「あかしっくぷろだくしょん」新作グッズが登場！“ドレス衣装”がテーマの描き下ろしイラストは必見!!
「あかしっくぷろだくしょん」の2周年を記念した新作グッズが登場！ 通販サイト「eeo Store online」にて発売中のほか、本日5月12日(火)からeeo Store 池袋本店での店頭販売もスタートしました。
新作グッズには公式イラストに加えて、“ドレス衣装”がテーマの描き下ろしイラストを使用。きらびやかな衣装をまとったメンバーたちと一緒に、2周年をお祝いできるグッズをすべてご紹介！
▼ご注文はこちらから▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/7717?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1125(https://eeo.today/store/101/title/7717?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1125)
グッズ販売情報
通販：2026年4月3日(金)～
店頭：2026年5月12日(火)～
販売場所：eeo Store 池袋本店
eeo Store online(https://eeo.today/store/101/title/7717?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1125)
【グッズ一覧】
・アクリルぷちスタンド（公式イラスト：全6種）※ブラインド
・アクリルカード（公式イラスト：全12種／描き下ろしイラスト：5種）※ブラインド
・缶バッジ（描き下ろしイラスト：全10種）※ブラインド
・アクリルキーホルダー（公式イラスト：全12種／描き下ろしイラスト：5種）※ブラインド
・アクリルスタンド（公式イラスト：全12種／描き下ろしイラスト：5種）
・キャラクリアケース（描き下ろしイラスト：全1種）
※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、BOX内の全種がゲットできるコンプリートセットをご用意しています。
アクリルぷちスタンド（公式イラスト：全6種）※ブラインド
■価格：[単品]1,540円（税込）／[コンプリートセット]9,240円（税込）
大きさ7cm×7cm以内と、スッキリとしたサイズのアクリルスタンド。お部屋のほか、職場のデスク周りなどに飾ってみるのもおすすめ♪
アクリルカード（公式イラスト：全12種／描き下ろしイラスト：5種）※ブラインド
■価格：[単品]990円（税込） [コンプリートセット]公式イラスト：11,880円（税込）／描き下ろしイラスト：4,950円（税込）
しっかりとした厚みがあり、そのままラックなどに飾れるアクリルカード。約7cm×9cmとカバンなどにもしまいやすいので、一緒にお出かけするのも◎
缶バッジ（描き下ろしイラスト：全10種）※ブラインド
■価格：[単品]660円（税込）／[コンプリートセット]6,600円（税込）
メンバーたちの可愛い表情が見やすい、大きさ約5.7cmの缶バッジです！
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アクリルキーホルダー（公式イラスト：全12種／描き下ろしイラスト：5種）※ブラインド
■価格：
[単品]公式イラスト：1,320円（税込）／描き下ろしイラスト：1,540円（税込）
[コンプリートセット]公式イラスト：15,840円（税込）／描き下ろしイラスト：7,700円（税込）
アクリルキーホルダーは、大きさ6.5cm×6.5cm以内。カバンやカギなどにつけるのはもちろん、コレクションとしてお部屋に飾るのにもぴったり♪
アクリルスタンド（公式イラスト：全12種／描き下ろしイラスト：5種）
※画像は一例です。
■価格：各2,640円（税込）
縦横最大15cmのアクリルスタンド。「あかしっくぷろだくしょん」とのこれまでの思い出を振り返りつつ、ドレス衣装に着替えたメンバーたちと2周年を盛大にお祝いしましょう！
キャラクリアケース（描き下ろしイラスト：全1種）
■価格：1,100円（税込）
A5サイズ（約15cm×21cm）以内の用紙がしまえる硬質クリアケース。ポストカードの保管や、イベントのチケットを持ち歩くためのチケットホルダーとして役立ちます！
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(C)あかしっくぷろだくしょん
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
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eeo Stage：https://eeo.today/stage/
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