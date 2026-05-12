＜News＞レトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』にて2026年5月12日に『アビス（FM-7版）』を無料配信開始

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年5月12日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』において、新規コンテンツ『アビス（FM-7版）』の無料配信を開始しました。

ゲーム画面１ゲーム画面２ゲーム画面３ゲーム画面４ゲーム画面５

モズ・シバットの活躍を描いたスペースＡＶＧ。

英語入力、コマンドの回数制限ありと高い難度を誇る本作は手応え十分！

タイトル ： アビス（FM-7版）

ジャンル ： アドベンチャーゲーム

メーカー ： ハミングバードソフト

オリジナル版発売年：1984年

配信サイトURL ： https://www.amusement-center.com/project/egg/game/?product_id=2128

紹介動画URL ： https://youtu.be/tcjrtGzxiJA

発 売 日 ： 2026年5月12日

価 格 ： 無料

（※ プロジェクトEGG月額サービス登録が必要です。）

権利表記 ：

(C)2026 D4Enterprise Co.,Ltd. / (C)2026 MSX Licensing Corporation.

標準宇宙紀3001年、銀河系 外宇宙辺境のどこか。漆黒の宇宙空間に、巨大な翼が浮かんでいる。連合宇宙軍最新鋭のマザーシップ「ナターシャ」である。ナターシャは、これから二年に渡り、この定点にとどまることになる。ミッション：ABYSS探査艇からの報告をキャッチし、シンジケート攻撃に備えるためだ。船内には、特別にシドのクルーズと呼ばれる24台のスーパーコンピューターが搭載されている。モズ・シバットの戦友だ。8台ずつ3つのfail safe機構を持つこのコンピューターは、探査艇と、ハイパーレーザービームでアクセスできる。

今、ナターシャの前部ゲートが開き、やわらかな光が漏れた。その光の中を、モズの探査艇が、発進していく。無明の深宇宙に向けて、艇はしばらく滑るように宇宙空間を移動していたかと思うと、たちまち加速の頂点を極め、彼方に消えた。始まり、である。ゲームをスタートしてほしい。モズ・シバットはあなたなのだ。

本作は1984年にリリースされたアドベンチャーゲーム。プレイヤーはモズ・シバットとなって、宇宙シンジケートを壊滅する冒険に身を投じることになります。ゲームは英語によるコマンド入力方式を採用しており、難度は非常に高め。なんと宇宙空間での行動にはバッテリーに制限があるという設定で、入力できるコマンドに回数制限があるのです。一応、ある場所でバッテリーは補給できるものの、何度もゲームオーバーを繰り返しながらプレイすることになるのです。

なお本作には続編として『ABYSS2 帝王の涙』も用意されています。本作と併せてプレイすればストーリーを深く楽しむことができますので、この機会に一緒に遊んでみてはいかがでしょうか。

※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/egg/

あのゲームのサントラがココだけに！？ 約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/emusic/

動画でゲーム紹介！ YouTube内チャンネル『EGGチャンネル』URL ：

https://www.youtube.com/ProjectEGG

最新情報を即ゲット！ 公式X（旧Twitter）『EGGなう！』URL ：

https://twitter.com/project_egg

『プロジェクトEGG』公式Facebook URL ：

https://www.facebook.com/ProjectEGG