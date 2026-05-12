滝沢眞規子プロデュースの「ADDITTLE BEAUTY（アディトルビューティー）」からスキンケア発想で頭皮を整え、美しい素髪へと導くヘアケアが新登場！

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株式会社Rainmakers


モデル・滝沢眞規子氏がプロデュースするウェルビーイングビューティーブランド「ADDITTLE BEAUTY（アディトルビューティー）」。この度、補う“プラスケア”のモイストラインと、整える“マイナスケア”のソフトライン、2タイプのシャンプー・トリートメント「モイストシャンプー/トリートメント」と「ソフトシャンプー/トリートメント」を5月29日（金）より全国発売いたします。



発酵美容液成分（※1）配合！頭皮のゆらぎに応えるプラス/マイナスの発想で、髪のベースケア（※2）を。


「自分とその周りの人々がよい状態に整うことこそが、美しさにつながる」をコンセプトに掲げる、モデル・滝沢眞規子プロデュースのウェルビーイングビューティーブランド「ADDITTLE BEAUTY」。ブランド名は、英語の“ADD A LITTLE（少し加える）”に由来する造語で、カテゴリーにとらわれず、“今日よりちょっと良い明日の自分のために、ほんの少し足していく” アイテムを展開しています。



今回、頭皮本来のバランス力に着目したヘアケアアイテムが新登場。頭皮は自分でバランスを整えようとする力を持っていますが、お肌と同様にゆらぐことがあります。髪のベースとなる頭皮に着目し、乾燥するときはうるおいを補い、皮脂が多いときはやさしくオフするという、頭皮のゆらぎサインに合わせたケアを取り入れることで、頭皮と髪をすこやかに整え、素髪の美しさを引き出します。ラインナップは、ガラクトミセス培養液（※3）を高配合（※4）し、頭皮にうるおいを、髪にハリコシを与えて、毛先まで艶やかにまとまる髪へ導く“プラスケア”の「モイストライン」と、加水分解コラーゲンエキス（※3）配合で、頭皮をすこやかに整え、さらりとした指どおりの良いなめらかな髪に導く“マイナスケア”の「ソフトライン」の2種類を展開。スキンケアから着想を得た発酵美容液成分（※1）を配合し、発酵の力で髪と頭皮のバランスを整えます。


また、毎日心地よく使い続けられるように設計された、日々の生活と空間に馴染むパッケージデザインと香りには、滝沢氏のセンスを随所に反映。使うたびに素髪が整うヘアケアアイテムが誕生しました。



