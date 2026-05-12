集英社ゲームズ「BitSummit PUNCH」に出展！『シュレディンガーズ・コール』第3章の世界初試遊やタイトルラインナップノベルティ配布を実施！

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、2026年5月22日（金）から24日（日）まで開催を予定している「BitSummit PUNCH」に出展いたします。

ブースでは2026年5月28日発売予定の『シュレディンガーズ・コール』世界初試遊となる第3章が遊べるほか、様々なタイトルのノベルティ配布を実施いたします。

初公開『シュレディンガーズ・コール』第3章が遊べる！

今年のBitSummitは、5月28日発売予定のノベルアドベンチャー『シュレディンガーズ・コール』をメインとしたブースとなります。

ブースでは、初公開となる『シュレディンガーズ・コール』第3章をイベントで遊びやすくまとめたダイジェスト版を試遊することができます。

また、任天堂様のブースでも同じ内容をプレイいただける試遊を出展することが決定しました。（なお、本タイトルは Nintendo Switch(TM)で販売いたしますが、イベントでは Nintendo Switch 2でプレイいただきます。）

「BitSummit PUNCH」にお越しの際は、ぜひ集英社ゲームズブース（3F-A05）および任天堂様ブース（3F-A04）へお越しください。

■「BitSummit PUNCH」詳細

日時：2026年5月22日（金）～5月24日（日）各日10:00～17:00

会場：京都市勧業館みやこめっせ（集英社ゲームズ：3F-A05）

住所：〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1

サイト：https://bitsummit.org/

試遊やウィッシュリスト登録でノベルティプレゼント！

集英社ゲームズブースにて様々なタイトルのノベルティをプレゼント！

配布条件は以下の通りになります。

■『シュレディンガーズ・コール』（2026年5月28日発売予定）

＜ストアURL＞

Steam(R)：https://store.steampowered.com/app/2090390/Schrdingers_Call/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp(https://store.steampowered.com/app/2090390/Schrdingers_Call/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp)

＜ノベルティ配布条件（いずれか１つの実施でプレゼント）＞

・集英社ゲームズでの試遊

・マイニンテンドーストアほしいものリスト登録

・Steamウィッシュリスト登録

＜ノベルティ＞

ハムレットと一緒！カチューシャ

※任天堂様ブースでは配布しておりません。予めご了承ください。

■『Chronoscript: The Endless End』（2026年発売予定）

＜ストアURL＞

・PlayStation(TM)Store：https://store.playstation.com/concept/10016840

・Steam：https://store.steampowered.com/app/4018380/Chronoscript_The_Endless_End/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp(https://store.steampowered.com/app/4018380/Chronoscript_The_Endless_End/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp)

＜ノベルティ配布条件（いずれか１つの実施でプレゼント）＞

・PlayStation Store欲しいリスト登録

・Steamウィッシュリスト登録

＜ノベルティ＞

"編集者"4ポーズランダムステッカー

■『BAKUDO』（発売日未定）

＜ストアURL＞

・Steam：https://store.steampowered.com/app/2275860/BAKUDO/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp(https://store.steampowered.com/app/2275860/BAKUDO/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp)

＜ノベルティ配布条件＞

・Steamウィッシュリスト登録

＜ノベルティ＞

オリジナルキャラヨーヨーボール

■『UN:Me』（2026年発売予定）

＜ストアURL＞

・Steam：https://store.steampowered.com/app/4167200/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp(https://store.steampowered.com/app/4167200/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp)

＜ノベルティ配布条件＞

・Steamウィッシュリスト登録

＜ノベルティ＞

なりきりナースうちわ

■『こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～』（発売日未定）

＜ストアURL＞

・PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10018711

・Steam：https://store.steampowered.com/app/4201590/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp(https://store.steampowered.com/app/4201590/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp)

＜ノベルティ配布条件（いずれか１つの実施でプレゼント）＞

・PlayStation Store欲しいリスト登録

・Steamウィッシュリスト登録

＜ノベルティ＞

特ダネ満載！「スポーツカメアリ」

※各ノベルティは配布数に上限がございます。早期配布終了の可能性がございますのでご了承ください。

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※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

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