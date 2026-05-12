滝沢眞規子プロデュースの「ADDITTLE BEAUTY（アディトルビューティー）」からスキンケア発想で頭皮を整え、美しい素髪へと導くヘアケアが新登場！

株式会社Rainmakers

モデル・滝沢眞規子氏がプロデュースするウェルビーイングビューティーブランド「ADDITTLE BEAUTY（アディトルビューティー）」。この度、補う“プラスケア”のモイストラインと、整える“マイナスケア”のソフトライン、2タイプのシャンプー・トリートメント「モイストシャンプー/トリートメント」と「ソフトシャンプー/トリートメント」を5月29日（金）より全国発売いたします。

発酵美容液成分（※1）配合！頭皮のゆらぎに応えるプラス/マイナスの発想で、髪のベースケア（※2）を。

「自分とその周りの人々がよい状態に整うことこそが、美しさにつながる」をコンセプトに掲げる、モデル・滝沢眞規子プロデュースのウェルビーイングビューティーブランド「ADDITTLE BEAUTY」。ブランド名は、英語の“ADD A LITTLE（少し加える）”に由来する造語で、カテゴリーにとらわれず、“今日よりちょっと良い明日の自分のために、ほんの少し足していく” アイテムを展開しています。

今回、頭皮本来のバランス力に着目したヘアケアアイテムが新登場。頭皮は自分でバランスを整えようとする力を持っていますが、お肌と同様にゆらぐことがあります。髪のベースとなる頭皮に着目し、乾燥するときはうるおいを補い、皮脂が多いときはやさしくオフするという、頭皮のゆらぎサインに合わせたケアを取り入れることで、頭皮と髪をすこやかに整え、素髪の美しさを引き出します。ラインナップは、ガラクトミセス培養液（※3）を高配合（※4）し、頭皮にうるおいを、髪にハリコシを与えて、毛先まで艶やかにまとまる髪へ導く“プラスケア”の「モイストライン」と、加水分解コラーゲンエキス（※3）配合で、頭皮をすこやかに整え、さらりとした指どおりの良いなめらかな髪に導く“マイナスケア”の「ソフトライン」の2種類を展開。スキンケアから着想を得た発酵美容液成分（※1）を配合し、発酵の力で髪と頭皮のバランスを整えます。

また、毎日心地よく使い続けられるように設計された、日々の生活と空間に馴染むパッケージデザインと香りには、滝沢氏のセンスを随所に反映。使うたびに素髪が整うヘアケアアイテムが誕生しました。

