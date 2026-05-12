【期間限定】空中庭園展望台40階・室内展望台の丸窓が藤とアジサイをモチーフにした初夏の装飾に

積水ハウス梅田オペレーション株式会社

梅田スカイビル・空中庭園展望台では、2026年5月8日(金)から6月30日(火)までの期間限定で、40階・室内展望台にある「丸窓」が、藤の花とアジサイをモチーフにした初夏仕様に！



やさしい色合いの装飾に包まれながら、大阪の街並みを一望できる、季節感あふれる空間をお楽しみいただけます。

藤の花とアジサイをモチーフにした、40階・室内展望台の丸窓装飾。都会の景色と季節感が調和する、期間限定フォトスポット。

藤とアジサイが彩る、初夏ならではの空間演出

空中庭園展望台40階・室内展望台に設けられた丸窓は、訪れる方々に人気のフォトスポット。

今回の窓装飾では、初夏から梅雨にかけて親しまれる藤の花とアジサイをモチーフにした装飾花材を使用。

初夏から雨の季節へと移ろう日本ならではの季節感を表現しました。

藤の花がやさしく垂れ下がる窓上部の装飾と、足元を彩るアジサイの花々が、丸窓を囲むように配置され、まるで花に包まれた額縁のような空間を演出します。

淡い紫やブルー、ピンクを基調とした色合いが、展望台に射し込むやわらかな光と調和し、都会にいながらも自然の季節感を感じられる演出となっています。

いつ訪れても美しい、快適な屋内フォトスポット

室内展望台ならではの快適な空間で、天候を気にせず季節感あふれる装飾をお楽しみいただけます。

暑さや雨の日でもゆったりと過ごせるため、撮影や鑑賞にも最適です。

丸窓の向こうに広がる大阪の街並みと、藤やアジサイをモチーフにした装飾が織りなす風景は、この時期だけの特別なフォトシーンを演出します。

実施概要

期間：2026年5月8日(金)～6月30日(火)予定

場所：梅田スカイビル 空中庭園展望台 40階 室内展望台

内容：藤の花とアジサイをモチーフにした丸窓の期間限定装飾

料金：空中庭園展望台入場料のみでご覧いただけます(大人2,000円/4歳～小学生500円)

梅田スカイビル

梅田スカイビルは、2棟のビルを屋上を含む上層部「空中庭園」で繋げる独特のフォルムをした世界初の連結超高層建築。

シースルーの空中エスカレーター

都会と自然が共生し、四季折々の風景に出会えるランドスケープの中にそびえたつ梅田スカイビルは、2008年、サグラダ・ファミリアやパルテノン神殿など歴史的建造物と並び、世界の建築トップ20にランクイン。英紙『THE TIMES』に掲載されたことから海外でも話題に。

空中庭園展望台 屋上展望フロア「ルミ・スカイ・ウォーク」

地上173ｍ、風を感じられる開放的な空中庭園展望台からは360度のダイナミックな景色を望むことができ、明石海峡大橋に沈む夕陽や煌めく高層ビル群の夜景など、時間帯ごとに異なる情景が楽しめるのも魅力です。

梅田スカイビル 空中庭園展望台

◆営業時間／9:30～22:30（最終入場22:00）

◆料金／大人2,000円・4歳～小学生500円

事前WEB予約でチケット代がお得に！ :https://www.asoview.com/channel/tickets/J1uJNuIbLa/