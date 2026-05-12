サーモスのアパレル小物ブランド「＆ONDO（アンドオンド）」、春夏アイテムを体感できる「＆ONDO 体感POP UP EVENT」を期間限定開催

サーモス株式会社

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：片岡 有二）は、アパレル小物ブランド「＆ONDO（アンドオンド）」の春夏アイテムを体感いただける、ポップアップイベント「＆ONDO 体感POP UP EVENT」を渋谷モディ1階 カレンダリウムにて、2026年5月27日（水）～31日（日）までの期間限定で開催します。

◆サーモスの「心地よさ」を体感できるイベント

サーモスは真空断熱技術を通じて「温かさ」「冷たさ」といった“温度の心地よさ”を提供しています。さらに“温度によるセルフケア”をコンセプトにしたアパレル小物ブランド「＆ONDO」を展開しています。

本イベントでは、初の春夏アイテムとして2026年に登場した日傘や帽子、ドライソックスなどを実際に手に取っていただけるほか、製品の展示および販売を行います。会場には「体感BOX」を設置し、日傘の遮熱性の効果を実際に体感いただけます。

また、会場にて体感いただいた様子をSNSに投稿すると、カプセルトイを回すことができるSNSキャンペーンも実施予定です。ぜひこの機会に、年々厳しさを増す暑さの中でもより「心地よい温度」で過ごすためのアイテムを体感ください。

◆イベント概要

◆&ONDO（アンドオンド）2026年春夏新製品を販売

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53758/table/311_1_ee675b0aa648a4d369c73de406f78c86.jpg?v=202605120251 ]

会場では、日傘や帽子、ドライソックスなどの&ONDO 2026年春夏新製品を展示、あわせて販売も行います。

※お支払いはキャッシュレス決済のみになります。

＜販売製品（一部）＞※販売製品については数量に限りがございます。

◆会場に遮熱効果を体感できる「体感BOX」を設置し、来場者限定のSNSキャンペーンも実施

『COOL遮熱 日傘（SG-C601F）』『COOL遮熱 キャップ（SG-C604F）』『締め付けないドライソックス クルー丈（SL-C601G）』

会場には「体感BOX」を設置し、『COOL遮熱 日傘（SG-C601F/SG-C602F）』の遮熱効果を実際に体感いただけるコンテンツもご用意します。また、会場にて体感いただいた様子をSNSに投稿していただくと、カプセルトイを回すことができるSNSキャンペーンも実施予定です。

※景品などのSNSキャンペーンの詳細は、後日公開予定です。

■2026年春夏アイテム（展示・販売製品）

◇『COOL遮熱 日傘（SG-C601F/SG-C602F）』～日差しによる温度上昇を抑える～COOL遮熱 日傘（SG-C601F）高遮熱タイプCOOL遮熱 日傘（SG-C602F）軽量タイプ

『COOL遮熱 日傘』（2種）は、遮熱・遮光・UVカット・近赤外線カットといった夏を快適に過ごす機能を備え、晴雨兼用で使用可能な日傘です。遮熱性能を重視した高遮熱タイプ（SG-C601F）と、携帯性を重視した軽量タイプ（SG-C602F）の2タイプを展開。用途やライフスタイルに応じてお選びいただけます。

高遮熱タイプの『COOL遮熱 日傘（SG-C601F）』は、全カラーで遮熱率60％以上、遮光率100％、UVカット率100％（UPF50＋）、近赤外線カット率99.9％以上を実現した日傘です。

軽量タイプの『COOL遮熱 日傘（SG-C602F）』は、日常的な持ち運びやすさを重視した日傘です。全カラーで遮熱率40％以上、遮光率100％、UVカット率100％（UPF50＋）、近赤外線カット率99.9％以上。高い機能性はそのままに、約210gという軽さを実現。

◇『COOL遮熱 ハット（SG-C603F）/キャップ（SG-C604F）』～日光の熱から頭を守る～COOL遮熱 ハット（SG-C603F）COOL遮熱 キャップ（SG-C604F）

『COOL遮熱 ハット（SG-C603F）』、『COOL遮熱 キャップ（SG-C604F）』は、全カラーで遮熱率45％以上、遮光率100％、UVカット率100％（UPF50＋）、近赤外線カット率99.9％以上の高い性能を備えています。日常使いからレジャーシーンまで幅広く活躍します。

◇『締め付けないドライソックス クルー丈（SL-C601G/SL-C601B）』～吸水・速乾加工でサラッとした履き心地～

『締め付けないドライソックス クルー丈（SL-C601G/SL-C601B）』は、ドライなタッチ感が特長の空紡糸を使用し、夏場でも快適に着用できる靴下です。吸水性・速乾性にも優れ、履いている間もサラッとしたドライな履き心地が続きます。22～24cmと25～27cmの2サイズ展開でご用意しています。

締め付けないドライソックス クルー丈（SL-C601G）・（SL-C601B）

■魔法びんメーカー、サーモスが展開するアパレル小物ブランド「＆ONDO」

魔法びんのパイオニアである当社は、真空断熱技術を通じて「温かさ」「冷たさ」といった“温度の心地よさ”を提供してきました。飲食シーンを超え、生活の中で感じる「冷え」に着目し、さらなる心地よさを届けるため、アパレル小物ブランド「＆ONDO」を2024年9月に立ち上げました。

“温度によるセルフケア”をコンセプトに、サーモス独自の技術と発想を活かし、肌に触れる心地よさや温かさを追求したルームソックスやネックウォーマーなどを展開。発売以降、多くのお客様にご好評をいただいております。

2026年には「涼しさ」を提供する日傘・帽子など、初の春夏アイテムを展開。「＆ONDO」の製品で、“温度によるセルフケア”を軸に、日常の中に「心地よさ」をお届けします。

▼＆ONDO公式Webページ

https://www.shopthermos.jp/shop/brand/andondo_ss/

【サーモスブランド】

1904年、ドイツで誕生。世界で初めてガラス製魔法びんを製品化し、1978年には日本の技術力をもって世界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を生み出した、世界最大の魔法びんブランドです。魔法びんのパイオニアとして世界120ヵ国以上で愛される存在です。

https://www.thermos.jp/company/history/

【サーモス株式会社】

サーモス株式会社は、魔法びんのグローバル企業として、ステンレス製魔法びん構造のケータイマグやタンブラー、スープジャーの他、フライパンなどの調理器具といった幅広いラインアップを展開。断熱技術をはじめとしたさまざまな技術と創造力で、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案しています。

https://www.thermos.jp/

※サーモス株式会社は、日本酸素ホールディングスグループの一員です。