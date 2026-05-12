TERE TERE Chan初となるPOP-UP SHOPのコラボキービジュアルを公開！愛らしさと個性的な魅力で人気のインフルエンサー「ののちさん」を起用

株式会社LINDA.

株式会社LINDA.（本社：東京都渋谷区）は2026年5月26日（火）より、渋谷サクラステージにて開催する「TERE TERE Chan（てれてれちゃん）」初となるPOP-UP SHOPのコラボビジュアルおよびイベントの新情報を公開いたします。

今回のコラボビジュアルのモデルには、総フォロワー数120万人超えの人気インフルエンサー「ののちさん」を起用。TERE TERE Chanの可愛さをファッションと空間演出で表現したビジュアルとなっております。

また、本イベントでは、フォトジェニックな空間演出やPOP-UP限定ノベルティ企画など、TERE TERE Chanの世界観を体験いただけるコンテンツを多数ご用意しております。

◆TERE TERE Chan × ののちさん コラボビジュアル公開

TERE TERE Chan POP-UP SHOP × ののちさん コラボビジュアル１.

TERE TERE Chan POP-UP SHOP × ののちさん コラボビジュアル２.

今回のコラボビジュアルでは「TERE TERE Chan」のお部屋のような世界観を表現。

“てれてれモジモジ”した気持ちや、かわいいを詰め込んだ“てれてれルーム”をテーマに、フォトジェニックなビジュアルに仕上がりました。

【ののちさんコメント】

てれてれちゃんが私を励ましてくれる ️こんなにかわいくて勇気をくれるキャラクターのミューズを務めることが出来るなんて、とってもうれしいです 🫶 ののち、恥ずかしがり屋さんだからてれてれちゃんを見てると、そんな自分もかわいいって思えて私の背中を押してくれる！そばにいてくれたらお守りになってくれるような、自分は自分でいいんだよってかわいく応援してくれる「てれべあー」&「てれにゃん」大好きー💝🩵🩵

【ののちさんプロフィール】

OOO Entertainment所属。等身大のキャラクターで多くのファンを魅了！現在は、Z世代から絶大な支持を集める美容・ファッションインフルエンサーとして活躍中(ハート)得意の変身メイクや原宿系ファッションを発信し、10代～30代の幅広い女性に「自分らしさ」を見つけるきっかけを与え続け、ファッション雑誌や映像作品にも多数出演。

◆POP-UP SHOP 限定ノベルティ

「TERE TERE Chan POP-UP SHOP」では、ご来場いただいたお客様に向けた限定ノベルティ企画を実施いたします。

TERE TERE Chan POP-UP SHOP ノベルティ

１.お買い上げのお客様全員にオリジナルショッパーをプレゼント。

２.税込み3,000円以上お買い上げのお客様にオリジナルのアクリルキーホルダーをプレゼント。

３. TERE TERE Chan 公式Instagram（@tereterechan_official）をフォローいただいたお客様にオリジナルのアクリルカードをプレゼント。

※すべて数量限定、なくなり次第終了となります。

◆POP-UP SHOP 商品

今回のPOP-UP SHOPでは、ECサイトで即完売した人気の“ぬいぐるみマスコット”をはじめ、TERE TERE Chanの世界観を詰め込んだアイテムを多数展開。

POP-UP SHOP 商品ラインナップ１.POP-UP SHOP 商品ラインナップ２.POP-UP SHOP 商品ラインナップ３.

缶バッジやステッカーなどのコレクションアイテムから、ハートバッグやぬいぐるみにアパレル雑貨まで、日常でも楽しめるラインナップとなっております。

◆開催概要

【TERE TERE Chan POP-UP SHOP】

開催期間：2026年5月26日（火）～6月10日（水）

営業時間：10:00～21:00

会場：渋谷サクラステージ

（〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町1-4 SHIBUYA SIDE 3F「キャラコレ」）

運営：株式会社マリモクラフト

◆TERE TERE Chan（てれてれちゃん）について

みんなのことが大好き、 モジモジ「てれてれちゃん(ハート)」

みんなのことが大好きで、仲間に入りたいけど、入れないとか。

話しかけたいけど、話しかけられないとか。そんな気持ちと感情が、愛おしすぎる(ハート)

とっても可愛いモジモジ てれてれ「てれてれちゃん(ハート)」

みんなの大好きを「てれべあー(ハート)」と「てれにゃん(ハート)」が応援するよ!!

カラフルに気持ちを表現するユニークで可愛いキャラクター。

小さな体で大きな感情を持ち、日常のあらゆる瞬間をドラマチックに彩ります。

公式サイト：https://tereterechan.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/tereterechan_official/

◆株式会社LINDA.について

LINDA.Incは、五十嵐LINDA渉が主催するキャラクタープロデュース＆クリエイティブカンパニーです。

数々のキャラクターの日本展開を成功に導き、数多くのコラボレーションやライセンス事業を実現してきました。

“KAWAII”を軸に、グローバルIPの日本展開やオリジナルキャラクターの開発を行なうだけでなく、幅広いクリエイティブをコンテンツ化し、新しいカルチャーや価値を創出。コンテンツホルダーとして、商品化・ライセンス事業にも挑戦し続けています。

◆BtoB・コラボをご検討の企業様へ

本ライセンス商品のお取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。

個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。

◆取材について

本件に関する取材やご質問、素材提供のご相談も承ります 。お気軽にご連絡ください。

株式会社LINDA.

メール：info@the-linda.co.jp

※すでにお取引のある企業様は担当までご連絡ください。

◆POP-UPイベントに関するお問い合わせ

運営：株式会社マリモクラフト

公式HP：https://marimocraft.co.jp/contact/

※POP-UPイベントや商品に関しては、公式HPのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

◆TERE TERE Chanライセンスに関するお問い合わせ

株式会社LINDA.

メール：info@the-linda.co.jp