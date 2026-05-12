【衆院選で10名の衆議院議員が誕生！】超党派の政治塾「令和政経義塾」第３期生を5月16日から募集開始

一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ

一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ（所在地：東京都港区、代表理事：吉村 英毅、以下当法人）は、性別・学歴問わず、今後の政治を変革する政治家・政策起業家を目指す「令和政経義塾」第３期生の募集を開始いたします。

「令和政経義塾」について "完全無償"で次世代の政治リーダーを育成

「令和政経義塾」は、当法人が2024年に設立・運営を開始した政治塾です。次世代の政治リーダー・政策起業家を育成するため、政治家・研究者・経営者として第一線で活躍する方々を講師として迎え、政治史や政治思想等の基礎知識から、選挙戦略、個別の政策研究等の実践知まで提供いたします。

■ これまでの実績

第１期（2024年9月～2025年8月）は、全国から多様なバックグラウンドを持つ方々40名が参加し、2024年衆院選では超党派で4名の衆議院議員が誕生しました。

第２期（2024年9月～2025年8月）は、第１期と同様に多様な面々の54名が参加しています。

2026年2月の第51回衆院選では、1期・2期生から計21名が超党派で立候補（自民党8名、中道改革連合5名、国民民主党5名、日本維新の会2名、チームみらい1名）し、10名が当選しました。また、1期生の福田かおる衆議院議員は文部科学大臣政務官として任命されるなど、政権中枢でも活躍する塾生が生まれはじめています。

2026年衆議院議員総選挙結果一覧令和政経義塾出身・在籍の現職国会議員一覧

2026年1月には当法人初の政策提言書『政府破綻』（新潮新書）(https://nxji.jp/news/%E6%96%B0%E6%BD%AE%E6%96%B0%E6%9B%B8%E3%80%8E%E6%94%BF%E5%BA%9C%E7%A0%B4%E7%B6%BB%E3%80%8F%E5%88%8A%E8%A1%8C%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%EF%BC%882026%E5%B9%B41%E6%9C%8817%E6%97%A5/)を刊行し、シンクタンク部門であるNXJIリサーチの活動も本格化しています。

民間運営だからこそ、党派や政治信条など立場にとらわれないオープンな政策議論を行い、交流のハブとしても機能いたします。さらに、完全無償で講義や各種支援（毎回の課題図書購入費、講義参加時のベビーシッター代、合宿参加にかかる費用）を提供いたします。

■ カリキュラム

第３期生募集要項

- 毎週木曜日19時30分～21時30分で講義を実施。- 歴史、政治思想、政策立案、選挙戦略、政策起業、パブリックアフェアーズ、渉外手法等、幅広いテーマで実施予定。- 2027年夏には2泊3日の合宿を行う予定（日程は別途ご案内）。- 過去のカリキュラム詳細：https://nxji.jp/curriculum/- 活動レポート：https://note.com/nxji

◾ 応募資格

- 原則20歳から39歳の方（年齢はエントリー時点）。- 性別・学歴は不問。社会経験・政治への熱意などを考慮して、年齢対象外の方の参加を認める場合があります。子育て中の方など個別の事情に応じた参加も認められます。- 週1回木曜日夜の講義に7割以上出席を誓約できる方。

◾ 研修期間

1年間（2026年9月～2027年8月予定）

※ 講義は毎週木曜日の19時30分～21時30分に実施します。都内在住者は原則リアル参加、それ以外の地域の方はオンラインでの参加も可能です。

◾ 定員

40名程度

◾ 費用

受講料はかかりません。

毎回の課題図書購入費、講義参加時のベビーシッター代、合宿の参加費用を補助いたします。

※ 交通費等実費は自己負担となります。子育て世代の受講者には別途補助制度があります。

選考について

■ 募集・選考の流れ

1. 説明会（WEBでエントリー、ハイブリッド開催）

2. 一次選考（書類選考）

3. 二次選考（最終選考、NXJI役員による個別面談）

■ エントリー期間

2026年5月16日（土）～ 2026年6月15日（月）正午

※ 提出されたものから順次選考し、二次選考もとりおこないます。定員に達した時点で募集を打ち切る場合があります。

■ 説明会

日程：2026年5月26日（火）、6月1日（月） 各19:30～20:00

※ オンラインとリアルのハイブリッド開催

説明会応募申込はこちらから(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1DmOpOB8q6mY6B1o2kRcBXpd6UEz7bnn1yZKWfBbf55hB6Q/viewform?usp=dialog)

■ 一次選考

提出書類：「私なら日本をこう変える」をテーマとした論文（2000字程度）

締切：2026年6月15日（月）正午まで

■ 二次選考

一次選考通過者に個別面接（二次選考）の日程を案内します。

面接場所：NXJI事務所（東京都港区赤坂）

※ 遠方の方はオンラインで実施します。

■ 応募

第3期生への応募はこちらから(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwS16pI0DY1L79RvL6xKsKrZvei-35NNKCPBDyipLWX_sZgg/viewform?usp=dialog)

一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ（NXJI）概要

ネクストジャパン・イニシアティブは、日本を覆う様々な課題に対して、長期的でグローバルな視野を持ち、我が国全体にとって最適な政策を追求できる次世代の政治リーダーと政策起業家の育成を担うシンクタンク兼ドゥータンクです。令和政経義塾の運営をはじめとして、政治の現場に多様性と包括性、そして公正性と透明性を取り入れ、日本の変革を促すべく、経済界や有識者など様々なステークホルダーとともに、若い世代の活躍を後押しし、日本社会の進歩と発展に寄与することを目指してまいります。

名称 ：一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ

略称 ：NXJI（エヌエックスジェイアイ）

所在地 ：東京都港区赤坂2-6-24 赤坂水野ビル3階

WEBサイト：https://nxji.jp/

代表者 ：会長、理事 船橋洋一

共同創設者、代表理事 吉村英毅

共同創設者、評議員 山口功一郎

所長、塾長、理事 糸川正晃

お問い合わせ先：

https://nxji.jp/contact/

contact@nxji.jp