モンスター捕獲＆育成シミュレーション『るぅみマスター』Android限定クローズドβテスト「シャイニングテスト」が本日より開始！
bilibiliは、2026年夏に全世界配信予定の新作スマートフォン向けモンスター捕獲＆育成冒険RPG『るぅみマスター』において、Android端末を対象とした人数限定の課金可能クローズドβテスト「シャイニングテスト」を、本日より開始いたしました。
本テストでは、戦略的なバトルシステムや奥深い育成、そしてテスト期間中のチャージ額に応じた「倍率還元キャンペーン」や「レベル達成記念特典」など、冒険を加速させる多様なコンテンツをご用意しております。
【CBT参加・ダウンロード】：https://lumipr.onelink.me/cxtl/hi9twcjc
※本テストは先着順です。
サーバー容量が上限に達し次第、予告なくダウンロードを終了する場合がございますので、お早めにご参加ください。
■クローズドβテスト（CBT）実施概要
● 対象OS： Android限定（人数限定・先着順）
● テスト形式： 課金可能・データ削除型
● 参加方法： Google Play ストアよりアプリをダウンロードしてご参加ください。
※テスト期間中のプレイデータは正式サービスには引き継がれません。
■CBT参加者限定！冒険者のための豪華報酬＆還元キャンペーン
１. レベル100達成報酬：限定アイコンゲット！
「シャイニングテスト」にてレベルが100に到達したプレイヤーには、正式リリース後に使用できる限定アイコンを配布いたします。
過酷な冒険を勝ち抜いた証を手に入れてください！
２. チャージ額に応じた「倍率還元キャンペーン」
テスト期間中のチャージ額に基づき、正式リリース時に一定の倍率でゲーム内通貨を還元いたします。
スタートダッシュを有利に進めるための詳細な還元ルールは、公式コミュニティにて順次公開いたします。
■賞金総額1500万円！「クリエイター支援プログラム」始動
本テストの開始に合わせ、冒険の記録を世界に発信するクリエイターを支援するプロジェクトを開始します。
● 参加特典： 投稿作品が審査を通過すると、冒険をサポートする「300スタミナ」を即時付与。
● 豪華賞金： 総額1500万円の賞金プールを用意しております。作品の創造性や影響力に基づき、クリエイターへ還元いたします。
■ゲーム特徴：戦略と冒険が交差するRPG体験
本作では、冒険な旅と共に、やり込み甲斐のある多彩なシステムを体験いただけます。
１. 100種類以上の「るぅみ」を捕まえ、図鑑を完成させよう
広大なフィールドを探索し、タップ操作で「るぅみ」を捕獲しましょう。
図鑑システムが充実しており、新しい仲間との出会いが冒険の原動力になります。
２. 自由自在な「ホーム作り」
本作はモンスター育成だけでなく、自分だけの家園を作り上げる「経営シミュレーション」要素も充実しています。
建物のレイアウトは思いのままに。お気に入りの「るぅみ」たちが暮らす様子を眺めながら、理想の空間をコーディネートしましょう！
３. 隙間時間に楽しめる多彩な「ミニゲーム」
「モグラ叩き」や「ケーキの切り分け」など、直感的な操作で楽しめるミニゲームを多数用意しています。
リラックスして遊びながらアイテムを入手し、冒険の旅に役立てることができます。
４. 属性相性が勝敗を分かつ「戦略的なバトル」
登場する「るぅみ」たちはそれぞれ固有の属性を保持しています。
強力なボスやライバルとの戦いでは、相手の弱点を突く「属性相性」を考慮したパーティー編成が不可欠。
一つの選択が戦況を覆す、手に汗握るバトルを楽しめます！
■事前登録キャンペーン特典一覧
登録者数に応じて、正式リリース時に「限定フレーム」や「スタミナ」を配布いたします。
さらに100万人突破時には「Nintendo Switch 2」が当たる抽選キャンペーンも実施中です。
■CBT開始記念！公式Xキャンペーン
CBTの開始を記念して、公式X（旧Twitter）にてAmazonギフトカードが当たるキャンペーンを実施しております。
テスト期間中の感想や、こだわりの「ホーム」のスクリーンショットを投稿して、豪華賞品を手に入れましょう。
● 公式X (旧Twitter): https://x.com/lumimasterjp
● 公式Discord: https://discord.gg/JF86YUP8tu
【本件に関するお問い合わせ先】
bilibili PR事務局 E-mail：lumimarketing_jp@bilibili.com