※1 乳酸桿菌/ハス種子発酵液、乳酸桿菌/アロエベラ葉汁発酵液、ガラクトミセス培養液（すべて保湿成分）

※2 洗い流すこと

※3 保湿成分

※4 当社比

プロダクトコンセプト

毎日使うたび美しい素髪に整う。

頭皮からはじめる、髪のベースケア（※1）。

頭皮は本来、自分でバランスを整えようとする力を持っています。

しかし、お肌と同じようにゆらぐことがある。

そのサインに応えるのが、「ADDITTLE BEAUTY」のプラス／マイナスの発想です。

髪のベースである頭皮を整えることで、髪本来の美しさを引き出し、艶やかな素髪を育みます。

乾燥によって頭皮がうるおいを求めているときは、

うるおいを与え補う“プラスケア（モイストライン）”。

皮脂が過剰になっているときは、

やさしくオフして整える“マイナスケア（ソフトライン）”。

頭皮のゆらぎサインに応えた設計で、頭皮と髪をすこやかに保ち、

髪のベースケア（※1）をサポートします。

また、スキンケアから着想を得た発酵美容液成分（※2）を配合。

髪と頭皮のバランスを整えるトリプル発酵エキス（※2）を毎日のケアに少しずつ取り入れることで、すこやかな美髪へと導きます。

さらに、滝沢氏のセンスが息づく唯一無二のパッケージデザインと香りは、

毎日の習慣で心地よく続けられることをそっと後押しします。

印象は、髪で変わる。

毎日のヘアケアルーティンに“ADD A LITTLE”。

※1 洗い流すこと

※2 乳酸桿菌/ハス種子発酵液、乳酸桿菌/アロエベラ葉汁発酵液、ガラクトミセス培養液（すべて保湿成分）

滝沢眞規子コメント

肌へのやさしさを考えたから、洗い流す瞬間のことまで大切にしました。

髪はもちろん、そのベースとなる頭皮まですこやかであってほしい。

肌にも頭皮にもやさしいものを、そんな思いから生まれたシャンプー＆トリートメントです。

バスルームの中に広がる、スパのような香り。

洗うたびに髪も心もリセットされ、深呼吸するようなリラックスタイムを。

髪のベースを整える3つのケア

01. 整える：発酵の力で髪と頭皮のバランスを整える。

トリプル発酵エキス（※1）

02. 補修する：タンパク質を補いダメージ補修。なめらかさ、しなやかさを与える。

3種のケラチン（※2）、加水分解シルク（※3）、加水分解エンドウタンパク（※4）

03. 守る：乾燥などによる外部刺激、熱ダメージなどから頭皮と髪を守る。

セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP（※3）、加水分解エラスチン（※3）

ヒートプロテクトケア成分（※5）

※1 乳酸桿菌/ハス種子発酵液、乳酸桿菌/アロエベラ葉汁発酵液、ガラクトミセス培養液（すべて保湿成分）

※2 加水分解ケラチン（羊毛）、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）（すべて毛髪補修成分）

※3 保湿成分

※4 毛髪補修成分

※5 γ-ドコサラクトン、メドウフォーム-δ-ラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）

MOIST LINE 商品詳細

頭皮にうるおいを、髪にハリコシを

やさしくプラス。

毛先までうるおいをまとい、

艶やかにまとまる髪へ。

モイストシャンプー 350mL

モイストトリートメント 200ｇ

各1,980円（税込）

モイストシャンプー・トリートメント サシェ

（シャンプー10mL＋トリートメント10g）

220円（税込）

◆こんな方におすすめ

・頭皮が乾燥しやすい

・髪がパサつきやすい

・ハリコシのなさが気になる

・うるおい・艶が欲しい

＜共通POINT＞

◆ガラクトミセス培養液（※1）高配合（※2）で、頭皮と髪をうるおいで満たす“補う”ケア

スキンケアでも人気の発酵成分（※1）を高配合（※2）。毎日使うたび頭皮と髪にうるおいを与え、すこやかなコンディションへ整えます。

◆リッチモイスト成分で、ハリがあるまとまる髪へ

頭皮と髪のうるおいを満たす、アボカド油・ホホバ種子油などの保湿成分をリッチ（※2）に配合。

ハリのあるなめらかな髪へ導きます。

◆年齢に応じたエイジングケア（※3）

うるおいケア成分として、フラーレン（※1）を配合し、毎日のケアで頭皮と髪をすこやかに保ちます。

◆ネロリ+サンダルウッドの香り

みずみずしい花の甘さに、スパイシーな温もりを添えたセンシュアルな香り。

＜モイストシャンプーPOINT＞

◆美容成分のうるおいで満たしながら洗う

ガラクトミセス培養液（※1）を高配合（※2）。酒粕エキスなどの保湿成分配合で髪にうるおいと艶を与えます。

＜モイストトリートメントPOINT＞

◆デューイーベール成分（※4）×ヒートプロテクトケア成分（※5）でうるおいと艶を閉じ込める

デューイーベール成分（※4）が与えたうるおいを髪の表面にやさしく密着。さらにヒートプロテクトケア成分（※5）で日常の熱ダメージや乾燥から守り、艶のある状態を保ちます。