※1 乳酸桿菌/ハス種子発酵液、乳酸桿菌/アロエベラ葉汁発酵液、ガラクトミセス培養液（すべて保湿成分）


※2 洗い流すこと


※3 保湿成分


※4 当社比



プロダクトコンセプト




毎日使うたび美しい素髪に整う。


頭皮からはじめる、髪のベースケア（※1）。



頭皮は本来、自分でバランスを整えようとする力を持っています。


しかし、お肌と同じようにゆらぐことがある。


そのサインに応えるのが、「ADDITTLE BEAUTY」のプラス／マイナスの発想です。


髪のベースである頭皮を整えることで、髪本来の美しさを引き出し、艶やかな素髪を育みます。



乾燥によって頭皮がうるおいを求めているときは、


うるおいを与え補う“プラスケア（モイストライン）”。


皮脂が過剰になっているときは、


やさしくオフして整える“マイナスケア（ソフトライン）”。


頭皮のゆらぎサインに応えた設計で、頭皮と髪をすこやかに保ち、


髪のベースケア（※1）をサポートします。



また、スキンケアから着想を得た発酵美容液成分（※2）を配合。


髪と頭皮のバランスを整えるトリプル発酵エキス（※2）を毎日のケアに少しずつ取り入れることで、すこやかな美髪へと導きます。



さらに、滝沢氏のセンスが息づく唯一無二のパッケージデザインと香りは、


毎日の習慣で心地よく続けられることをそっと後押しします。



印象は、髪で変わる。


毎日のヘアケアルーティンに“ADD A LITTLE”。



※1 洗い流すこと


※2 乳酸桿菌/ハス種子発酵液、乳酸桿菌/アロエベラ葉汁発酵液、ガラクトミセス培養液（すべて保湿成分）



滝沢眞規子コメント


肌へのやさしさを考えたから、洗い流す瞬間のことまで大切にしました。


髪はもちろん、そのベースとなる頭皮まですこやかであってほしい。


肌にも頭皮にもやさしいものを、そんな思いから生まれたシャンプー＆トリートメントです。


バスルームの中に広がる、スパのような香り。


洗うたびに髪も心もリセットされ、深呼吸するようなリラックスタイムを。



髪のベースを整える3つのケア


01. 整える：発酵の力で髪と頭皮のバランスを整える。


トリプル発酵エキス（※1）



02. 補修する：タンパク質を補いダメージ補修。なめらかさ、しなやかさを与える。


3種のケラチン（※2）、加水分解シルク（※3）、加水分解エンドウタンパク（※4）



03. 守る：乾燥などによる外部刺激、熱ダメージなどから頭皮と髪を守る。


セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP（※3）、加水分解エラスチン（※3）


ヒートプロテクトケア成分（※5）



※1 乳酸桿菌/ハス種子発酵液、乳酸桿菌/アロエベラ葉汁発酵液、ガラクトミセス培養液（すべて保湿成分）


※2 加水分解ケラチン（羊毛）、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）（すべて毛髪補修成分）


※3 保湿成分


※4 毛髪補修成分


※5 γ-ドコサラクトン、メドウフォーム-δ-ラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）



MOIST LINE　商品詳細




頭皮にうるおいを、髪にハリコシを


やさしくプラス。


毛先までうるおいをまとい、


艶やかにまとまる髪へ。



モイストシャンプー　350mL


モイストトリートメント　200ｇ


各1,980円（税込）



モイストシャンプー・トリートメント　サシェ


（シャンプー10mL＋トリートメント10g）


220円（税込）




◆こんな方におすすめ


・頭皮が乾燥しやすい


・髪がパサつきやすい


・ハリコシのなさが気になる


・うるおい・艶が欲しい



＜共通POINT＞


◆ガラクトミセス培養液（※1）高配合（※2）で、頭皮と髪をうるおいで満たす“補う”ケア


スキンケアでも人気の発酵成分（※1）を高配合（※2）。毎日使うたび頭皮と髪にうるおいを与え、すこやかなコンディションへ整えます。



◆リッチモイスト成分で、ハリがあるまとまる髪へ


頭皮と髪のうるおいを満たす、アボカド油・ホホバ種子油などの保湿成分をリッチ（※2）に配合。


ハリのあるなめらかな髪へ導きます。



◆年齢に応じたエイジングケア（※3）


うるおいケア成分として、フラーレン（※1）を配合し、毎日のケアで頭皮と髪をすこやかに保ちます。



◆ネロリ+サンダルウッドの香り


みずみずしい花の甘さに、スパイシーな温もりを添えたセンシュアルな香り。



＜モイストシャンプーPOINT＞


◆美容成分のうるおいで満たしながら洗う


ガラクトミセス培養液（※1）を高配合（※2）。酒粕エキスなどの保湿成分配合で髪にうるおいと艶を与えます。



＜モイストトリートメントPOINT＞


◆デューイーベール成分（※4）×ヒートプロテクトケア成分（※5）でうるおいと艶を閉じ込める


デューイーベール成分（※4）が与えたうるおいを髪の表面にやさしく密着。さらにヒートプロテクトケア成分（※5）で日常の熱ダメージや乾燥から守り、艶のある状態を保ちます。



