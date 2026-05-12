【注目】「第37回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞」受賞者 決定！今をときめく豪華な受賞者が会場に。

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、

7月4日[土] 14:00より東京ビッグサイト 会議棟1階 レセプションホールにて

「第37回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞 表彰式」を開催いたします。

過去１年間を通じて「各世代で最も輝いている人」「宝石の似合う人」を

世代別・部門別に選考し表彰する「第37回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞」の

受賞者が決定いたしました。

本表彰式は「TOKYO JEWELRY FES ’26 Summer」のイベントとして開催されます。

表彰式への参加申し込み（有料）は、5月19日[火]より受付開始を予定しております。

詳細はHPよりご確認ください。なお、表彰式観覧には、観覧申込みと、

TOKYO JEWELRY FES展示会の来場登録の両方が必要です。

●受賞者一覧 ※敬称略

＜ 20代 ＞ 浜辺 美波（俳優）

＜ 30代 ＞ 前田 敦子（俳優）

＜ 40代 ＞ 松本 まりか（俳優）

＜ 50代 ＞ 高岡 早紀（俳優/歌手）

＜ 特別賞 エンターテイナー部門 ＞ 堂本 光一 （歌手/俳優）

●表彰式 概要

日時：2026年7月4日[土] 14:00～

会場：東京ビッグサイト 会議棟1階 レセプションホール

https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp/awards.html

●展示会概要

TOKYO JEWELRY FES '26 Summer

350のショップ・ブランドが集結し、14,000名が来場する、

ジュエリー・素材・ルースが一堂に揃う国内最大級のジュエリーイベント

会期：2026年7月3日[金]～5日[日] 10:00~18:00（最終日のみ17:00）

会場：東京ビッグサイト 南展示棟

主催：RX Japan 合同会社

HP：https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp.html?co=prtimesforvis

◆来場登録は以下よりお願いします。

https://biz.q-pass.jp/f/13174/tokyojewelryfes26_inv?cid=bdpr

●お問合せ先

RX Japan合同会社 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞事務局

TEL：048-233-9247 E-mail：jewelryfes-bd.jp@rxglobal.com