【トークイベント開催決定！】5月29日（金）『ビッグ・リボウスキ』 ＜2週間限定＞全国上映 公開初日！池袋HUMAXシネマズにて 映画ライターISOさんによるトークイベント開催！

株式会社つみき(C) 1998 Universal Studios. All Rights Reserved.

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks（フィルマークス）のリバイバル上映プロジェクトにて、2026年5月29日（金）より2週間限定で全国リバイバル上映することが決定した『ビッグ・リボウスキ』。

この度、リトルプレス「90’s MOVIE BOOK」で『ビッグ・リボウスキ』について寄稿された映画ライターのISOさんをお迎えして、公開初日となる5月29日（金）池袋HUMAXシネマズにて『ビッグ・リボウスキ』トークイベント付き上映の開催が決定いたしました！

リトルプレス「90’s MOVIE BOOK」では、ISOさんによる『ビッグ・リボウスキ』特集コラム「デュードは今もどこかで生き続ける--伝説的カルト映画『ビッグ・リボウスキ』」を寄稿いただいております。

次々と現れる風変わりでクセのある登場人物たちと、予期せぬ方向へ転がっていく騒動の数々。奇妙な出来事が重なって物語がゆるやかに逸脱していくストーリー。どこか間の抜けた不条理な犯罪劇が人間の滑稽さを浮かび上がらせる、ユーモアに満ち溢れた傑作です。『ビッグ・リボウスキ』がISOさんによってどのような視点で語られるか、ぜひお楽しみに。皆様のご来場を心よりお待ちしております！

なお、本企画ではオリジナルの入場者特典の配布を実施予定です。

【登壇者プロフィール（敬称略）】

ISO （映画ライター）

奈良県生まれのライター。主に映画のインタビューや批評を執筆しており、劇場プログラムやWEB・雑誌メディアなど様々な媒体に寄稿。旅行や音楽コラムも執筆するほか、トークイベントやラジオにも出演するなど活動は多岐にわたる。

MC：渡辺順也（Filmarks）

Filmarksプロデューサー。現在は、映画館でのリバイバル上映企画をプロデュース。スタジオジブリ「海がきこえる」、「かもめ食堂」20周年、90年代の名作シリーズ「Filmarks90’s」（フィルマークス ナインティーズ）として「トレインスポッティング」30周年など、邦画・洋画・アニメの名作を全国の映画館で上映することを日々企画中。本イベントでは進行役として登壇。

【『ビッグ・リボウスキ』トークイベント付き上映】

■上映作品

『ビッグ・リボウスキ』

■日時

2026年5月29日（金）19：00の回上映後

■チケット価格

1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

■劇場

池袋HUMAXシネマズ

（東京都豊島区東池袋１丁目２２－１０ ヒューマックスパビリオン 池袋サンシャイン60通り 6F・8F・B2F）

■登壇者（敬称略）

ISO（※敬称略）

※登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■チケット販売

劇場窓口、劇場インターネット販売（https://humax-cinema.co.jp/ikebukuro/）

販売スケジュールは以下よりご確認ください。

https://humax-cinema.co.jp/ticket/

≪注意事項≫

・登壇者および舞台挨拶の予定は、都合により予告なく急遽変更になる場合がございます。

・途中入退場はお断りさせて頂きますので、予めご了承ください。

・お客様同士のトラブルには、主催者および会場は一切責任を負いかねます。

・場内でのカメラ(携帯電話含む)やビデオによる撮影、録音等は固くお断りいたします。

・緊急事態等に伴う主催者側判断による中止の場合を除き、ご購入者様によるいかなる事情が生じましても、ご購入・お引換後のチケットの変更や払い戻しはできません。

・主催者の判断により、舞台挨拶の開催中止や、登壇者などの内容が予告なく変更になる場合がございます。その場合の交通費や宿泊費等の補償はございません。また、映画上映が行われる場合はチケットの変更や払い戻しもできませんので、予めご了承ください。

・劇場周辺での出待ち・入待ちにつきましては、近隣のご迷惑となりますので、固くお断りいたします。

・登壇ゲスト等へのプレゼントやお手紙、お花や差し入れなどはお受け取り出来ません。予めご了承ください。

【『ビッグ・リボウスキ』予告編】

https://youtu.be/X8MBx2EjOWA(https://youtu.be/X8MBx2EjOWA)

【『ビッグ・リボウスキ』公開情報】

『ビッグ・リボウスキ』

公開日：2026年5月29日（金）より2週間限定上映

公開劇場：全国64館（公開劇場は順次追加予定です）

料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

レイティング：G

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：Filmarks

【『ビッグ・リボウスキ』公開劇場】

【追加劇場】

［東京］アップリンク吉祥寺

【劇場一覧】

［北海道］イオンシネマ小樽（6/5～）、札幌シネマフロンティア

［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷

［茨城］イオンシネマ守谷、MOVIXつくば

［栃木］MOVIX宇都宮

［群馬］イオンシネマ太田

［埼玉］川越スカラ座（5/30～）、イオンシネマ春日部、シネプレックス幸手、MOVIXさいたま、MOVIX川口

［千葉］キネマ旬報シアター（5/30～）

［東京都］新文芸坐（6/26～）、キネカ大森、Stranger、イオンシネマ板橋、イオンシネマ多摩センター、新宿ピカデリー、MOVIX亀有、伊那旭座、池袋HUMAXシネマズ、アップリンク吉祥寺

［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ座間（6/5～）、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、MOVIX橋本、ムービル、109シネマズ川崎

［富山］ほとり座（5/30～）

［山梨］CineYama

［静岡］静岡シネ・ギャラリー

［愛知］センチュリーシネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ名古屋茶屋、イオンシネマ常滑、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドスクエア シネマ

［京都］出町座、オンシネマ京都桂川、MOVIX京都

［大阪］テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木（6/5～）、イオンシネマ四條畷（6/5～）、なんばパークスシネマ、MOVIX八尾

［兵庫］洲本オリオン（6/12～）、元町映画館（5/30～）、塚口サンサン劇場、イオンシネマ加古川

［広島］サロンシネマ、シネマ尾道（5/30～）

［山口］MOVIX周南

［香川］イオンシネマ宇多津（6/5～）

［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド

［佐賀］シアター・シエマ

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］大分シネマ5（5/30～）

［宮崎］宮崎キネマ館

［沖縄］シネマプラザハウス1954

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます。

【『ビッグ・リボウスキ』作品情報】

(C) 1998 Universal Studios. All Rights Reserved.

1998年／アメリカ／117分

https://filmarks.com/movies/1236

監督：ジョエル・コーエン

脚本：イーサン・コーエン、ジョエル・コーエン



出演者：

ジェフ・ブリッジス、ジョン・グッドマン、スティーヴ・ブシェミ、デヴィッド・ハドルストン、ジュリアン・ムーア、フィリップ・シーモア・ホフマン、ピーター・ストーメア、ジョン・タトゥーロ、サム・エリオット

＜あらすじ＞

いまだ70年代のヒッピー生活を引きずる中年独身男・デュードは、ある晩、女房の借金を返せとチンピラに襲われる。どうやらチンピラは同姓同名の大富豪と間違えたようだ。怒りが収まらないデュードは仲間と共に大富豪の元に押し掛けるのだが…。

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

【Filmarksリバイバル上映】

X：https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

Instagram：https://www.instagram.com/filmarks_revival/（@filmarks_revival）

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/