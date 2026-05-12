鍛治島彩のロックプロジェクトKAJIROCK 1stアルバム「KAJIROCK FIRST LIVE CINCERT」5月20日CD＆配信リリース決定！
アイドルグループ・アップアップガールズ（２）で活躍する鍛治島彩のロックプロジェクトKAJIROCKの１stアルバム「KAJIROCK FIRST LIVE CINCERT」が2026年５月20日に全国CD発売＆配信リリースが決定しました。
内容は2025年8月11日のデビューライブでの演奏を全曲収録。バックに頭脳警察の若手メンバー（G/澤竜次 B/宮田岳 Key/おおくぼけい Dr/樋口素之助 Sax/竹内理恵）が参加。最高の演奏で鍛治島をプッシュアップ！
5月13日にはアルバム収録曲「黙ってロックをやれって言ってんの！（cover）」を先行配信。そのライブ動画はyoutubeでは180.000PVを突破し大注目中です。
鍛治島彩の「歌いたい！」という初期衝動がROCKする１stアルバムだからこその熱気をお聞きください。
KAJIROCK FIRST LIVE CINCERT
写真・加冶屋圭斗 イラスト・タカスギコウ デザイン・福井遥香
CD発売開始５月20日
定価 2500円＋税（税込2750円）
製品番号 BPU-023
発売元 MAHLER'S PARLA／FABTONE
レーベル BRAINPOLICE UNION
全国CDショップにて発売&配信
５月20日の全曲配信はこちら
https://lnk.to/Zqgnvy
収録曲
1黙ってロックをやれって言ってんの ！（cover）
２CRAZY FOR YOU （cover）
３ざまみろスキャット
４遠回りして帰ろう （cover）
５幸運序曲
６光れ！涙！
７拝啓、少年よ（cover）
演奏メンバー
VO 鍛治島彩 G 澤竜次 B 宮田岳 Key おおくぼけい Dr 樋口素之助 Sax 竹内理恵
オリジナル曲「恋したキョンシー(ハート)君に夢中」LIVE MV配信中！
https://youtu.be/tEyVfXMvg1k?si=yQ-uAbQjNrS9p4PK
5月13日先行リリース、youtube180.000PV突破の「黙ってロックをやれって言ってんの！（cover）の動画
https://youtu.be/RS9L9Rib9CM?si=60H_LxI_pzhHcXmf
2026年9月5日には２ndワンマンライブも決定！
タイトル ９月５日 KAJI ROCK ２nd ワンマンライブ 「KAJIROCK IMPACT！」
前列中央・鍛治島彩 前列左・おおくぼけい 前列右・寺沢リョータ 後列左・樋口素之助 後列右・カワコウ
出演 KAJI ROCK
鍛治島彩 おおくぼけい 樋口素之助 寺沢リョータ カワコウ
日程 2026年 9月 5日（日）
18時00分開場 18時30分開演
場所 渋谷 La mama
〔 03-3464-0801 ／ 渋谷区道玄坂1-15-3プリメーラ道玄坂B1 〕
内容
2025年、アップアップガールズ（２）の鍛治島彩をボーカルにフューチャーし活動を開始したKAJI ROCK。
デビューライブ＆１stライブのYoutube動画が累計100万PVを突破！国内のみならず海外での評価が上がるで新メンバーと共にいよいよ真価を問われる２ndライブ開催！
今回もオリジナル新曲＆J-ROCKの神曲のカバーを引っさげて軽音学部を飛び出した様な新鮮さと最高レベルのメンバーが爆発する青春パンク！
一回りも二回りも成長したKAJIROCKをお楽しみください！
チケット販売
.ローソンチケット (５月23日 12:00より発売)
渋谷ラママ会場予約メール予約
lamama0123456789@gmail.com (5月23日 16:00より受付開始)
電話予約
03-3464-0801
主催：（株）マーラーズパーラー