撮影することも！

【サービス概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/261_1_22f00498a23dcde1662b4e5cb9e4b8bd.jpg?v=202605120251 ]

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【お問い合わせ先】

e-mail：info@ntv-wands.co.jp