※1 保湿成分


※2 当社比


※3 年齢に応じたお手入れ


※4 ポリクオタニウム-61、ポリクオタニウム-64、ポリクオタニウム-65（すべて保湿・ヘアコンディショニング成分）


※5 γ-ドコサラクトン、メドウフォーム-δ-ラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）



SOFT LINE　商品詳細




皮脂汚れやスタイリング剤を


やさしくマイナス。


根元からさらりと、なめらかな指どおりの良い髪へ。



ソフトシャンプー　350mL


ソフトトリートメント　200ｇ


各1,980円（税込）



ソフトシャンプー・トリートメント　サシェ


（シャンプー10mL＋トリートメント10g）


220円（税込）




◆こんな方におすすめ


・頭皮がべたつきやすい


・皮脂が気になる


・髪がペタンとしやすい


・さらりとした指どおりが欲しい



＜共通POINT＞


◆加水分解コラーゲンエキス（※1）を高配合（※2）し、頭皮と髪をすこやかに“整える”ケア


加水分解コラーゲンエキス（※1）配合で、頭皮をすこやかに整えながら、キューティクルをなめらかにケア。


乾燥などの外的ダメージから守り、さらさらの髪へ導きます。



◆ボタニカルバランス成分で、すこやかな頭皮へ


チャ葉エキス、カキタンニン、ワサビノキ種子エキスなどの整肌成分配合で、べたつきを防ぎながら頭皮をすこやかな状態に導きます。



◆5種のケラチン（※3）配合で、しなやかで指どおりの良い髪へ


髪を構成するタンパク質を補い、髪の芯まで浸透し補修。


髪の柔軟性を高め、しなやかな質感を保ちます。



◆レモングラス+フローラルの香り


エキゾチックなリゾートを思わせる心地よい安らぎの香り。



＜ソフトシャンプーPOINT＞


◆3種のアミノ酸系洗浄成分（※4）で、皮脂汚れをやさしくオフする


皮膚と同じアミノ酸由来の洗浄成分で、頭皮にやさしい洗い心地で、皮脂汚れをすっきり落とします。



＜ソフトトリートメントPOINT＞


◆スムースコート成分（※5）×ヒートプロテクトケア成分（※6）で髪を守る


スムースコート成分（※5）で髪表面をコーティングし、ダメージ補修。さらにヒートプロテクトケア成分（※6）で日常の熱ダメージから守り、根元から軽やかな髪に仕上げます。



※1 保湿成分


※2 当社比、トリートメントのみ


※3 加水分解ケラチン（羊毛）、ラウリルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）、加水分解ウールキューティクルタンパク（すべて毛髪補修成分）


※4 ラウロイルメチルアラニンNa、ココイルグルタミン酸Na、ココイルメチルタウリンNa　


※5 ポリクオタニウム-61、ポリクオタニウム-65（すべて保湿・ヘアコンディショニング成分）


※6 γ-ドコサラクトン、メドウフォーム-δ-ラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）



ブランドプロデューサー・滝沢眞規子　プロフィール


専業主婦として子育て中の30代前半に、人気雑誌「VERY」にスカウトされ同誌に登場。以来、読者からの爆発的な人気を得て専属モデルに。その後、カバーモデルを務める。雑誌やSNSから発信されるファッションセンスや、地に足のついた丁寧な暮らしが幅広い世代から支持を受け、テレビや広告でも活躍。2020年4月からは「VERY NaVY」のカバーモデルを務めている。1男2女の母。現在、YouTube「TAKIMAKI Channel」配信中。



＜公式SNS＞


Instagram：＠makikotakizawa(https://www.instagram.com/makikotakizawa/)


YouTube：TAKIMAKI Channel / 滝沢眞規子Official


＠takimakichannelofficial5407(https://www.youtube.com/@takimakichannelofficial5407)






ADDITTLE BEAUTY（アディトルビューティー）について






「自分とその周りの人々がよい状態に整うことこそが、美しさにつながる」をコンセプトに掲げる、モデル・滝沢眞規子プロデュースのウェルビーイングビューティーブランド。ブランド名は、英語の“ADD A LITTLE（少し加える）”に由来する造語で、カテゴリーにとらわれず、"今日よりちょっと良い明日の自分のために、ほんの少し足していく" アイテムを展開。



＜ブランド公式＞


Instagram：@addittlebeauty(https://www.instagram.com/addittlebeauty/)


X（旧Twitter）：@addittlebeauty(https://x.com/addittlebeauty)


TikTok：@addittlebeauty(https://www.tiktok.com/@addittlebeauty)


HP・公式オンラインストア：https://addittlebeauty.jp/



【取扱店】公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、@cosme（一部店舗を除く）



【会社概要】


社名：株式会社Rainmakers


本社所在地：東京都中央区新富1-8-9 +SHIFT GINZA EAST 4F


代表取締役：宇佐美 眞



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お客様お問い合わせ先：0120-500-353