T.T彩たまトップチームコーチ交代のお知らせ

T.T彩たま株式会社

この度、T.T彩たまではトップチームコーチが交代することとなりました。

町田進一郎に代わって、熊本竜己がトップチームコーチに就任することとなりましたので、お知らせいたします。

(C)T.T SAITAMA

【氏名】

熊本竜己(くまもと たつき)

【生年月日】

2000年2月21日(26歳)

【出身地】

佐賀県

【出身校】

日南学園高校→筑波大学

【指導歴】

T.T彩たまジュニアチーム監督(2022年4月～2026年3月)

女子ホープスナショナルチームコーチ(2023年4月～2026年3月)

【熊本竜己 新コーチ コメント】

今シーズンT.T彩たまトップチームコーチに就任いたしました、熊本竜己です。

多くのファン、パートナー企業の皆様に愛されるこのチームに携われることを、心から誇りに思います。

これまでT.T彩たまや私自身を支えてくださった皆様の思いを背負い、プレーオフ優勝を目標に全力で挑みます。そして、岸川前監督、町田コーチ、水野監督から学んだ経験を活かし、チームを優勝へ導けるよう勝利と成長に貢献していきます。

熱いご声援をよろしくお願いいたします。

【町田進一郎 前コーチ コメント】

いつもT.T彩たまへの応援ありがとうございます。

この度、2シーズン務めさせていただいたコーチを退任することになりました。

この2シーズンで最も感じたことは、たくさんの方々がT.T彩たまの背中を押してくださっているということでした。

応援してくださる皆様、水野監督、選手達とTリーグ優勝を目指して全力で過ごした日々は私の特別な想い出です。このような経験をさせていただき本当にありがとうございました。

今後はT.T彩たまをより多くの方々に知っていただき、応援していただけるチームになるような活動をしていきます。皆様とまた会場でお会いできる日を楽しみにしております。

今後ともT.T彩たまへの応援よろしくお願いいたします。

【会社情報】

■会社名：T.T彩たま株式会社

■本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F

■練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4

■電話：048-814-1226

■活動内容 男子プロ卓球チーム「T.T彩たま」の運営

■ホームタウン埼玉県

■T.T彩たまについて

埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入した男子プロ卓球チームです。2024-2025シーズンには、チーム創設初のTリーグプレーオフ優勝を成し遂げました。卓球を通した地域貢献活動を実施し、「埼玉を卓球で盛り上げる」をモットーに活動しております。

■公式サイト https://tleague.jp/team/tt-saitama/