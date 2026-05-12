『atmos × Bob Marley』　Spring & Summer 2026 Collection

Foot Locker atmos Japan合同会社

「atmos」と「Bob Marley」のコラボレーションアパレルが今シーズンも登場いたします。音楽とストリートカルチャーが融合した、本コラボレーション待望の第三弾です。

本コレクションでは、「BOB MARLEY」がサッカーシーンで着用していた象徴的な“M”ロゴをデザインに落とし込み、1976年にリリースされ、今年50周年を迎える名盤『Rastaman Vibration』ともフックアップ。

さらに、1959年に設立されたジャマイカ発のレーベル「Island Records」のロゴをフィーチャーし、音楽とカルチャーのルーツを色濃く反映しています。

ラインナップには、『Exodus』『PUNKY REGGAE PARTY』をモチーフにしたフォトTシャツをはじめ、バンダナや扇子などのアクセサリーも展開。

また、DJ／セレクターから高い支持を集める「Dr. Suzuki」とのコラボレーションによるスリップマットもラインナップし、レコードカルチャーにもアプローチしています。

ラスタカラーやジャマイカンフラッグを大胆に落とし込み、シーズンを象徴する力強いメッセージを表現。レゲエスピリットを纏ったコレクションに仕上がっています。

【PRODUCT】

BOB MARLEY "Foot Ball" T-shirt / No: MABSU-TS070 / Price: 8,250円（税込) / Size: S - 3XL / Col: WHT,BLK,PNKBOB MARLEY "Exodus" T-shirt / No: MABSU-TS071 / Price: 8,250円（税込) / Size: S - 3XL / Col: WHT,BLK,BRWBOB MARLEY "BABYLON BY BUS" T-shirt / No: MABSU-TS072 / Price: 8,250円（税込) / Size: S - 3XL / Col: WHT,BLK,BRWBOB MARLEY Rasta Colors Border T-shirt / No: MABSU-TS073 / Price: 9,900円（税込) / Size: S - 2XL / Col: MULTIBOB MARLEY Jacquard Border Knit Polo / No: MABSU-KN074 / Price: 13,200円（税込) / Size: M - 2XL / Col: GRN,ORGBOB MARLEY Camo Short Pants / No: MABSU-SP070 / Price: 15,400円（税込) / Size: S - XL / Col: RASTA,JAMAICABOB MARLEY Stripe Socks / No: MABSU-SO070 / Price: 1,980円（税込) / Size: 25.0cm-27.0cm,27.0cm-29.0cm / Col: BLK,GRNBOB MARLEY Border Socks / No: MABSU-SO071 / Price: 1,980円（税込) / Size: 25.0cm-27.0cm,27.0cm-29.0cm / Col: RED,BLKBOB MARLEY "Foot Ball" Bandana / No: MABSU-AC070 / Price: 3,960円（税込) / Size: ONE / Col: BLK,REDBOB MARLEY "PUNKY REGGAE PARTY" Bandana / No: MABSU-AC071 / Price: 3,960円（税込) / Size: ONE / Col: GRN,YELBOB MARLEY "PUNKY REGGAE PARTY" 扇子 / No: MABSU-AC072 / Price: 16,500円（税込) / Size: ONE / Col: REDBOB MARLEY Dr.Suzuki Slipmats / No: MABSU-AC073 / Price: 4,950円（税込) / Size: ONE / Col: RASTA,BLK

Release: 2026年5月23日(土) 発売予定

展開店舗：atmos URAHARA,atmos各店

atmosオンラインショップ

【予約販売詳細】

2026年5月16日(土)11時00分 - 5月22日(金)23時59分

https://www.atmos-tokyo.com/lp/bob-marley-atmos(https://www.atmos-tokyo.com/lp/bob-marley-atmos)

さらに、大阪の老舗サウンドシステム「JAH WORKS」に所属し、国内外で活躍するセレクターOGA氏を起用。ジャマイカにてレコーディングされたプロモーションムービーのサウンドにも注目です。

ストリートカルチャーを世界へ発信し続ける「atmos」と、時代を超えて影響を与え続ける「BOB MARLEY」。双方が持つカルチャーとメッセージが交差することで、音楽とファッションを横断する特別なコレクションが完成いたしました。

本コレクションは、2026年5月16日(土)よりatmosオンラインショップにて予約販売開始、5月23日(土)よりatmos各店舗にて発売予定。

また、今回の発売を記念し、「atmos URAHARA」店にてPOP-UPの開催も決定。期間中はDJによるパフォーマンスも実施し、音楽とストリートカルチャーが交差する特別な空間をご用意しております。

【POP-UP詳細】

期間：2026年5月23日(土) - 5月24日(日)

場所：atmos URAHARA / 東京都渋谷区神宮前4-31-2 1階(https://www.atmos-tokyo.com/shop/store/shoplist/77)

https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com)

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。