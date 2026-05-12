「あかしっくぷろだくしょん」新作グッズが登場！“ドレス衣装”がテーマの描き下ろしイラストは必見!!

株式会社Ａ３

「あかしっくぷろだくしょん」の2周年を記念した新作グッズが登場！ 通販サイト「eeo Store online」にて発売中のほか、本日5月12日(火)からeeo Store 池袋本店での店頭販売もスタートしました。

新作グッズには公式イラストに加えて、“ドレス衣装”がテーマの描き下ろしイラストを使用。きらびやかな衣装をまとったメンバーたちと一緒に、2周年をお祝いできるグッズをすべてご紹介！

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eeo Store onlineへ

https://eeo.today/store/101/title/7717?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1125(https://eeo.today/store/101/title/7717?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1125)

グッズ販売情報

通販：2026年4月3日(金)～

店頭：2026年5月12日(火)～

販売場所：eeo Store 池袋本店

eeo Store online(https://eeo.today/store/101/title/7717?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1125)

【グッズ一覧】

・アクリルぷちスタンド（公式イラスト：全6種）※ブラインド

・アクリルカード（公式イラスト：全12種／描き下ろしイラスト：5種）※ブラインド

・缶バッジ（描き下ろしイラスト：全10種）※ブラインド

・アクリルキーホルダー（公式イラスト：全12種／描き下ろしイラスト：5種）※ブラインド

・アクリルスタンド（公式イラスト：全12種／描き下ろしイラスト：5種）

・キャラクリアケース（描き下ろしイラスト：全1種）

※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、BOX内の全種がゲットできるコンプリートセットをご用意しています。

アクリルぷちスタンド（公式イラスト：全6種）※ブラインド

■価格：[単品]1,540円（税込）／[コンプリートセット]9,240円（税込）

大きさ7cm×7cm以内と、スッキリとしたサイズのアクリルスタンド。お部屋のほか、職場のデスク周りなどに飾ってみるのもおすすめ♪

アクリルカード（公式イラスト：全12種／描き下ろしイラスト：5種）※ブラインド

■価格：[単品]990円（税込） [コンプリートセット]公式イラスト：11,880円（税込）／描き下ろしイラスト：4,950円（税込）

しっかりとした厚みがあり、そのままラックなどに飾れるアクリルカード。約7cm×9cmとカバンなどにもしまいやすいので、一緒にお出かけするのも◎

缶バッジ（描き下ろしイラスト：全10種）※ブラインド

■価格：[単品]660円（税込）／[コンプリートセット]6,600円（税込）

メンバーたちの可愛い表情が見やすい、大きさ約5.7cmの缶バッジです！

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アクリルキーホルダー（公式イラスト：全12種／描き下ろしイラスト：5種）※ブラインド

■価格：

[単品]公式イラスト：1,320円（税込）／描き下ろしイラスト：1,540円（税込）

[コンプリートセット]公式イラスト：15,840円（税込）／描き下ろしイラスト：7,700円（税込）

アクリルキーホルダーは、大きさ6.5cm×6.5cm以内。カバンやカギなどにつけるのはもちろん、コレクションとしてお部屋に飾るのにもぴったり♪

アクリルスタンド（公式イラスト：全12種／描き下ろしイラスト：5種）

※画像は一例です。

■価格：各2,640円（税込）

縦横最大15cmのアクリルスタンド。「あかしっくぷろだくしょん」とのこれまでの思い出を振り返りつつ、ドレス衣装に着替えたメンバーたちと2周年を盛大にお祝いしましょう！

キャラクリアケース（描き下ろしイラスト：全1種）

■価格：1,100円（税込）

A5サイズ（約15cm×21cm）以内の用紙がしまえる硬質クリアケース。ポストカードの保管や、イベントのチケットを持ち歩くためのチケットホルダーとして役立ちます！

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(C)あかしっくぷろだくしょん

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus