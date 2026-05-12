講師・コンサル向けに「集客できる力」を体系化した動画学習サービス「SeminarBase Academy」を提供開始

株式会社エックスラボ

成果につながるマーケティング支援を行う株式会社エックスラボ（本社：大阪市北区、代表取締役：藤 勝行、以下「当社」）は、2026年5月11日に、講師・コンサルタント向けにマーケティングおよび生成AIを体系的に学べるオンデマンド動画学習サービス「SeminarBase Academy（セミナーベース アカデミー）」の提供を開始しました。

背景

自身の専門知識を武器にするコンサルタントやコーチにとって、SNSやWeb広告、ウェビナーなどオンラインを活用した情報発信・集客は不可欠となっています。一方で、施策を実行しているにもかかわらず、「思うように成果が出ない」という課題も多く見られます。

その要因の一つが、マーケティング全体を体系的に理解し、施策を横断して設計・運用する力の不足です。個別の施策を積み重ねても、基礎的なフレームワークや施策間のつながりへの理解が不十分な場合、成果につながりにくくなります。

当社はウェビナーマーケティング支援の現場を通じて、こうした「施策の前提となる力」の重要性を実感してきました。そこで、マーケティングの基礎から生成AI活用までを体系的に学べる動画学習サービス「SeminarBase Academy」の提供を開始しました。

「SeminarBase Academy」の特長

１. 1,000本超の動画から「今、必要な学び」を最適化

「デジタルマーケティング」から「最新生成AIの活用」までを網羅。マーケティングに必要な知識を凝縮したコンテンツの中から、利用者の課題や目的に合わせ、AIを活用した個別カリキュラムを提案します。「何から学べばよいか分からない」という eラーニング特有の課題を解消し、最短ルートでのスキル習得を支援します。



２. 「視聴して終わり」にしない、アウトプット重視の設計

学んだ内容を定着させるための「テスト演習機能」や、受講生同士が交流できる「定期勉強会（オンライン・リアル）」をセットで提供します。知識を「知っている」レベルから「実務で使いこなせる」レベルへと引き上げます。



３. 「誰が・どこまで学んだか」を可視化

本サービスは、個人利用だけでなく、チーム・組織単位での導入にも対応しています。管理者画面では、メンバーごとの視聴履歴・テスト結果・学習進捗を一覧で確認が可能です。

「誰が理解できているか分からない」といった社内教育の課題解決を支援し、チーム全体のマーケティング・AI活用スキルの底上げにつなげます。

想定ユーザー

「SeminarBase Academy」について

- 属人的な紹介営業から脱却し、ウェビナー等で安定的に新規リードを獲得する仕組みをつくりたい方。- 自身の講座の付加価値を高めるため、最新のマーケティング理論やAI活用術を体系的に習得したい方。- 集客やコンテンツ制作の時間をAIで効率化し、本業である「クライアントへの価値提供」に集中したい方。【サービス概要】

名称：SeminarBase Academy（セミナーベースアカデミー）

サービス形式：オンデマンド動画学習（テスト・視聴管理・チーム管理機能搭載）

動画本数：1,041本（毎月1～10本追加予定）

学習領域（全10カテゴリ）：

・マーケティングプロセス・フレームワーク／リサーチ・統計・テスト

・認知・集客／成約率とLTV最大化／ECモール

・生成AI／デジタル用語・仕組み・概念／ビジネスモデルとトレンド

・解析／施策推進・DX

提供開始日：2026年5月11日（月）

利用期間：半年間（1アカウント）

＜ご提供プラン＞

プラン１.（学習特化プラン）

・SeminarBase Academy フルアクセス

・AIスキル機能（契約期間中のモデルアップデートに対応）

・受講生コミュニティへの参加



プラン２.（実務支援付きプラン） ※プラン１.の全内容に加え

・セミナー用スライド制作

・セミナー集客ライティング

・セミナー集客メインビジュアル制作

・個別コンサルティング

・集客広告運用支援

※料金については助成制度の活用により、費用負担を軽減できる場合があります。詳しくは個別にご相談ください。

＜特別キャンペーン＞

5月中の商談特典として、貴社専用の「セミナー企画書」をご用意します。

＜お問い合わせ・無料相談（担当：中山）＞

https://customer.seminarbase.com/meetings/nakayama12

ウェビナー運用業務をワンストップで管理する「WebinarBase」とは

ウェビナー開催には、LP作成、申込管理、リマインド、アンケート回収、そしてフォローアップなど、多岐にわたる実務が発生します。これらの煩雑な業務を一元管理し、担当者の運営負荷を大幅に軽減しながら、施策の成果を最大化させるのが「WebinarBase」です。複数の外部ツールを使い分ける必要がなくなり、コスト削減と人的ミスの防止を同時に実現します。

さらに、WebinarBaseは単なるツールの提供にとどまりません。企画の立ち上げから実際の成果創出までを一気通貫で支援する「総合型ウェビナー運用サービス」をあわせて展開しています。「何から手をつければいいか分からない」「導入しただけで成果に繋がらなかった」という課題に対し、独自のノウハウに基づく3ヶ月間の伴走支援を実施。運用代行を組み合わせることで、「再現性のあるリード獲得の勝ちパターン」を構築することをゴールとしています。

WebinarBaseサイト：https://webinarbase.online/

エックスラボについて

＜WebinarBaseの管理画面＞

エックスラボは、企業や組織が届けたい情報を、「成果」につなげるための仕組みを提供するマーケティングカンパニーです。広告運用で培った成果創出の知見をもとに、ウェビナーを起点とした自社プロダクト「WebinarBase（ウェビナーベース）」やポータルサイト「SeminarBase（セミナーベース）」を展開。単なる情報発信や集客支援にとどまらず、設計・運用・改善までを一体で担い、人の意思決定や行動変容が自然に生まれる状態をつくります。企業の挑戦に伴走し、成果と成長の再現性を高めることを目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社エックスラボ

代表者：代表取締役 藤 勝行

本社：大阪市北区豊崎2-7-9 豊崎いずみビル4F

設立：2012年12月7日

資本金：1億5,950万円（資本準備金含む）

事業内容：BtoB企業向けデジタルマーケティング支援事業、セミナー・ウェビナー運用を効率化・自動化する「セミナーDX(R)」事業

コーポレートサイトサイト：https://xlab.co.jp/

WebinarBaseサイト：https://webinarbase.online/

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社エックスラボ

お問い合わせ・無料相談（担当：中山）：https://customer.seminarbase.com/meetings/nakayama12