※1 保湿成分

※2 当社比

※3 年齢に応じたお手入れ

※4 ポリクオタニウム-61、ポリクオタニウム-64、ポリクオタニウム-65（すべて保湿・ヘアコンディショニング成分）

※5 γ-ドコサラクトン、メドウフォーム-δ-ラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）

SOFT LINE 商品詳細

皮脂汚れやスタイリング剤を

やさしくマイナス。

根元からさらりと、なめらかな指どおりの良い髪へ。

ソフトシャンプー 350mL

ソフトトリートメント 200ｇ

各1,980円（税込）

ソフトシャンプー・トリートメント サシェ

（シャンプー10mL＋トリートメント10g）

220円（税込）

◆こんな方におすすめ

・頭皮がべたつきやすい

・皮脂が気になる

・髪がペタンとしやすい

・さらりとした指どおりが欲しい

＜共通POINT＞

◆加水分解コラーゲンエキス（※1）を高配合（※2）し、頭皮と髪をすこやかに“整える”ケア

加水分解コラーゲンエキス（※1）配合で、頭皮をすこやかに整えながら、キューティクルをなめらかにケア。

乾燥などの外的ダメージから守り、さらさらの髪へ導きます。

◆ボタニカルバランス成分で、すこやかな頭皮へ

チャ葉エキス、カキタンニン、ワサビノキ種子エキスなどの整肌成分配合で、べたつきを防ぎながら頭皮をすこやかな状態に導きます。

◆5種のケラチン（※3）配合で、しなやかで指どおりの良い髪へ

髪を構成するタンパク質を補い、髪の芯まで浸透し補修。

髪の柔軟性を高め、しなやかな質感を保ちます。

◆レモングラス+フローラルの香り

エキゾチックなリゾートを思わせる心地よい安らぎの香り。

＜ソフトシャンプーPOINT＞

◆3種のアミノ酸系洗浄成分（※4）で、皮脂汚れをやさしくオフする

皮膚と同じアミノ酸由来の洗浄成分で、頭皮にやさしい洗い心地で、皮脂汚れをすっきり落とします。

＜ソフトトリートメントPOINT＞

◆スムースコート成分（※5）×ヒートプロテクトケア成分（※6）で髪を守る

スムースコート成分（※5）で髪表面をコーティングし、ダメージ補修。さらにヒートプロテクトケア成分（※6）で日常の熱ダメージから守り、根元から軽やかな髪に仕上げます。

※1 保湿成分

※2 当社比、トリートメントのみ

※3 加水分解ケラチン（羊毛）、ラウリルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）、加水分解ウールキューティクルタンパク（すべて毛髪補修成分）

※4 ラウロイルメチルアラニンNa、ココイルグルタミン酸Na、ココイルメチルタウリンNa

※5 ポリクオタニウム-61、ポリクオタニウム-65（すべて保湿・ヘアコンディショニング成分）

※6 γ-ドコサラクトン、メドウフォーム-δ-ラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）

ブランドプロデューサー・滝沢眞規子 プロフィール

専業主婦として子育て中の30代前半に、人気雑誌「VERY」にスカウトされ同誌に登場。以来、読者からの爆発的な人気を得て専属モデルに。その後、カバーモデルを務める。雑誌やSNSから発信されるファッションセンスや、地に足のついた丁寧な暮らしが幅広い世代から支持を受け、テレビや広告でも活躍。2020年4月からは「VERY NaVY」のカバーモデルを務めている。1男2女の母。現在、YouTube「TAKIMAKI Channel」配信中。

＜公式SNS＞

Instagram：＠makikotakizawa(https://www.instagram.com/makikotakizawa/)

YouTube：TAKIMAKI Channel / 滝沢眞規子Official

＠takimakichannelofficial5407(https://www.youtube.com/@takimakichannelofficial5407)

ADDITTLE BEAUTY（アディトルビューティー）について

「自分とその周りの人々がよい状態に整うことこそが、美しさにつながる」をコンセプトに掲げる、モデル・滝沢眞規子プロデュースのウェルビーイングビューティーブランド。ブランド名は、英語の“ADD A LITTLE（少し加える）”に由来する造語で、カテゴリーにとらわれず、"今日よりちょっと良い明日の自分のために、ほんの少し足していく" アイテムを展開。

＜ブランド公式＞

Instagram：@addittlebeauty(https://www.instagram.com/addittlebeauty/)

X（旧Twitter）：@addittlebeauty(https://x.com/addittlebeauty)

TikTok：@addittlebeauty(https://www.tiktok.com/@addittlebeauty)

HP・公式オンラインストア：https://addittlebeauty.jp/

【取扱店】公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、@cosme（一部店舗を除く）

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9 +SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

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お客様お問い合わせ先：0120-500-353