モンスター捕獲＆育成シミュレーション『るぅみマスター』Android限定クローズドβテスト「シャイニングテスト」が本日より開始！

BILIBILI HK LIMITED

bilibiliは、2026年夏に全世界配信予定の新作スマートフォン向けモンスター捕獲＆育成冒険RPG『るぅみマスター』において、Android端末を対象とした人数限定の課金可能クローズドβテスト「シャイニングテスト」を、本日より開始いたしました。

本テストでは、戦略的なバトルシステムや奥深い育成、そしてテスト期間中のチャージ額に応じた「倍率還元キャンペーン」や「レベル達成記念特典」など、冒険を加速させる多様なコンテンツをご用意しております。

【CBT参加・ダウンロード】：https://lumipr.onelink.me/cxtl/hi9twcjc

※本テストは先着順です。

サーバー容量が上限に達し次第、予告なくダウンロードを終了する場合がございますので、お早めにご参加ください。

■クローズドβテスト（CBT）実施概要

● 対象OS： Android限定（人数限定・先着順）

● テスト形式： 課金可能・データ削除型

● 参加方法： Google Play ストアよりアプリをダウンロードしてご参加ください。

※テスト期間中のプレイデータは正式サービスには引き継がれません。

■CBT参加者限定！冒険者のための豪華報酬＆還元キャンペーン

１. レベル100達成報酬：限定アイコンゲット！

「シャイニングテスト」にてレベルが100に到達したプレイヤーには、正式リリース後に使用できる限定アイコンを配布いたします。

過酷な冒険を勝ち抜いた証を手に入れてください！

２. チャージ額に応じた「倍率還元キャンペーン」

テスト期間中のチャージ額に基づき、正式リリース時に一定の倍率でゲーム内通貨を還元いたします。

スタートダッシュを有利に進めるための詳細な還元ルールは、公式コミュニティにて順次公開いたします。

■賞金総額1500万円！「クリエイター支援プログラム」始動

本テストの開始に合わせ、冒険の記録を世界に発信するクリエイターを支援するプロジェクトを開始します。

● 参加特典： 投稿作品が審査を通過すると、冒険をサポートする「300スタミナ」を即時付与。

● 豪華賞金： 総額1500万円の賞金プールを用意しております。作品の創造性や影響力に基づき、クリエイターへ還元いたします。

■ゲーム特徴：戦略と冒険が交差するRPG体験

本作では、冒険な旅と共に、やり込み甲斐のある多彩なシステムを体験いただけます。

１. 100種類以上の「るぅみ」を捕まえ、図鑑を完成させよう

広大なフィールドを探索し、タップ操作で「るぅみ」を捕獲しましょう。

図鑑システムが充実しており、新しい仲間との出会いが冒険の原動力になります。

２. 自由自在な「ホーム作り」

本作はモンスター育成だけでなく、自分だけの家園を作り上げる「経営シミュレーション」要素も充実しています。

建物のレイアウトは思いのままに。お気に入りの「るぅみ」たちが暮らす様子を眺めながら、理想の空間をコーディネートしましょう！

３. 隙間時間に楽しめる多彩な「ミニゲーム」

「モグラ叩き」や「ケーキの切り分け」など、直感的な操作で楽しめるミニゲームを多数用意しています。

リラックスして遊びながらアイテムを入手し、冒険の旅に役立てることができます。

４. 属性相性が勝敗を分かつ「戦略的なバトル」

登場する「るぅみ」たちはそれぞれ固有の属性を保持しています。

強力なボスやライバルとの戦いでは、相手の弱点を突く「属性相性」を考慮したパーティー編成が不可欠。

一つの選択が戦況を覆す、手に汗握るバトルを楽しめます！

■事前登録キャンペーン特典一覧

登録者数に応じて、正式リリース時に「限定フレーム」や「スタミナ」を配布いたします。

さらに100万人突破時には「Nintendo Switch 2」が当たる抽選キャンペーンも実施中です。

■CBT開始記念！公式Xキャンペーン

CBTの開始を記念して、公式X（旧Twitter）にてAmazonギフトカードが当たるキャンペーンを実施しております。

テスト期間中の感想や、こだわりの「ホーム」のスクリーンショットを投稿して、豪華賞品を手に入れましょう。

● 公式X (旧Twitter): https://x.com/lumimasterjp

● 公式Discord: https://discord.gg/JF86YUP8tu

【本件に関するお問い合わせ先】

bilibili PR事務局 E-mail：lumimarketing_jp@bilibili.com